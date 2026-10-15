Stars der Sporthilfe-Gala: Wenn im Trophäenschrank der Platz fehlt

Auch in diesem Jahr gaben sich die Stars der Szene in der Wiener Stadthalle die Klinke in die Hand. Thema des Abends war der extra für Herbert Prohaska verkleinerte „Niki“.

Akute Platznot im Trophäenschrank ist scheinbar nur ein Problem im Hause Prohaska. Wie die österreichische Fußballlegende im Rahmen der Lebenswerk-Auszeichnung bei der Lotterien Sporthilfe-Gala verriet, musste sein „Niki“ auf eigenen Wunsch verkleinert werden, um in der Vitrine Platz zu finden. Ein Dilemma, das am Abend des österreichischen Spitzensports natürlich alle beschäftigt. Wie viel Platz ist in den Schränken der heimischen Athletinnen und Athleten noch für einen Niki reserviert? „Genug, da würde ich notfalls auch noch dazubauen“, scherzt Ex-Skispringer Martin Koch. „Ich denke leider nur, dass bei mir nicht mehr viele Trophäe dazukommen werden.“

Ähnliches befürchtet Fußball-Größe Peter Stöger, der sich niemand besseren für die Lebenswerk-Auszeichnung vorstellen könnte. „Herbert Prohaska war mein Kindheitsidol und er ist einfach ein toller Mensch. Ich wüsste niemanden aus dem Fußballbereich, der es mehr verdient hätte“, erklärte der Wiener und zeigt Verständnis für das Platzproblem. „Er hat ja wirklich ein bisserl was gewonnen.“ Mit seinem legendären „Spitz von Izmir“ schoss Prohaska Österreichs Nationalteam 1978 etwa zur WM. Ein Moment, den ORF-Legende Hans Huber live miterlebte. „Ich war dabei und er ist einfach einer der Besten und guter Freund.“

Der Preisträger selbst zeigte sich gewohnt bescheiden, wollte sich vom Blitzlichtgewitter dieses Abends nicht blenden lassen. „Ich bin vielleicht bekannt, aber sicher nicht berühmt, das sind andere“, erklärte Prohaska, der sich sichtlich über seine Auszeichnung freute. Ob Lieblingsfreund Hans Krankl bereits gratuliert hat? „Noch nicht, aber das muss er auch nicht. Ich denke, er hat es aber noch gar nicht mitkriegt und wird sich sicher melden, sobald er es weiß.“ Große Anerkennung gab es von einem Preisträger der jüngeren Vergangenheit. Valentin Bontus, Österreichs Sportler des Jahres 2024, freute sich mit dem Jahrhundertfußballer. Angesprochen auf die eigenen Ballkünste gab der Olympiasieger von Paris aber zu: „Das funktioniert nach zwei Kreuzbandrissen nicht mehr so gut.“

Auch aus dem Lager des Wintersports gab es Lobeshymnen auf den Lebenswerk-Preisträger. ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober ist fußballerisch „mit Herbert Prohaska aufgewachsen. Er war einer dieser Stars, zu denen man aufgesehen hat.“ Im Hause Stadlober hätte ein Niki übrigens „schon noch Platz“, wie die Präsidentin verrät. „Ich habe ja einmal diese Auszeichnung bekommen, aber leider hat es diese schöne Trophäe damals noch nicht gegeben.“ Auch die „Ski-Pensionisten“ Christian Walder und Stephanie Venier verbinden „viel“ mit dem immer noch aktiven ORF-Experten. Diese Rolle machte Prohaska einst auch in der Schulklasse des steirischen Beachvolleyballers Moritz Pristauz berühmt. „Seine grammatikalischen Gustostückerln sind bei uns in der Schule auf und ab gelaufen. Das werde ich immer mit ihm verbinden.“

1 / 10 LASK-Trainer Didi Kühbauer und sein Kicker Sasa Kalajdzic © GEPA pictures

Ex-Ski-Ass Michaela Kirchgasser hat eine ganz andere Antwort auf die Frage, was die ehemalige Skifahrerin mit dem ehemaligen Profifußballer verbindet? „Ganz klar, das Wort ehemalig“, lacht die Salzburgerin – selbst leidenschaftlicher Fußballfan. Ob sie ähnliche Probleme in puncto Platzmangel hat? „Absolut nicht, aber ich habe leider noch keinen Niki, und ich weiß auch nicht wie ich einen bekommen sollte.“

Bereits einen „Niki“ zu Hause hat Daniel Tschofenig, seinerseits Sportler des Jahres 2025. Gemeinsam mit Teamkollege Jan Hörl philosophierte der Kärntner über die Fußballbegabungen im rot-weiß-roten Adlerhorst. „Ich habe schon einen Touch, leider ist der nicht so kontrolliert. Aber ich weiß, dass der Tschofe auch nicht der große Kicker ist“, legt Hörl seinem Teamkollegen einen Querpass auf. „Wir können schießen, laufen tun wir aber ungern.“ Ob man die Kante also besser trifft als den Ball? „Definitv!“

Didi Kühbauer scherzte: „Herbert Prohaska ist so ein überheblicher Mensch“

Den Ball traf er früher exzellent, heute trifft er den Richtigen Ton in der Ansprache. Didi Kühbauer, Trainer vom Team des Jahres, Doublesieger LASK, hat sich langsam an den Anzug gewöhnt, muss er ihn schließlich regelmäßig zum Entgegennehmen von Preisen aus dem Kasten kramen: „So ganz meins ist es trotzdem nicht, aber Erfolg verpflichtet, zeigt, dass wir viel richtig machen und der Niki ist eine echte Krönung.“ Prohaskas Auszeichnung sei ebenfalls nur die logische Folge eines außergewöhnlichen Lebens(werks). Dass die Trophäe kleiner ausfällt, kostet „Küh“ ein Kopfschütteln. „So ein überheblicher Mensch“, sagt Kühbauer lachend, fügt aber an: „Er hat auch viel gewonnen. Ich hätte daheim die freien ‚Ladln‘, nur die Pokale fehlen.“

Heeresministerin Klaudia Tanner freute sich mit dem Jahrhundertfußballer: „Er war ein unglaublicher Fußballer, ist so ein lustiger Mensch und trotz des Erfolgs immer am Boden geblieben.“ Anerkennung spendeten auch Sporthilfe-Präsidentin Susanne Riess-Hahn, Sportmanager Herwig Straka, Ski-Kaiser Franz Klammer, Ex-Skispringer Thomas Morgenstern, Sporthilfe-Geschäfsführer Gernot Uhlir, Erwin van Lambaart, Vorstandsvorsitzender der österreichischen Lotterien und Michael Schuen, Sportchef der Kleinen Zeitung und Präsident von Sports Media Austria. Er gedachte dem 2026 verstorbenen Michael Kuhn, dessen Witwe Helga in Begleitung von Ski-Legende Annemarie Moser im Saal weilte. Ebenfalls gedacht wurde dem tödlich verunglückten Ex-ÖFB-Torhüter Alexander Manninger.