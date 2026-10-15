Unterricht neu gedacht: HTL-Schüler haben keine fixen Klassenzimmer mehr

Umbau der HTL Zeltweg sei ein „Leuchtturmprojekt“ für ganz Österreich, heißt es aus dem Bildungsministerium. Am Donnerstag wurde die neugestaltete Schule der Öffentlichkeit präsentiert.

Neben einer „Homebase“ gibt es offene Lernbereiche. Auch Klassenzimmer gibt es noch, die aber flexibel genutzt werden

Das Klassenzimmer, in dem eine Gruppe von jungen Menschen das ganze Schuljahr verbringt, hat ausgedient. Zumindest in der HTL Zeltweg, wo Direktor Arno Martetschläger mit seinen Lehrern und Schülern einen neuen Weg der Wissensvermittlung beschreitet.

„Homebase“ für Jugendliche

Am Donnerstag wurde dieses System im Rahmen eines Festaktes der Öffentlichkeit präsentiert. Iris Rampula-Farrag und Mathias Kahr vom Grazer Büro „Balloon Architekten“ brachten den Gästen die Funktionsweise der umgebauten Schule näher. So gibt es eine „Homebase“, also einen zentralen Treffpunkt mit Spinden, Sitzmöglichkeiten, Tischfußball und mehr. Hier oder in einer großen Cafeteria können Schülerinnen und Schüler ihre Pausen verbringen.

Von laut nach leise

Während es in der Homebase laut zugehen darf, wird es in Richtung der Gebäudeflügel immer leiser – also dort, wo die Schwerpunkte Maschinenbau und Bautechnik unterrichtet werden. In sogenannten Departments gibt es offene Lernbereiche, wohin sich Schüler etwa für Gruppenarbeiten oder die Erledigung von Arbeitsaufträgen zurückziehen können. Erst am Ende der Gebäudeflügel kommen die Klassenzimmer, die nach den Erfordernissen der Lehrpläne flexibel besetzt werden. „Das Wissen kommt nicht zu den Schülern, sondern die Schüler müssen sich das Wissen am passenden Ort abholen“, drückt es Direktor Arno Martetschläger aus.

1 / 49 HTL-Schulsprecher Jonas Kamper, HTL-Schülerin Annika Gietl und Bafep-Schulsprecherin Magdalena Sperdin © Peter Haslebner

Bei einem Workshop 2018 sind die ersten Ideen entstanden, acht Jahre später ist alles fertig. Hörbar beeindruckt zeigte sich Wolfgang Kern bei seiner Festansprache. Er ist Abteilungsleiter im Bildungsministerium und unter anderem für alle österreichischen HTLs zuständig: „Hier wurde ein mutiges Konzept umgesetzt, das ich ganz vielen Gruppen zeigen werde“, so Kern.

„Zuerst wischen, dann sprechen“

Mittlerweile habe man die 2010er-Generation in den HTLs: „Also jene, die zuerst das Wischen, dann das Sprechen erlernt haben“, spielt er auf die Generation Smartphone an. Diese jungen Menschen hätten einen anderen Zugang, würden anders denken als frühere Generationen. Die HTL Zeltweg habe darauf die richtige Antwort, sagt Wolfgang Kern.

Leuchtturmprojekt für ganz Österreich

Man sei im Bildungsministerium gerade mit den neuen Lehrplänen fertig geworden: „Da sind etwa Projektarbeiten und selbständiges Arbeiten stark verankert, so dass einige im Ministerium gesagt haben: Um das umzusetzen, fehlen die nötigen Räume.“ Zeltweg könne das nun bieten und sei damit ein Leuchtturmprojekt für ganz Österreich.

Auch Bafep-Schülerinnen profitieren

Nicht nur HTL-Schüler profitieren von der Neun-Millionen-Investition, die mit Bundesgeldern finanziert wurde. Auch die Schülerinnen der Bundesanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) Judenburg kommen in den Genuss des offenen, hellen Umbaus. Rund 100 junge Menschen aus den dritten und vierten Bafep-Klassen gehen in Zeltweg zur Schule. Die Schulsprecher Jonas Kamper (HTL), Magdalena Sperdin (Bafep) sowie HTL-Schülerin Annika Gietl zeigten sich beim Festakt angetan: Die neue Cafeteria, eine offene Bibliothek seien bei den Schülern besonders beliebt; die richtigen Unterrichtsräume zu finden sei am Anfang herausfordernd gewesen, aber das habe sich eingependelt.

Rückzugsraum für Schülerinnen

In Zeltweg gibt es rund 440 HTL-Schüler, davon sind etwa 30 Prozent junge Frauen. Dazu kommen rund 100 Schülerinnen aus der Bafep Judenburg. Damit ist etwa die Hälfte der jungen Menschen, die das Schulgebäude besuchen, weiblich. Direktor Arno Martetschläger hat deshalb auf eine eigene Zone für die Schülerinnen bestanden: „Weil sie einen Rückzugsraum brauchen“, sagt Martetschläger. Das begrüßt auch Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, wenngleich eine zu starke Trennung mit Blick auf die niedrige Geburtenrate wiederum nicht gut sei, scherzte sie in ihrer Ansprache. Dank an alle Beteiligten sprach beim Festakt auch Bildungslandesrat Stefan Hermann aus.

Bürgermeister als erster Schüler

Mit besonderer Emotion dabei war Bürgermeister Günter Reichhold, gehörte er doch 1985 zu den ersten Schülern der damals frisch eröffneten HTL. Für ihn sei die umgebaute Schule nach dem neuen Schulcampus ein weiterer Meilenstein zu seinem Ziel, Zeltweg zur „bildungsinnovativsten Stadt der Region“ zu machen.