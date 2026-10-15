Erneut ein Straßenbahnunfall in Graz: In der Smart City ist offenbar ein Schüler von einer Straßenbahn erfasst worden. Er kam zur Abklärung in die Kinderklinik.

In der Waagner-Biro-Straße hat sich kurz nach 15 Uhr ein Unfall mit einer Straßenbahn ereignet. Ersten Informationen zufolge dürfte ein Schüler auf Höhe Dreierschützengasse von einer Straßenbahn erfasst worden sein.

Auch wenn Augenzeugen schildern, dass der Aufprall bis zum Spielplatz zu hören gewesen sei, ging der Unfall laut Rotem Kreuz recht glimpflich aus. Der Bursche wurde zur Abklärung in die Kinderklinik gebracht, er dürfte aber nur leicht verletzt worden sein.

Die Straßenbahnlinie 6 konnte während des Rettungseinsatzes nicht fahren. Die Holding Graz Linien richteten einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ab der Laudongasse ein.