Gewaltprävention in Kärnten: „Wir müssen Schulen ablehnen“

Der Verein „Zentrum für Gewaltprävention“ vermittelt das Thema Gewalt spielerisch an Volksschulen. Die Nachfrage in ganz Kärnten ist groß, während vor Ort Mitwirkende fehlen.

Ein Kind spürt, dass etwas nicht stimmt. Eine Berührung ist unangenehm oder eine Situation macht Angst. Doch darf es nein sagen? Und was passiert, wenn dieses Nein ignoriert wird? Genau hier setzt Gewaltprävention an: Kinder sollen lernen, ihre Grenzen zu erkennen, ihren Gefühlen zu vertrauen und sich Hilfe zu holen. Eine Studie der Kinderschutzorganisation „die möwe“ zu Gewalt und Missbrauch an Kindern aus dem Jahr 2025 zeigt einen anhaltend hohen Bedarf an Aufklärung, Prävention und Unterstützung in ganz Österreich.

Mit dem theaterpädagogischen Programm „Mein Körper gehört mir“, entwickelt im Jahr 1999 von der Theaterpädagogischen Werkstatt in Osnabrück, vermittelt der gemeinnützige Verein „Zentrum für Gewaltprävention“ aus Graz diese Botschaft an Volksschulen. Auch in Kärnten ist das Interesse groß. Doch es fehlen Menschen, die das Programm vor Ort aufführen. „Wir suchen schon seit Jahren in Kärnten Spielerpaare, die das Programm an den Schulen machen können“, sagt Vereinsleiterin Anja Ebenschweiger, die von ihrem Stellvertreter, Florian Baurecht, unterstützt wird.

1 / 2 Leiterin Anja Ebenschweiger © Nik Next Wave Vis

Derzeit müssen Mitwirkende aus der Steiermark oder Salzburg anreisen. Das erschwert die Organisation und verursacht Fahrtkosten. Geld, das ein gemeinnütziger Verein braucht. „Wir müssen tatsächlich in Kärnten immer wieder ablehnen, weil wir auch in der Steiermark nur begrenzte Spielkapazitäten haben. Und das ist unglaublich schade.“ Für manche Schulen bedeutet das Warten. „Da geht es leider aktuell eher darum, wer sich zuerst meldet.“

Wir suchen schon seit Jahren in Kärnten Spielerpaare. — Anja Ebenschweiger , Leiterin „Zentrum für Gewaltprävention“

Die Anfragen kommen aus allen Teilen Kärntens. Schulen in Klagenfurt buchen das Programm teilweise regelmäßig. Auch aus Villach, Spittal, St. Veit und ganz Unterkärnten gab und gibt es Interesse. Selbst aus Irschen meldete sich bereits eine Schule. „Interessenten gibt es überall, quer durch die Regionen.“ Deshalb sucht der Verein dringend Menschen, die das Programm direkt in Kärnten umsetzen können. „Wir freuen uns über Schauspielerinnen und Schauspieler, Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen, aber auch Quereinsteiger. Ein pädagogischer oder schauspielerischer Hintergrund wäre toll, aber ist keine Voraussetzung“, so die Leiterin. Wichtig sei vor allem, vormittags Zeit zu haben und an Elternabenden teilnehmen zu können. Ein eigenes Auto ist gerade für Einsätze im ländlichen Raum von Vorteil. Die Darsteller selbst bekommen im Vorfeld eine Ausbildung.

Kindern Mut machen, Grenzen zu setzen

Das Stück „Mein Körper gehört mir“ richtet sich an die dritten und vierten Volksschulklassen. In drei Teilen erleben die Kinder Alltagsszenen, sprechen über Gefühle und lernen, wie sie sich in schwierigen Situationen verhalten können. Ziel ist es, sie zu stärken, nicht ihnen Angst zu machen. „Es geht im ersten Teil um das Ja- und Nein-Gefühl“, erklärt Ebenschweiger. Die Kinder sehen etwa eine Szene, in der eine Berührung zunächst angenehm ist, später aber zu grob wird. Sie lernen, dass sie ihre Meinung ändern und Grenzen setzen dürfen.

© Martina Rathberger Spielerisch wird das Thema Gewalt in Volksschulen erklärt

Im weiteren Verlauf geht es um sexuellen Missbrauch, das richtige Benennen von Körperteilen und die Frage, wie Kinder Hilfe finden. „Es soll die Kinder stärken, auch wenn eine Person nicht hilft, es anderen zu erzählen, bis sie einen Erwachsenen finden, der sich bemüht zu helfen“, sagt Ebenschweiger. Eine weitere zentrale Botschaft: Kinder tragen niemals Schuld an einem Übergriff. Denn Missbrauch geschieht häufig im nahen Umfeld. „Bei Missbrauch wird sehr manipulativ gehandelt“, betont Ebenschweiger. Deshalb reiche es nicht, Kinder nur vor Fremden zu warnen oder „dem weißen Lieferwagen“.

Es ist schwere Kost, ja, aber gleichzeitig wird es durch die Theaterpädagogik spielerisch erklärt. — Anja Ebenschweiger , Leiterin „Zentrum für Gewaltprävention“

Für Eltern kann es zunächst ungewohnt sein, dass sexuelle Gewalt bereits in der Volksschule thematisiert wird. Deshalb gehört ein Elternabend verpflichtend zum Programm. „Die Eltern sehen dabei dasselbe wie ihre Kinder. Eine Fachperson, etwa eine Psychotherapeutin, steht zusätzlich als Ansprechperson zur Verfügung“, erklärt Ebenschweiger und ergänzt: „Es ist schwere Kost, ja, aber gleichzeitig wird es durch die Theaterpädagogik spielerisch erklärt.“

Die Kinder reagieren überwiegend neugierig und interessiert. Zwar könnten einzelne Szenen unangenehme Gefühle auslösen, doch die positiven Rückmeldungen überwögen. Eine gemeinsam mit der Universität Graz durchgeführte Evaluation bestätigte im Vorjahr erstmals in Österreich die positiven Erfahrungen und die altersgerechte Vermittlung.

© MICHAELA PFLEGER Ein Teil des Vereinspräsidiums und der Vereinsmitglieder

Für die erste und zweite Volksschulklasse gibt es ergänzend „Die große Nein-Tonne“. Auch dort lernen Kinder, angenehme von unangenehmen Gefühlen zu unterscheiden. Manche Dinge, etwa das Zähneputzen, müsse man trotz eines Nein-Gefühls erledigen. In anderen Situationen sei es wichtig, die eigenen Grenzen zu verteidigen.

Das Zentrum für Gewaltprävention wurde 1999 von Ebenschweigers Vater gegründet. Als Polizist beschäftigte er sich intensiv mit Gewaltprävention und holte das theaterpädagogische Programm „Mein Körper gehört mir“ nach Österreich. 2001 nahmen die ersten Schulen das Angebot in Anspruch.

© KK/Privat Bei der jährlichen Fachtagung in der Steiermark mit einigen Spielerinnen und Spielern

Im Verein selbst wird neben einer angestellten Mitarbeiterin der Rest ehrenamtlich organisiert. Die Programme werden regelmäßig aktualisiert, um auch neue Herausforderungen wie Grenzverletzungen im digitalen Raum aufzugreifen. Für bis zu vier Klassen kostet „Mein Körper gehört mir“ insgesamt 1895 Euro. Darin enthalten sind die drei Besuche pro Klasse, der Elternabend und die Fahrtkosten. Damit werden beispielsweise Fahrtkosten oder die Schauspieler bezahlt, die für ihre Arbeit auf Honorarbasis entlohnt werden. Für Ebenschweiger bleibt das Ziel klar: möglichst viele Kinder zu erreichen. „Wir suchen keine bestimmte Anzahl an Darstellern, einfach so viele wie möglich.“ Interessierte können sich unter bewerbungen@aktiv4u.at melden.