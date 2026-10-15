Regionalligist führungslos! Rücktrittsbeben in Klagenfurt

Regionalliga-Schlusslicht Donau Klagenfurt steht ohne Präsident da. Gernot Wank trat mit sofortiger Wirkung zurück. So geht es jetzt weiter.

Erst ein Sieg, zweitschlechteste Offensive und zweitschlechteste Defensive. Es läuft nicht rund bei Regionalliga-Süd-Schlusslicht SV Donau Klagenfurt. Und neben der sportlichen Misere gab es am Donnerstag noch einen lauten Knall an der Personalfront. Der Vorstand teilte mit, dass Präsident Gernot Wank, der auch als Sponsor und Namensgeber für die heimische „Installateur Wank Arena“ agiert, und sein Vize Ferdinand Sucher mit sofortiger Wirkung zurückgetreten sind.

Aus dem Umfeld des Klubs ist zu hören, dass Wank schon länger nicht unumstritten gewesen ist. Am Ende kam es zur Trennung, weil die Vorstellungen über die zukünftige Ausrichtung des Klubs zwischen Wank und dem Vorstand nicht übereinstimmten. Es gehe dabei ums Sportliche, ob Wank jedoch den Spielersektor oder gar das Trainerteam gemeint habe, wurde nicht übermittelt.

Der kriselnde Regionalliga-Vertreter muss jetzt auch noch zum Leader

Der Vorstand beteuert jedenfalls „geschlossen hinter der bisherigen strategischen Ausrichtung“ zu stehen. Weshalb er auch Wank keine Mehrheit für dessen Vorhaben beschaffen hat. Damit war für den Präsidenten und Sucher klar, dass man den Rücktritt vollziehen werde. Wank hatte übrigens erst vor eineinhalb Jahren übernommen, war davor beim ASK Funktionär. Der SV Donau stellte ebenfalls in Aussicht, dass „der Vereinsbetrieb unverändert und geordnet weiterläuft.“ Inmitten der Turbulenzen wird es sportlich nicht einfacher, am Freitag wartet ausgerechnet Tabellenführer Velden auf die Klagenfurter.