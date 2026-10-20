Pinkelpause! Die Wahrheit über unsere Blase

Wie oft sollte man eigentlich aufs Klo gehen? Der Schamlos Gesund Podcast zum Thema Urinieren klärt auf.

Wie oft sollte man eigentlich aufs Klo gehen? Warum müssen wir plötzlich ganz dringend pinkeln, sobald wir den Haustürschlüssel ins Schloss stecken? Und stimmt es wirklich, dass Frauen nach dem Sex sofort auf die Toilette sollten, um eine Blasenentzündung zu verhindern?

In dieser Folge von „Schamlos gesund“ nehmen Martina Marx und Sonja Krause ein alltägliches, aber erstaunlich wenig besprochenes Thema unter die Lupe: unser Lulu. Sie verraten, was Farbe und Geruch des Urins über unsere Gesundheit aussagen, warum Spargel für unangenehme Überraschungen auf der Toilette sorgt und weshalb unsere Blase manchmal Alarm schlägt, obwohl sie noch gar nicht voll ist. Außerdem geht es um Blasenentzündungen, die sogenannte Honeymoon-Zystitis und die Frage, was hinter Blasentraining steckt.