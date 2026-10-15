Eventmanager Gery Richter gründete die Initiative „Bayrisch-Steirisch“, um den Austausch der beiden Regionen zu stärken. Nun fand die erste offizielle Studienreise in die Südoststeiermark statt.

Gery Richter von der Initiative „Bayrisch-Steirisch“ führte Gäste aus dem deutschen Bundesland durch die Südoststeiermark

„Ein historisches Band wurde neu geknüpft: Nach einer intensiven, zweijährigen Vorbereitungszeit fand die erste offizielle Bayrisch-Steirische Studienreise statt“, zieht Gery Richter zufrieden Resümee. Sie war Teil seines Projekts „Bayrisch-Steirisch“, das er im Jahr 2024 initiiert hatte.

Diese Initiative soll aktiv zur Stärkung des „Europas der Regionen“ beitragen. Dafür will Richter Kommunen, Blaulichtorganisationen und Wirtschaftsbetriebe zwischen Bayern und der Steiermark vernetzen und zum Austausch anregen. Das Magazin „Bayrisch Steirisch“ stellt dabei regionale Besonderheiten, Kulinarik und wirtschaftliche Kooperationen vor.

© Gery Richter Gery Richter (l.) mit Gästen

Reise als offizieller Startschuss

„Die kürzlich abgehaltene dreitägige Reise durch die Südoststeiermark und die Grenzregion diente als offizieller Startschuss für einen regelmäßigen, zukunftsweisenden Austausch“, freut man sich seitens der Initiative „Bayrisch-Steirisch“.

Den Abschluss bildete das 3-Länder-Oktoberfest am Röcksee in Mureck. Zum Adventstart wird eine steirische Abordnung zum Gegenbesuch in Berglern erwartet.