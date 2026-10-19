Die „besten Schwestern“ rocken die Blumenhalle in St. Veit

Der Soroptimist Club St. Veit lädt am Freitag, dem 23. Oktober, zu einem Benefizabend. Die „Old School Basterds“ spielen und lassen die 1950er-Jahre aufleben.

Wenn sie zu einer Feier einladen, dann immer für einen guten Zweck. Das ist am Freitag, dem 23. Oktober, nicht anders. Die Soroptimistinnen St. Veit laden zur Party in die Blumenhalle. „Vintage Music – Spotlight on the 50s“ ist das Motto der Benefizveranstaltung. Dafür, dass es musikalisch wirklich vintage – also zeitlos – wird, sorgen die „Old School Basterds“.

Mit ihnen geht es musikalisch zurück in die Vergangenheit. Genauer in die 1950er, in die Zeit von Elvis Presley, Chuck Berry, Fats Domino, Sam Cooke oder Little Richard. Die fünf Musiker aus der Steiermark begeistern seit 16 Jahren ihre Fans auf sieben Alben und in unzähligen Live-Auftritten – und das natürlich nicht nur aufgrund ihrer eleganten Retro-Anzüge. „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, die Old School Basterds zu engagieren“, sagt Isolde Sauper, Präsidentin der St. Veiter Soroptimistinnen.

Karten und Infos Das Benefizkonzert „Vintage Music – Spotlight on the 50s“ mit den „Old School Basterds“ steigt am Freitag, dem 23. Oktober, in der Blumenhalle St. Veit.

Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr.

Eintrittskarten: 32 Euro im Vorverkauf, 35 Euro an der Abendkasse. Karten sind bei allen St. Veiter Clubschwestern, im Reisebüro Springer in St. Veit, per E-Mail unter elke.stromberger@soroptimist.at und an der Abendkasse erhältlich.

© KLZ / Doris Haider Die „Old School Basterds“ werden für Stimmung in der Blumenhalle sorgen

Alleinerziehende Mutter

Das Konzert ist aber kein Selbstzweck, der gesamte Erlös der Benefizveranstaltung kommt Kindern und Jugendlichen aus dem Bezirk zugute. So wird unter anderem eine alleinerziehende Mutter unterstützt und einer blinden Frau beim Ankauf eines Assistenzhundes finanziell geholfen. Außerdem möchten die Soroptimistinnen im Sommer 2027 ein einwöchiges Kindercamp mit einem Kunst- und Tanzschwerpunkt finanzieren, so Sauper.

Die „besten Schwestern“, so die deutsche Übersetzung des lateinischen Namensursprungs, aus St. Veit feierten heuer ihren 25. Geburtstags. Seit einem Vierteljahrhundert unterstützen eine Vielzahl an Projekten und Initiativen: Vom Lesetraining für Volksschulkinder und Weihnachtspaketen für Alleinerzieherinnen und Familien in Not bis zur Aktion „Orange the World“, die weltweit auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam macht. „Die Hilfe muss unkompliziert und rasch erfolgen. Das ist das Wichtigste“, sagt Sauper.