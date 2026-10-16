VfGH hebt Tempolimit in Schladming auf, bald gilt 100 km/h

Eine Schnellfahrerin hatte gegen die geltenden 40 km/h nach einer Strafe Einspruch erhoben und bekam Recht. Verordnung soll alsbald repariert werden.

Es war die große Überraschung im heurigen Mai: Damals wurde bekannt, dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) die Rechtmäßigkeit des Tempolimits im Ortsgebiet von Schladming prüft. War doch eine junge Frau Mitte April aus Ramsau am Dachstein kommend bei der Ortseinfahrt in Schladming geblitzt worden. Sie fuhr auf der Ramsauerstraße 86 km/h statt der erlaubten 40 km/h und verlor daraufhin ihren Führerschein (wir berichteten). Statt die Strafe zu bezahlen, legte sie Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (LVwG) ein.

Das Gericht fand einige Anknüpfungspunkte für Fehler in den zugrundeliegenden Verordnungen sowohl der Bezirkshauptmannschaft Liezen als auch jener des Schladminger Gemeinderates. Es regte ein Normenprüfverfahren beim VfGH an. Dabei prüft das Höchstgericht, ob bestehende Gesetze rechtmäßig sind. Vor kurzem kam die Entscheidung: Sowohl das Tempolimit von 40 km/h, als auch die Ausweisung des Ortsgebietes sind „gesetzwidrig“.

1 / 3 Es geht um die Strecke ab Ortseinfahrt Schladming auf der Ramsauerstraße ... © KLZ / Veronika Höflehner

Aufhebung von 40 km/h und Ortsgebiet

Dafür führt der VfGH nur zwei Punkte an: Es gab für die Verordnungen keine „ortsübliche Verlautbarung“, also eine Veröffentlichung in einem Amtsblatt. Das ist aber gesetzlich vorgeschrieben, das bloße Aufstellen von Verkehrszeichen reicht nicht aus. Außerdem war die Tafel zum Ende der 40er-Zone auf der Rohrmooserstraße nicht in der Verordnung angeführt.

Was heißt das nun? Prinzipiell betrifft diese Entscheidung nur die beiden Landesstraßen Rohrmooser- und Ramsauerstraße, auf der Strecke von Ortstafel zu Ortstafel und nicht den Rest der Stadt. Schlagend wird die Aufhebung, sobald das Erkenntnis des VfGH offiziell kundgemacht wurde. Das war am Freitag noch nicht der Fall, soll aber „demnächst“ passieren, heißt es auf Kleine-Anfrage bei der Verkehrsbehörde des Landes Steiermarks.

© KLZ / Veronika Höflehner Der Schladminger Anwalt Hans-Moritz Pott vertritt die junge Einheimische

Straße ist offiziell Freiland

Wenn es so weit ist, dann gilt zumindest auf dieser Strecke 100 km/h. Das bestätigt der Anwalt der Lenkerin, Hans-Moritz Pott, bezugnehmend auf ein aktuelles Schreiben des LVwG. „Aus Sicht des Gerichtes ist der Fall damit so klar, dass meine Mandantin weder eine Strafe zu zahlen hat, noch ihren Führerschein abgeben muss, weil es sich mit der Aufhebung des VfGH jetzt um eine Freilandstraße handelt. Sie ist also nicht zu schnell gefahren.“

Das Verfahren ist aber noch nicht abgeschlossen, bestätigt das LVwG auf Nachfrage. Für Pott ist trotzdem klar: „Alle anderen, die in letzter Zeit dort eine Strafe wegen Geschwindigkeitsübertretung erhalten haben, können diese ebenfalls bekämpfen.“

Es ist völlig unverantwortlich, dass man nicht dazu steht, dass man zu schnell gefahren ist und dann einfach die Verordnungen bekämpft. — Hermann Trinker , Bürgermeister

Ärger darüber herrscht naturgemäß bei Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker: „Raserei ist keine Lappalie. Es ist völlig unverantwortlich, dass man nicht dazu steht, dass man zu schnell gefahren ist und dann einfach die Verordnungen bekämpft.“ Er appelliert an den gesunden Menschenverstand, hier trotz der baldigen Aufhebung „keine 100 km/h zu fahren, das wäre völlig verantwortungslos“. Es liege nun an der BH, die Verordnung für die beiden Landesstraßen wieder herzustellen, betont Trinker.

© Martin Huber Wenig erfreut: Hermann Trinker

Kommt nun Tempo 50?

Und was sagt Anwalt Pott zu den Aussagen des Bürgermeisters? „Wir haben als Parteienvertreter die Interessen der Parteien zu vertreten. Ich bin weiterhin der felsenfesten Überzeugung, dass hier 40 km/h nicht gerechtfertigt sind. 100 km/h sollten es natürlich aber auch nicht sein, 50 km/h wäre passend“, meint Pott. Wird es künftig nun im Ortsgebiet auf der Ramsauer- und Rohrmooserstraße 50 km/h geben? „Dazu muss man die Gespräche mit der BH abwarten“, so der Bürgermeister.

Bei der angesprochenen Behörde arbeite man bereits daran, die Verordnung neu zu erlassen, bestätigt Birgit Leitner, Leiterin des Sicherheitsreferates. Dazu werden die betroffenen Gesetzestexte nochmals überprüft und am Ende dann, wie vom VfGH festgelegt, offiziell im Amtsblatt verkündet. Wann das so weit ist, konnte Leitner noch nicht sagen. Müssen die Tempolimit-Tafeln einstweilen entfernt werden? „Auf jeden Fall.“