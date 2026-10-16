Hirsch Servo: So will der Kärntner Konzern wieder wachsen

Weniger Schulden, ein starkes erstes Halbjahr und Zukäufe in Sicht: CEO Wolfgang Landler setzt auf Expansion, von Nordamerika bis Europa und Asien.

Seit fast eineinhalb Jahren managt Wolfgang Landler (58) als CEO die Hirsch Servo AG mit Sitz in Glanegg. Trotz des „massiven Gegenwinds“ sei es gelungen, im Geschäftsjahr 2025/2026 das Unternehmen zu konsolidieren. Die Nettoverschuldung des Konzerns sank von 68,4 auf 50,5 Millionen Euro. Der Umsatz blieb beinahe stabil bei rund 350 Millionen Euro. Das EBIT – Ergebnis vor Zinsen und Steuern – stieg von minus zwei auf über drei Millionen Euro.

Die neue, 500 Millionen Euro schwere Sanierungsoffensive des Bundes soll ein „Booster“ für den Produzenten von Dämmstoff in Österreich werden, hofft Landler. Doch Österreich stehe lediglich für 70 der 350 Umsatzmillionen. Hirsch Servo betreibt an 35 Standorten in West-, Zentral- und Osteuropa Werke bzw. Niederlassungen. Die regionale Aufstellung sei eine große Stärke in schwierigen Zeiten, sagt Landler. Besonders herausfordernd sei es derzeit in Frankreich und mit Abstrichen in Deutschland, wo die Baukonjunktur besonders schwach ist.

Wir sind bei Umsatz und Ergebnis deutlich über dem Vorjahr. — Wolfgang Landler , CEO Hirsch Servo

„Zukunftsmusik“ Asien

Dämmstoffe und Verpackungsmaterial sind die wesentlichen Standbeine von Hirsch Servo, aber nicht die einzigen. Mit dem Maschinenbau sei man ein globaler Technologieführer, sagt Landler. Vor allem in Nordamerika, dem stärksten Absatzmarkt für Maschinen von Hirsch Servo zur Erzeugung von Partikelschäumen, will man weiterwachsen und bald auch vor Ort Präsenz zeigen. Noch „Zukunftsmusik“ ist eine Niederlassung in Asien – Produktionsstätten für Maschinen und Erzeugnisse aus Partikelschaum könnten folgen.

Gewichtsreduktion ist in der Industrie ein Riesenthema – in der Luftfahrt, bei Drohnen, im Defense- und Automotive-Bereich. — Wolfgang Landler , CEO Hirsch Servo

„Riesenthema“ Gewichtsreduktion

Ein Grund für die Expansionspläne: Neben Verpackung und Dämmung eröffneten sich gerade zusätzliche Absatzchancen in diversen Industrie-Nischen. „Unser Werkstoff bietet Riesenvorteile: Er ist leicht, formstabil, formbar und wiederverwertbar“, sagt Landler. So kommen Partikelschäume in Automobilen ebenso verstärkt zum Einsatz wie als Alternative zur bekannten Europalette aus Holz. Und selbst Faszienrollen werden aus diesem Material erzeugt. Landler: „Gewichtsreduktion ist in der Industrie ein Riesenthema – in der Luftfahrt, bei Drohnen, im Defense- und Automotive-Bereich.“ Er wolle die Hirsch-Servo-Gruppe, zu mehr als 90 Prozent im Eigentum der Herz-Stiftung bzw. der Herz Beteiligungs GmbH, daher breiter aufstellen und die Diversifizierung der Produkte vorantreiben.

Es braucht bei einem Innovationshub andere Qualifikationen. — Wolfgang Landler , CEO Hirsch Servo

Verstärkte Automatisierung

Das betreffe auch die Standorte, die auf den Prüfstand gestellt und stärker automatisiert werden. Das Werk in Glanegg, Produktionsstätte für Verpackung und Dämmstoffe aus EPS sowie Maschinen, werde „weiterentwickelt und modernisiert“, sagt Landler. Er will Glanegg in den nächsten zwei Jahren zum „Vorzeigewerk“ innerhalb der Gruppe machen. „Nur so können wir auf Dauer bestehen.“ Das wirke sich auch auf die Beschäftigten aus: „Es braucht bei einem Innovationshub andere Qualifikationen.“

Klare strategische Stoßrichtung

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen habe sich das erste Halbjahr im laufenden Geschäftsjahr (ab April) für Hirsch Servo sehr gut entwickelt: „Wir sind bei Umsatz und Ergebnis deutlich über dem Vorjahr“, sagt Landler, der im Gesamtjahr mit einem Umsatzplus von zehn Prozent rechnet. „Wir werden in diesem Geschäftsjahr noch einige Akquisitionen in Europa sehen.“ Die klare strategische Stoßrichtung der Gruppe mit ihren 1780 Mitarbeitern (davon etwa 300 am Standort Glanegg) laute daher wieder Wachstum.