Aufsteirern: Weststeirisches Orchester begleitet Johnny Logan

Einen unvergesslichen Höhepunkt erlebten die Mitglieder des Kammerorchesters Lipizzanerheimat vor wenigen Tagen: Für das Aufsteirern-Konzert durften sie Johnny Logan und Ina Regen musikalisch begleiten. Ausstrahlung am 24. Oktober im ORF.

Einen ganz besonderen und vor allem unvergesslichen Auftritt hatten die Mitglieder des Kammerorchesters Lipizzanerheimat unter der Leitung von Tanja Stock vor wenigen Tagen. Im Rahmen von „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“, die heuer zum siebten Mal im Nachhall des Aufsteirern-Festivals auf den Kasematten aufgezeichnet wurde, durfte das Ensemble mit Ina Regen und Weltstar Johnny Logan musizieren. Das Konzert wird am 24. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Dirigentin Tanja Stock gibt uns schon im Vorfeld einen Einblick in das einzigartige Erlebnis. „Wir wurden für den gemeinsamen Auftritt mit Ina Regen engagiert. Als bekannt wurde, dass auch Johnny Logan mitmacht, wurden wir gefragt, ob wir ihn auch begleiten möchten“, erzählt Stock. Das Arrangement für den gemeinsamen Auftritt hat mit Christian Kolonovits ein weiterer Star der heimischen Musikszene geschrieben.

1 / 10 Tanja Stock, Ina Regen und Norbert Oberhauser © Regine Schoettl

Die Vorbereitung für die Fernsehaufzeichnung war für die Mitglieder des Orchesters durchaus intensiv. „Es war schon sehr aufregend. Auch wenn die Musikerinnen und Musiker praktisch gesehen alle Laien sind, haben wir uns so vorbereitet, dass wir für zwei Tage lang Profis waren“, schildert Stock. Dazu gehörten mehrere Online-Termine mit Liedermacherin Ina Regen und zwei intensiven Tagen Anfang Oktober auf den Kasematten in Graz. „Wir haben mit beiden Künstlern am Mittwochvormittag geprobt, am Nachmittag war Soundcheck, die Generalprobe hat bis 0.45 Uhr in der Früh gedauert. Am Donnerstagabend war dann die TV-Aufzeichnung. Ich habe den größten Respekt für unsere Musikerinnen und Musiker, die alle die intensive Vorbereitung, ihre Jobs und Familien unter einen Hut gebracht haben“, ist Stock voll des Lobes für ihre Orchestermitglieder.

Medleys von Ina Regen und Johnny Logan

Mit Ina Regen führt das Kammerorchester Lipizzanerheimat ein Medley aus „Schwimmflügerl“ und „Heast as net“ auf, beim Finale mit Johnny Logan stehen dessen drei Songcontest-Siegertitel „Whats another year“, „Hold me now“ und „Why me“, das er für Linda Martin verfasst hatte, am Programm. „Die Arbeit mit allen Künstlern war auf Augenhöhe und wertschätzend, Johnny Logan war sehr nett“, freut sich die Orchesterleiterin.

1 / 4 Tanja Stock mit Johnny Logan © Privat

Beim Aufsteirern-Konzert gab es für das Kammerorchester Lipizzanerheimat auch eine Premiere: „Wir haben jetzt ein Gästebuch, das wir natürlich gleich ausgepackt haben“, lacht Tanja Stock. Und die Stars haben sich alle mit ganz besonderen Widmungen verewigt. Johnny Logan bedankt sich für die Zusammenarbeit beim „Orchestra of the white horses“, Ina Regen schreibt vom „schönsten und längsten Gänsehautmoment im Jahr 2026“ und Christian Kolonovits hat sich gleich mit einer ganzen Notensequenz verewigt. Ob auch Schwabler Gerhard, der Star des Marderjagdvereins Söding, im Gästebuch vertreten ist, ist nicht bekannt. Bei „Aufsteirern – die Show“ sorgt der Weststeirer jedenfalls mit seinen markigen Sprüchen für Unterhaltung und entlockte nicht nur Moderator Norbert Oberhauser viele Lacher.

© Regine Schoettl Schwabler Gerhard vom Marderjagdverein Söding (links) mit Moderator Norbert Oberhauser

Ob es für das Kammerorchester mit den Stars vom Aufsteirern-Konzert weitere Auftritte gibt, kann Tanja Stock noch bestätigen. „Ina Regen hat jedenfalls gemeint, dass man sich im Leben immer zwei Mal sieht. Mal schauen, was die nächsten Jahre so bringen.“ Jetzt werde einmal mit großer Spannung die Ausstrahlung am 24. Oktober erwartet. „Beim Fernsehen werden wir wahrscheinlich noch nervöser sein als bei der Aufzeichnung“, lacht die Orchesterleiterin.

Fix ist jedenfalls das nächste Konzert des Kammerorchesters Lipizzanerheimat: Am 28. November wird zu „Musical meets Pop X-Mas“ in die Josefskirche in Voitsberg geladen, mit dabei sind Maya Hakvoort, Thomas Glan und Plus. „Der Termin um 19.30 Uhr ist leider schon ausverkauft, aber es gibt eine Zusatzshow um 14 Uhr, dafür gibt es noch Karten“, betont Stock. Diese können online unter ticket.voitsberg.at erworben werden.