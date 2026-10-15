Bei der Shopping-City Seiersberg kam man aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: Was der neue BestSecret-Store mit gänzlich neuem Konzept bei Graz bringen soll.

Anton Cech war in seiner Begeisterung gar nicht mehr zu bremsen. „Nicht in Wien, nicht in Linz, nicht in Innsbruck, nicht in Paris, nicht in Warschau, sondern in Seiersberg eröffnet der erste freie BestSecret-Store.“ Der Geschäftsführer des Shopping-Centers im Süden von Graz sprach bei der Eröffnung am Donnerstag von einer „großen Chance, einer Riesenbereicherung“.

Der Store ist ein kompletter Bruch mit dem Konzept von BestSecret. Denn eigentlich lebt BestSecret von der Exklusivität. Nur wer ein Mitglied ist, kann normalerweise im Online-Universum der Marke zuschlagen. In Seiersberg ist das anders, in Seiersberg kann jeder kommen, schauen, shoppen. Doch wieso der Strategiewandel? „Viele unserer Vertriebspartner haben gesagt, sie haben weitaus mehr Ware in ihren Lagerhäusern“, sagt Regine Meyer zu Starten, Geschäftsführerin von BestSecret Österreich. Also suchte man gemeinsam nach einer Idee, diese auch an die Kundinnen und Kunden weiterzubringen.

Shopping Center hofft auf Verdoppelung des Einzuggebiets

Wer bei BestSecret durch die Gänge schlendert, stößt auf Premiumprodukte zu ungewöhnlich günstigen Preisen. Da wäre beispielsweise eine dunkelblaue Karl-Lagerfeld-Anzugshose um 50 Euro. „Ein Schnäppchen“, sagt Cech. Auch Designerhandtaschen, Schuhe, Kleider und andere Premiumprodukte finden sich im Store.

Was aber erhofft man sich in der Shopping-City vom neuen Mieter? Ziemlich viel, immerhin habe BestSecret eine gewisse Strahlkraft. Cech sagt: „Derzeit liegt unser Einzugsgebiet bei knapp einer Stunde, mit dem neuen Store soll es auf bis zu zwei Stunden anwachsen.“ Konkret schielt man bei der Shopping City auf Kundinnen und Kunden aus dem Süden. Man wolle Shopping-Begeisterte aus Kärnten, Slowenien aber auch aus Ungarn in die Steiermark locken.

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Drei Jahre hätte man schlussendlich verhandeln müssen, um BestSecret nach Seiersberg zu locken. Intensiv wurde diskutiert. Insbesondere die Abkehr vom ursprünglichen Konzept, hin zu einem für alle offenen Geschäft wäre ein großer Brocken gewesen, den man in den Verhandlungen aus dem Weg räumen musste. Mit Erfolg. Denn am Donnerstag zeigte sich: BestSecret ist nach Seiersberg gekommen, um sich zu etablieren. Wenige Minuten nach der Eröffnung strömten bereits die ersten Kundinnen und Kunden in den Store. In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere Folgen. Bei der Shopping City gibt man sich optimistisch. Cech sagt ohnehin schon jetzt: „Es ist ein Wahnsinn“.