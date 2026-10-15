So reagiert das Netz auf die Trinkgeld-Debatte in Kärnten

83 Prozent der Leser lehnen die automatisch verrechnete Trinkgeldpauschale ab. Im Netz überwiegt die Kritik am Oberkärntner Café, doch es gibt auch Zustimmung.

Fünf Prozent Trinkgeld automatisch auf der Rechnung, sobald mit Karte bezahlt wird: Diese Praxis eines Cafés im Bezirk Spittal sorgt für Diskussionen. Ein Aushang am Eingang weist auf die Pauschale hin, die laut Schild auch bei Bestellungen über die Theke gilt. Leserinnen und Leser diskutieren im Netz über Freiwilligkeit, faire Bezahlung und die Frage, wer über die Höhe des Trinkgelds entscheiden soll.

Wie eindeutig die Stimmung in der Umfrage der Kleinen Zeitung ausfällt, zeigt das Ergebnis: 83 Prozent der mehr als 600 Teilnehmer sind überzeugt, dass Trinkgeld freiwillig bleiben muss. 15 Prozent finden die Pauschale in Ordnung, sofern sie transparent ausgewiesen ist, wollen die Höhe aber selbst bestimmen. Lediglich zwei Prozent halten das Modell für fair.

„Trinkgelder sind freiwillige Leistungen“

Viele Leser stören sich daran, dass ihnen die Entscheidung über das Trinkgeld abgenommen wird. „Ich zahle nach meinem Gutdünken, wenn ich mit dem Service zufrieden bin“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer Kommentar bringt es auf den Punkt: „Trinkgelder sind freiwillige Leistungen und keine Zwangsentgelte.“ Einige kündigen an, das Café künftig zu meiden: „Ich brauche ja nicht hingehen, ganz einfach.“

Ich gebe ein Trinkgeld an die Person, mit der ich zufrieden bin, nicht an ein durchschnittliches Lokal. — Facebook-Nutzer

Mehrere Kommentierende begleichen die Rechnung mit Karte, geben das Trinkgeld aber bar. „Ich zahle gerne mal mit Karte, aber das Trinkgeld gebe ich dem Mitarbeiter trotzdem bar“, schreibt eine Leserin. Zudem fragen manche, ob die automatisch verrechneten fünf Prozent tatsächlich beim Personal landen oder beim Betreiber bleiben. „Wenn der Gastronom dem Personal etwas Gutes tun will, soll er dieses ordentlich bezahlen“, lautet ein Kommentar.

Zustimmung bleibt die Ausnahme

Vereinzelt wird die Pauschale begrüßt. Manche argumentieren, dass Gäste bei Kartenzahlung häufig auf Trinkgeld vergessen würden. „Das ist eine sehr gute Idee bei Kartenzahlung im Restaurant, da der Großteil, der dort mit Karte zahlt, auf das Trinkgeld vergisst“, heißt es auf Instagram. Auch eine ehemalige Servicekraft spricht sich dafür aus. Andere geben zu bedenken, dass sie freiwillig ohnehin zehn Prozent Trinkgeld geben würden und fünf Prozent daher weniger sein könnten. Wichtig sei ihnen eine transparente und nachvollziehbare Regelung. Zudem verweisen einige darauf, dass ähnliche Modelle auch andernorts vorkommen.

Das ist super, denn wer mit Kreditkarte bezahlt, gibt leider kein Trinkgeld und hat aber auch die gleiche Bedienung bekommen. — Facebook-Nutzerin

Einige Leser vermuten, dass mit der Pauschale eher Gebühren für Kartenzahlungen ausgeglichen werden sollen, als dass es um die Wertschätzung des Personals geht. Andere halten dagegen, dass solche Kosten nicht ohne Weiteres mit fünf Prozent des Rechnungsbetrags gleichzusetzen seien. Als Alternative schlagen mehrere eine freiwillige Trinkgeldoption am Kartenterminal vor. So könnten Gäste selbst entscheiden, ob und wie viel sie zusätzlich geben.