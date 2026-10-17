Sechs Jahre lang versuchte Michael Perhab, das Dachsteindach in der Südwand ohne technische Hilfsmittel frei zu erklettern. Warum ihm Berühmtheit nicht wichtig ist und was zehn Minuten danach passierte.

Zuerst herrscht konzentrierte Stille, unterbrochen nur vom leichten Klackern der Karabiner. Dann plötzlich: ein voller Inbrunst geschrienes „Jaaaaa!“, unterlegt mit Stolz und unglaublicher Freude. So hört es sich an, wenn sich Michael Perhab einen lang gehegten Traum erfüllt. In den vergangenen sechs Jahren versuchte der Ramsauer immer wieder, das Dachsteindach in der Südwand des höchsten steirischen Berges – eine laut Kletterlegende Albert Precht „frei unkletterbare Stelle“ – ohne technische Hilfsmittel zu erklimmen. Nun ist es ihm gelungen.

Beim Dachsteindach handelt es sich um einen 50 Meter überhängenden Felsvorsprung, rund 700 Meter über dem Boden, also extrem ausgesetzt. Es ist eine psychisch und physisch sehr fordernde Stelle, die teilweise waagrecht gemeistert werden muss – ein bisschen wie Spiderman. „Für die Steilheit gibt es nur wenige und schlechte Griffe, weil die Felsstruktur so geschlossen ist“, erklärt der 28-Jährige. Das Besondere an der Leistung ist, dass Perhab diese Passage als erste Person in der Rotpunkt-Technik absolviert hat, also nur mit der eigenen Muskelkraft und ohne die vorhandenen Haken und Schlingen zu benutzen: „Das Seil ist nur zur Absturzsicherung da.“

Südwand begleitet ihn von klein auf

Was noch wichtig ist zu wissen: Das Dachsteindach ist die Schlüsselstelle der Dachstein-Direttissima, eine aufgrund ihrer Länge und Ausgesetztheit legendäre Kletterroute in der Südwand. Mit der ersten freien Durchsteigung hat sich Perhab daher in der Bergsteiger-Community großen Respekt erarbeitet. Wobei er darauf sehr unbeeindruckt reagiert: „Es geht mir nicht um den Vergleich und dass ich irgendwo als Erster niedergeschrieben stehe. Für mich persönlich ist es sehr viel wert. Ich habe mir das als Ziel gesetzt und bin stolz, dass ich es erreicht habe.“

1 / 3 Das Dachsteindach ist die markant-rötliche Einbuchtung in der Mitte rechts der Südwand © Martin Huber

Die Dachstein-Südwand begleitet den Ramsauer aus einer Bergführerfamilie von klein auf. Mit 14 oder 15 Jahren, ganz genau weiß der 28-Jährige das nicht mehr, sei er zum ersten Mal mit seinem Vater Peter Perhab den Steinerweg, die berühmteste Kletterroute des Dachsteinmassivs, gegangen. „Daran werde ich mich wohl immer erinnern“, erzählt er schmunzelnd. Ganz spontan habe ihn sein Vater damals angerufen, als er mit einer geführten Tour fertig war. In vier Stunden war es geschafft: „Das war bis heute das Anstrengendste, was ich je getan habe.“

25 bis 30 Versuche

Ab diesem Erlebnis zog es den 28-Jährigen viele Male in die Südwand. Irgendwann kam mit seinem Bergführerkollegen und Freund Roman Mayerl die Idee auf, das Projekt „Dachsteindach“ anzugehen. Dass sechs Jahre zwischen dem ersten Versuch und dem Erfolg liegen, sei aber etwas irreführend, merkt er an: „Ich bin da nicht sechs Jahre jede Woche drin gehangen.“ Es sei einfach so eine besondere Tour, da müsse wirklich alles passen: „Es darf kein Nebel in der Wand sein, der Riss darf keine Nässe haben. Die Temperaturen dürfen nicht so hoch, aber auch nicht so niedrig sein. Und dass zwei Bergführer im Sommer zugleich Zeit haben, ist auch schwierig“, meint er lachend.

© Privat Vater und Sohn nur wenige Minuten nach dem großen Klettererfolg

Zwischen 25 und 30 Mal habe er die 42 Meter lange Passage in Angriff genommen, schätzt er. Beim geglückten Durchstieg am 3. Oktober war Vater Peter mit von der Partie. Eigentlich war Perhab sich gar nicht so sicher, dass er es dieses Mal schaffen würde. „Bei den Versuchen davor war ich im Kopf motivierter. Dieses Mal war schon das Gefühl da: Wenn es jetzt wieder nicht geht, dann freut es mich irgendwann nicht mehr.“ Doch das Klettern sei dann überraschenderweise richtig gut gegangen.

Nächste Herausforderung wartet schon

Und wie hat es sich im Nachhinein angefühlt? „Gut.“ Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Denn: „Zehn Minuten später habe ich schon gewusst, was ich als Nächstes machen will.“ Was genau das ist und wo, will Perhab noch nicht verraten. Also nichts mit Hängematte: „Mich würde es belasten, wenn ich nichts zu tun habe. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich vor der eigenen Haustür meine Träume verwirklichen kann“, schließt der 28-Jährige.