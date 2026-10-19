Für Frieden und Freundschaft: Weststeirer auf Wallfahrt in Ungarn

Der ÖKB Mooskirchen organisierte eine Wallfahrt zur St. Emmerichskirche im Niemandsland zwischen Österreich und Ungarn in der Gemeinde Rönök.

Gemeinsam mit dem Partnerverein Neustift bei Güssing veranstaltete der ÖKB Mooskirchen eine Wallfahrt unter dem Motto „Für Frieden und Freundschaft“. Als ideales Ziel bot sich die St. Emmerichskirche in der ungarischen Gemeinde Rönök im Niemandsland an der Staatsgrenze zwischen Österreich und Ungarn an. Die 1903 eingeweihte Kirche war bis zum Zweiten Weltkrieg Mittelpunkt einer länderübergreifenden Pfarre. Nachdem das Gebäude verfallen war, wurde es nach dem Fall des Eisernen Vorhangs von Österreich und Ungarn gemeinsam restauriert und 1992 wiederöffnet.

Franziskanerpater Raphael feierte mit der Delegation eine heilige Messe, darunter Obfrau Monika Deutsch (ÖKB Neustift) und Obmann Walter Hojas (ÖKB Mooskirchen). Hojas gedachte in seiner Abschlussansprache der Verstorbenen beider Ortsverbände. In seinen weiteren Ausführungen unterstrich er die Notwendigkeit des Bekenntnisses zu den christlichen Werten und des Einsatzes für den Frieden. Nach der Agape auf dem Festplatz vor der Kirche fand die Wallfahrt einen gelungenen Abschluss beim gemeinsamen Essen in „Renata‘s Dorfstube“ in Neustift.