So lange warten Patienten in Kärnten auf einen Arzt-Termin

Allgemeinmediziner sind sofort greifbar, Routineuntersuchungen bei Urologen sind im Schnitt erst nach 82 Tagen möglich. Auch bei anderen Fachrichtungen ist Geduld gefragt.

Nur lückenhaft mit systematisch erhobenen Daten belegt sind in Österreich die Wartezeiten auf Kassenarzt-Termine. Eine Erhebung von krankenversichern.at mit Terminanfragen bei 14 Fachrichtungen in allen Bundesländern zeigt nun, dass sich Patienten oft wochen- oder monatelang gedulden müssen.

Auch wenn zu berücksichtigen ist, dass es sich bei krankenversichern.at um einen Vermittler privater Kranken- und Zusatzversicherungen handelt, basiert die Studie auf 1482 ausgewerteten Terminabfragen und ist damit als repräsentativ einzustufen. Am längsten warten Kassenpatienten auf einen Facharzttermin im Burgenland mit 53 Tagen und in Vorarlberg mit 46 Tagen, am kürzesten in Wien mit 22 Tagen. Kärnten liegt mit 35 Tagen im Österreichschnitt (34 Tage). 92 Anfragen an Kassenärzte wurden hier vom 21. Mai bis 10. September 2026 getätigt.

© Privat Aigul Salmhofer

Wir haben verbesserte Therapien etwa gegen Krebs, die Patienten werden älter und es gibt mehr Patientenkontakte. Die Zahl der Kassenärzte hingegen ist gleich geblieben. — Aigul Salmhofer , Fachgruppenobfrau Urologinnen

Große Unterschiede zeigen sich in Kärnten nach Fachrichtungen: So ist ein Hausarzttermin binnen einem Tag möglich. Ein Gynäkologe hingegen kann sich erst nach 43 Tagen der Patientin widmen und auf einen Termin beim Urologen wartet man im Schnitt 82 Tage. „Wir haben verbesserte Therapien etwa gegen Krebs, die Patienten werden älter und es gibt mehr Patientenkontakte. Im ambulanten Bereich auf der Urologie im Klinikum beispielsweise haben wir jährlich 2000 Patienten mehr“, sagt Aigul Salmhofer, Fachgruppenobfrau der Urologinnen und Oberärztin im Klinikum. Die Zahl der Kassenärzte hingegen bleibe gleich. „Derzeit gibt es zwölf für eine halbe Million Kärntner, in Villach-Land wird nun eine weitere Stelle geschaffen“, so Salmhofer.

© Thomas Hude Klaus Mitterdorfer

Dort, wo ein entsprechender Versorgungsbedarf besteht, müssen zusätzliche Kassenarztstellen geschaffen und bestehende Stellen rasch nachbesetzt werden. Gleichzeitig braucht es eine bessere Patientenlenkung. — Klaus Mitterdorfer, , Direktor Ärztekammer Kärnten

„Die Ergebnisse der Studie decken sich grundsätzlich mit unseren Erfahrungen“, heißt es von der Ärztekammer Kärnten. Direktor Klaus Mitterdorfer sagt: „Dort, wo ein entsprechender Versorgungsbedarf besteht, müssen zusätzliche Kassenarztstellen geschaffen und bestehende Stellen rasch nachbesetzt werden. Gleichzeitig braucht es eine bessere Patientenlenkung, mit einer gestärkten hausärztlichen Versorgung als erster Anlaufstelle, einer gezielteren Zuweisung zu Fachärzten und einer klaren Steuerung zwischen niedergelassenem Bereich und Spitalsambulanzen.“

Hintergrund Die Kassenarzt-Wartezeitenstudie von krankenversichern.at basiert auf 1482 ausgewerteten Terminanfragen bei Kassenordinationen in allen neun Bundesländern und 14 Fachrichtungen, verdeckt und standardisiert erhoben vom 21. Mai bis 10. September 2026; in Kärnten wurden 92 Ordinationen kontaktiert. Abgefragt wurden Routine- bzw. Vorsorgetermine, keine Akutfälle. Ordinationen, die zum Anfragezeitpunkt urlaubsbedingt geschlossen waren, wurden aussortiert und durch andere ersetzt – Praxisurlaube verlängern die Werte also nicht.

Die Anfragen wurden grundsätzlich schriftlich gestellt – per E-Mail an die Ordination oder über deren Online-Terminbuchungssystem. Angebotene Termine wurden dokumentiert, aber nicht verbindlich gebucht. Es wurden somit keine Terminkapazitäten belegt.

Die Auswahl der Ordinationen erfolgte nach dem Zufallsprinzip auf Basis der offiziellen Arztsuche der Österreichischen Ärztekammer.

Seine Stellvertreterin, Monika Hasenbichler, fügt hinzu: „Der Stellenwert der klassischen Kassenordination – als Einzel- oder Gruppenpraxis – muss entsprechend berücksichtigt werden. Sie bietet einen niederschwelligen, wohnortnahen und vergleichsweise schlanken Zugang zur medizinischen Versorgung. Moderne Versorgungsformen wie Zentren haben ihre Berechtigung, aber Planung darf sich nicht an der Betriebsform orientieren.“

Wartezeiten als „Herausforderung“

Die Österreichische Gesundheitskasse betont, in einem nach medizinischer Dringlichkeit organisierten Versorgungssystem müssten planbare Routine- und Kontrolltermine nicht unmittelbar stattfinden. Dort, wo in der Regel die Patientenversorgung beginne – bei der Allgemeinmedizin – liege die Wartezeit nur bei einem Tag. „Das ändert nichts daran, dass längere Wartezeiten bei planbaren Facharztterminen eine Herausforderung sind“, so die Kasse.

Zentrum für Urologie geplant

Im Regionalen Strukturplan Gesundheit für Kärnten sei vorgesehen, „die Versorgung insbesondere in jenen Bereichen weiterzuentwickeln, in denen der Bedarf besonders hoch ist. So soll bis 2030 jeweils ein Zentrum für Urologie und für Dermatologie entstehen – zwei Fachrichtungen, in denen derzeit lange Wartezeiten bestehen. Gleichzeitig wird in Kärnten der Ausbau der Primärversorgungseinheiten forciert“, so die ÖGK. Damit sollten zusätzliche wohnortnahe Versorgungsangebote geschaffen, die niedergelassene Versorgung gestärkt und die vorhandenen fachärztlichen Kapazitäten gezielter entlastet werden.