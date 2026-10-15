Mehr Tote nach Tropensturm "Rachel" in Mexiko

Nach dem Durchzug des Tropensturms "Rachel" an Mexikos Pazifikküste ist die Zahl der Toten im Land auf acht gestiegen. Zwei weitere Menschen wurden nach Angaben der Armee am Mittwoch noch vermisst. An der Suche war auch die mexikanische Marine beteiligt. Der Sturm "Rachel" hatte im nordwestlichen Bundesstaat Baja California, der an die USA grenzt, seit vergangener Woche für Starkregen und Überschwemmungen gesorgt.

Wegen des Klimaphänomens El Niño bilden sich im Pazifik in der laufenden Saison besonders viele und starke Stürme. Im Atlantik dagegen verläuft die Hurrikan-Saison im Zuge von El Niño vergleichsweise ruhig. Vor Mexikos Pazifikküste sind nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC gerade noch zwei weitere starke Stürme aktiv: "Simon", aktuell ein Hurrikan der Kategorie 1, und Tropensturm "Trudy".

"Simon" hat in den mexikanischen Bundesstaaten Jalisco und Guerrero starke Regenfälle ausgelöst. Ein 71-jähriger Mann kam beim Einsturz einer Mauer ums Leben. Den aktuellen Vorhersagen zufolge wird keiner der beiden Stürme auf Land treffen.