BachWerkVokal hüllt die Kirche in Piber in eine Klangwolke

Mit dem Programm „Was frag ich“ tritt das Ensemble BachWerkVokal am Samstag, 17. Oktober, bereits zum 7. Mal bei der Reihe „Musica Sacra Piber“ auf. Diesmal gibt es Kantaten und Motetten von Johann Sebastian Bach zu hören.

Ein ganz besonderes musikalisches Erlebnis wartet auf die Besucherinnen und Besucher der sakralen Konzertreihe „Musica Sacra Piber“ am kommenden Samstag, 17. Oktober, um 18 Uhr in der Andreas-Kirche in Piber (Stadtgemeinde Köflach). Dort tritt das renommierte Ensemble „BachWerkVokal“ unter der Leitung von Gordon Safari mit seinem neuen Programm „Was frag ich“ auf. Bereits zum siebten Mal ist das Salzburger Orchester damit in der Kirche beim Lipizzanergestüt Piber zu hören.

Dieses Mal bringen Bach-Spezialisten ein ganz besonderes Instrument mit. „Auf dem Programm stehen zwei Motetten und zwei großbesetzte Kantaten von Johann Sebastian Bach. Es freut mich besonders, dass die Traversflöte, der barocke Vorgänger der Querflöte, bei zwei Werken teilweise äußerst virtuos eingesetzt wird“, sagt Harald Fripertinger, der Leiter von „Musica Sacra Piber“.

© Robert Cescutti Harald Fripertinger, Leiter von „Musica Sacra Piber“

Gespielt werden die Stücke „Was frag ich nach der Welt“ (BWV 94), „Der Gerechte kömmt um“ (BWV 1149), „Der Geist hilft unser Schwachheit auf“ (BWV 226) und „In allen meinen Taten“ (BWV 97). Kartenreservierungen sind unter der Telefonnummer 0676-88 237 234 sowie unter der E-Mail-Adresse fripert@uni-graz.at möglich.

Den Abschluss des Konzertjahres in Piber bildet am Sonntag, 22. November, um 18 Uhr das Konzert „Vom Gehen und Kommen. Lieder Zwischen Allerseelen und Advent.“ Für ein besinnliches Konzerterlebnis wird der Dreigesang Zwoadreivier mit Eva Maria Hois, Rosemarie Krainz und Elisabeth Glavic sorgen.