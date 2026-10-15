Beim Gemeinderat in Feldkirchen wurde die Wasserverunreinigungen emotional behandelt. Die Gemeinde schiebt einer Genossenschaft die Schuld zu – diese spielt den Ball zurück.

Montagnachmittag (12. Oktober) kam die Meldung, dass Feldkirchens Trinkwasser mit E. coli Bakterien verseucht ist. In einem Facebook-Posting kritisierte Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen) die mangelhafte Krisenkommunikation der Stadtgemeinde. Bei der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend (14. Oktober) wurde diesbezüglich auf seinen Wunsch ein weiterer Punkt auf die Tagesordnung gesetzt.

„Warum wurde nicht der Krisenstab einberufen? Warum wurde nicht der AT-Alert geschickt? Es gibt vulnerable Leute, die rasch und unkompliziert informiert gehören“, begründete Gräfling den Punkt. Dem stimmte auch Vizebürgermeister Christian Petautschnig (SPÖ) zu: „Nutzen wir doch die Technologien, die wir haben. Nicht jeder ist auf Facebook.“

Und so begann dieser Punkt 33 mit einer Erklärung durch Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP): „Wir haben nach der Botschaft mit der Verunreinigung lange nachgefragt, Gegenproben genommen und den Kontakt mit der Bezirkshauptmannschaft gesucht. Sämtliche Möglichkeiten wurden in die Wege geleitet, damit das Wasserbauamt den Fehler suchen kann. Es wurden großräumig Spülungen gemacht, Wasserbehälter gereinigt. Gegen 15 Uhr war die Information überall ausgeschickt.“ Weitere Proben wurden genommen und sollen bis Donnerstagabend (15. Oktober) Ergebnisse liefern.

Es war nicht unsere Transportleitung, ich werde aber nicht mit dem Finger auf eine Genossenschaft zeigen. — Siegfried Huber , Vizebürgermeister Feldkirchen

Wasserreferent Siegfried Huber (ÖVP) ging auf das Posting von Gräfling ein und wies Anschuldigungen des „Vertuschens“ zurück. „Das gesamte Gemeindegebiet wurde informiert, weil wir nicht klar definieren konnten, welcher Teil betroffen ist. Wir haben uns für Social Media entschieden, weil die Information sofort hinaus geht. Ein Postwurf dauert drei Tage.“ Dabei erklärte Huber, dass es sich bei der Verunreinigung um eine einzelne Bakterie gehandelt hat. Diese wäre zudem nicht aus Feldkirchen gekommen. „Es war nicht unsere Transportleitung, ich werde aber nicht mit dem Finger auf eine Genossenschaft zeigen“, sagt er und ergänzt, dass die Wasserschiene aus Nadling geschlossen bleibt.

Wir reden schon irrsinnig lange, dass wir sanieren müssen, aber Feldkirchen weigert sich. — Heribert Liendl , Obmann Wassergenossenschaft Nadling

Was Nadling betrifft, so wurde am Mittwochabend offiziell bekanntgegeben, dass es eine Verunreinigung gibt und das Wasser drei Minuten abgekocht werden soll. „Wir werden jetzt jede einzelne Quelle testen“, erklärt Heribert Liendl, Obmann der Wassergenossenschaft Nadling. Gut 420 Haushalte sind betroffen, die Leitungen gehen auch nach Himmelberg und Steindorf. „Die Gemeinden wurden informiert.“ Was den Verdacht betrifft, Nadling wäre an der Feldkirchner Verschmutzung schuld, sagt Liendl: „Wir haben alles ordnungsgemäß gemacht“. Feldkirchen habe einen Zwei-Drittel-Anteil in Nadling. „Wir reden schon irrsinnig lange, dass wir sanieren müssen, aber Feldkirchen weigert sich.“ In der Nachbargemeinde Himmelberg sieht man es entspannt: „Wir sind dreigeteilt und Nadling deckt nur einen kleinen Teil ab. Die Gemeindewasserversorgung ist gedeckt“, versichert Bürgermeister Heimo Rinösl (HEIMO).