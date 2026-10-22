Nach Schlaganfall kämpft sich junge Kärntner Mutter zurück ins Leben

Gerade erst Mutter geworden und plötzlich Schlaganfall-Patientin. Mit nur 24 Jahren veränderte sich das Leben von Lisa Horn. Nun teilt sie ihre Erfahrungen.

Es ist der 29. Mai 2017. Lisa Horn steht in der Früh mit ihrer drei Monate alten Tochter auf. Gegen 10.30 Uhr wird sie müde und legt sich mit der Kleinen ins Bett. Zu Mittag kommt ihr Mann unerwartet früh nach Hause. Horn geht zu ihrem Mann, sieht die Post durch. „Und plötzlich fiel mein linker Arm einfach hinunter. Ich habe ihn gerufen und er hat die Rettung gerufen. Ich kann mich noch an seine Worte erinnern: ‚Bitte kommen Sie sofort, meine Frau hat einen Schlaganfall.‘“ Der Hubschrauber landete rasch in Kraig/Überfeld und innerhalb von 45 Minuten war sie in Klagenfurt im Krankenhaus.

„Alle haben richtig reagiert, obwohl ich so jung war. Es gab nicht diesen Moment, dass man den Schlaganfall angezweifelt hat“, sagt die St. Veiterin. Fünf Wochen Krankenhausaufenthalt und acht Wochen Reha in Hermagor folgten. Eine schwere Zeit, „mit der Kleinen war es natürlich sehr heftig, man will ja als Mutter weiterfunktionieren, aber ich konnte es einfach nicht. Zum Glück hatten wir ein Familienzimmer und mein Mann und unsere Tochter konnten bei mir sein.“

1 / 2 Lisa Horn und ihre Tochter © kk/privat

Sie teilt ihre Erfahrungen mit der Welt

Über ihre Erfahrungen spricht sie seit einiger Zeit auf TikTok. „Ich habe gleich zu Beginn nach dem Schlaganfall nach Selbsthilfegruppen gesucht, das Angebot ist allerdings überschaubar. Man kennt das Thema ja eher von älteren Menschen, aber es trifft immer wieder junge Leute und das muss unbedingt behandelt werden. Auch, damit man sich nicht alleine fühlt“, sagt die mittlerweile 34-Jährige.

In einem Video teilt sie ihre Erfahrungen in einem St. Veiter Geschäft: „Ich wollte etwas zurückgeben und musste dafür ein Formular ausfüllen.“ Die eigentliche Linkshänderin kann nur noch Grobmotorisches mit der linken Hand machen. Einzelne Worte kann sie zwar mittlerweile mit der rechten Hand schreiben, aber keine große Menge. „Ich erklärte, dass ich leider aufgrund des Schlaganfalles nicht mehr schreiben könne, der Verkäufer meinte aber, er bräuche die Daten und könne es nicht für mich ausfüllen.“ Diese Nichtbereitschaft der Hilfe fällt ihr immer wieder auf. „Ich glaube, die Leute denken einfach nicht nach oder es ist ihnen egal.“ Von ihrem Umfeld wünscht sie sich, „dass die Leute normal mit mir umgehen, aber Fakt ist natürlich auch, dass ich gewisse Dinge nicht tun kann. Oft wäre es besser, ich hätte einfach gar keinen linken Arm mehr. Also nicht für mich, aber für die anderen, weil sie so eher verstehen würden, dass dieser Arm nicht funktioniert.“

Beziehungen haben sich verändert

In den vergangenen neun Jahren haben sich viele ihrer Beziehungen verändert. „Laute Musik und Menschenmengen habe ich lange Zeit nicht ausgehalten. Da spielt sich in deinem Inneren so viel ab und dann kannst du dir auch noch anhören: ‚Du hast dich so verändert, mit dir kann man nichts mehr machen.‘ Das Körperliche ist da jetzt einmal nebensächlich, mit der Zeit lernt man Tricks, kann auch mit der rechten Hand Zähne putzen, kann wieder einen Zopf binden. Aber das Soziale ist arg.“

Je schlechter es dir geht, desto besser ist es für alle anderen. — Lisa Horn , Schlaganfall-Patientin

Die zweifache Mutter erhält Invalidenpension, auch das ist für viele nicht verständlich: „Ich habe früher auch wirklich stressige Jobs gehabt, habe etwa am St. Veiter Wiesenmarkt gearbeitet. Ich hatte lange Zeit die Hoffnung, wieder arbeiten zu können und mich in meinem früheren Job bei der Post daher auch sechs Jahre lang nur freistellen lassen, aber es geht einfach nicht. Und das ist vielen ein Dorn im Auge. Äußerlich geht es mir gut, also muss ja alles sein wie früher. Natürlich gibt es sicher auch Menschen, die das ausnutzen, aber ich würde ja, könnte ich das psychisch aushalten, sofort wieder starten. Nur leider ist es mir nicht möglich.“

Die Erwartung nach einem Schlaganfall, das hat Horn über die Jahre gelernt, „ist, dass man leidet und vor sich hinvegetiert. Je schlechter du aussiehst, desto besser ist es für alle anderen.“