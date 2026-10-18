Meissnitzer: „Wir dürfen uns nicht immer klein machen!“

Frau Meissnitzer, die Frage sei gestattet eine Woche vor Weltcupbeginn: Wo erwische ich Sie denn gerade? Alexandra Meissnitzer: Beim WTA-Tennisturnier auf Mallorca. Das hat jetzt auf den ersten Blick nichts mit Skifahren zu tun, aber dann doch. Ich werde auch in Wien beim Turnier sein und dort etwa Andrea Gaudenzi, den ATP-Chef treffen.

Was hat es denn mit Skifahren zu tun? Wir reden alle immer von Rolemodels, von Vorbildern. Aber was machen Formel 1, Tennis oder Fußball wirklich anders und besser als der Skisport? Nachdem ich unter dem neuen Präsidenten die Strategie über habe, geht es auch darum, sich besser in diese Richtung aufzustellen. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden, mitunter muss man sich nur besser verbinden. Und wir im Schneesport müssen auch nichts kopieren – aber wir sollten uns mit denen, die was zu sagen haben, austauschen.

Das klingt einmal nicht so, als ob ihre neue Aufgabe ein Homeoffice-Job wäre. Nein, das mit Sicherheit nicht. Ich war auch bei der Global Champions Tour vor dem Schloss Schönbrunn, weil der Hauptsponsor dort auch der im Skisport ist. Ich stelle immer fest: Wir haben so großartige Veranstaltungen. Was auf der Agenda steht, ist, dass wir etwa im Bereich der Hospitality zulegen möchten. Ja, wir haben Kitzbühel, aber wir haben auch ganz viele andere Veranstalter, alle mit eigenem Charme, eigenem Plan, sehr unterschiedlich. Hier geht es auch darum, was wir verbessern können und müssen, um attraktiv zu bleiben, uns zu entwickeln.