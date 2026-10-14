1:2 des KAC – letzter Auftritt endete mit Niederlage

Der KAC verlor das letzte Spiel der CHL bei den Eisbären Berlin mit 1:2. Die Rotjacken forderten den DEL-Spitzenreiter voll.

Der KAC verabschiedete sich erhobenen Hauptes aus der diesjährigen Champions Hockey League. Neben den ohnehin zahlreichen Verletzten fehlten bei den Eisbären Berlin, dem aktuellen Spitzenreiter der DEL, kurzfristig auch Jan Drozg und Maximilian Preiml. Dadurch rückte Filip Simovic in die dritte Linie zu Will MacKinnon. In der vierten Linie kam Manuel Wadel, der erst in der Vorwoche gegen KooKoo sein CHL-Debüt gefeiert hatte, an der Seite von David Waschnig und Niclas Micelli zum Einsatz. Auch Nick Petersen musste weiterhin passen. Im Tor feierte Mareks Mitens sein KAC-Debüt. Der Lette, der Florian Vorauer entlasten soll, strahlte von Beginn an Ruhe aus und zeigte bei den Abschlüssen der Berliner keine Unsicherheiten.

Die Rotjacken erwischten einen guten Start, kamen früh zu einem Powerplay und erarbeiteten sich einige Möglichkeiten. Mit Fortdauer des Abschnitts übernahmen die Berliner zunehmend das Kommando und erhöhten den Druck. Die Klagenfurter hielten mit konsequenter Defensivarbeit dagegen, blieben eng an ihren Gegenspielern, ließen nur wenige gefährliche Abschlüsse zu. Und hatten sogar die größte Chance im ersten Drittel. Clemens Unterweger zog von der blauen Linie ab. Der Puck prallte von der Bande zurück genau vor Ben Öfner, dessen Schuss aufs praktisch leere Tor ging aber knapp daneben.

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Erste Linie traf doppelt

Bitter das 0:1 aus Sicht der Klagenfurter im Mitteldrittel. Ty Ronning traf Clemens Unterweger mit dem Schläger im Gesicht, der KAC-Verteidiger drehte ab. Ronning kam nochmals zur Scheibe. Schuss, Mitens wehrte ab, den Rebound verwertete Liam Kirk (34.). Kurz dachte man, das Tor werde wegen hohen Stocks von Ronning aberkannt. Das Gegenteil war der Fall. Die Refs sahen davor einen Stockschlag von Unterweger. Das Tor zählte, Unterweger musste in die Kühlbox. Im anschließenden Powerplay drängte Berlin auf das 0:2, doch Mitens vereitelte binnen Sekunden eine Dreifach-Chance. Sehr stark des neuen Schlussmanns der Rotjacken.

Kurz danach klingelte es doch. Natürlich war es wieder die erste Linie der Eisbären, die in der DEL in acht Spielen 38 Scorer verbuchte. Ronning fälschte einen Backhander von Frederik Tiffels aus kurzer Distanz ab – 0:2 (37.).

Treffer durch Hundertpfund

Im Schlussabschnitt belohnte sich der KAC für seine gute Leistung, Thomas Hundertpfund stocherte die Scheibe nach Vorlage von Finn van Ee über die LInie (50.). Die Rotjacken witterten nun die Chance, fighteten bis zum Schluss. Die passiven Berliner wankten. 146 Sekunden vor Schluss holte KAC-Trainer Kirk Furey Goalie Mitens vom Eis, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.

Damit beendete der KAC die diesjährige Champions Hockey League auf Rang 23. Bereits am Freitag (19.15 Uhr) geht es in der Ice Hockey League weiter mit dem Heimspiel gegen die Capitals.