Budgetnöte: Land Steiermark will Schloss, Palais und Co verkaufen

Auf der Suche nach Einnahmen will das Land Steiermark nicht betriebsnotwendige Liegenschaften verkaufen. Darunter sind das Schloss Halbenrain und das Grazer Palais Attems.

Die Budgetkonsolidierung öffentlicher Haushalte ist aktuell eine Herkulesaufgabe, wie auch die Budgetpläne des Landes Steiermark für 2027 belegen. Jeder Euro wird umgedreht, Kürzungen im Sport, bei den Musikschulen oder die Erhöhung der Nächtigungsabgabe sorgen für Proteste von Opposition und Vereinen. Also muss die Politik nicht nur den Rotstift ansetzen, sondern auch Geld hereinspielen. Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) setzt nun auch auf „Einmalerlöse“ und will deshalb Landesimmobilien zu Geld machen, also etwa „Erträge aus dem Verkauf nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften“ erwirtschaften, wie es im Budgetentwurf 2027 nachzulesen ist.

Rund 25 Millionen Euro hofft die Landesregierung hier lukrieren zu können. Die Schmuckkästchen im gut bestückten „Immobilien-Schaufenster“ sind dabei die ehemalige landwirtschaftliche Fachschule Schloss Halbenrain oder das Grazer Palais Attems, barocker Sitz des steirischen herbst und der Styriarte, bestätigt man bei Ehrenhöfer auf Anfrage der Kleinen Zeitung die Pläne.

© Klz / Stefan Pajman Finanzlandesrat Ehrenhöfer (ÖVP) muss fürs Budget auch Geld hereinspielen

Es ist nicht das erste Mal, dass Finanzreferenten Geld mit Landesimmobilien machen wollen. Einst hat Landesrat Herbert Paierl (ÖVP) die Landesimmobiliengesellschaft (LIG) gegründet und rund 100 Objekte, darunter landwirtschaftliche Fachschulen, Bezirkshauptmannschaften und andere Amtsgebäude, ausgegliedert. Das war um das Jahr 2000 ein beliebter budgetpolitischer Taschenspielertrick: Länder und Städte verkauften Immobilien an Tochtergesellschaften, die das wiederum auf Pump finanzierten. So spülte man über ausgelagerte Darlehen Geld in die öffentlichen Haushalte, ohne damit das von der EU vorgegebene Maastricht-Defizit zu belasten. Auch profitierte man von Steuervorteilen.

Das Land Steiermark konnte im öffentlichen Haushalt so vor rund 25 Jahren Schulden von rund 150 Millionen vorzeitig tilgen, erinnerte sich Paierl im Vorjahr im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Da inzwischen die Steuervorteile verpufft sind und auch ausgelagerte Schulden im Maastricht-Ergebnis aufscheinen müssen, hat das Land 2025 die Auflösung der LIG in die Wege geleitet, die Immobilien sind mit 2027 allesamt zum Land rückgeführt. Und einige davon sollen also umgehend wieder auf dem Markt landen, um Geld ins Budget zu spülen.

Prachtschloss und Ladenhüter

Der mögliche Schönheitsfehler an den Plänen: Das Schloss Halbenrain hat schon 2025 – damals noch die Landesimmobiliengesellschaft – veräußern wollen. Die erste Ausschreibung für die Grundstücksfläche von knapp 51.000 Quadratmetern und Objekte mit einer Nutzfläche von knapp 5000 Quadratmetern blieb ergebnislos. Und bis jetzt hat es keinen Käufer gefunden. Die Geschichte des Schlosses reicht zurück bis ins 13. Jahrhundert. Der heutige Bau entstammt größtenteils dem 16. bis 17. Jahrhundert. Durch einen Umbau im 18. Jahrhundert mit der Anlage des Gartens und der Freitreppe hat das Schloss die heutige Gestalt erhalten.

© KLZ/Gernot Eder Prachtbau in Graz: Das Palais Attems

So ein denkmalgeschützter Prachtbau ist eben nicht leicht zu verkaufen. Das hat etwa auch die Spitalsgesellschaft Kages des Landes schon beim erfolglosen Versuch erfahren, das einstige LKH Hörgas zu veräußern. Auch auf diesem Schmuckkasterl ist man sitzen geblieben. Heute dient es in Teilen als Facharztzentrum und steht nicht mehr zum Verkauf. Anders als das Barockpalais in der Grazer Sackstraße, das die Grazer Linie der aus dem Friaul stammenden Adelsfamilie Attems Anfang des 18 Jahrhunderts errichten lassen hat.

Palais stand auch schon öfter zum Verkauf

Aber auch dieses Palais ist, naja, sagen wir ein historischer Ladenhüter. Aus Finanznot und wegen fehlender Mittel für die Sanierung des Denkmals drängte 2002 ÖVP-Landesrat Gerhard Hirschmann erstmals auf den Verkauf. 2010 zeigten Schweizer Investoren dann am inzwischen prachtvoll sanierten Palais sogar Interesse. Doch da stieg dann die Landespolitik auf die Bremse, weil man das historisch wie baukulturell so bedeutende Gebäude nicht ohne ein klares Nutzungskonzept einfach ins Ausland verkaufen wollte.

Ob die Verwertung der Landesgebäude für den Haushalt 2027 also tatsächlich Geld hereinspielt, wird sich erst weisen. Klar ist: Die Immobilien wären dann weg, die Erlöse würden im Budgetvollzug mit Ausgaben von insgesamt 9,45 Milliarden Euro im Jahr aber gleichsam auch in einem Fluscher verpuffen.