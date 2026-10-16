Hilfe für einen Neuanfang

Neubeginn in Sicherheit

Viel Angst und Leid prägten den Alltag dieser Weststeirerin und ihres siebenjährigen Sohnes, bis gegen den gewalttätigen Lebensgefährten eine Wegweisung ausgesprochen wurde. Sich aus der Gewaltspirale zu lösen und Unterstützung zu suchen, war der erste Schritt in ein neues Leben, der zweite ist die Suche nach einem neuen Zuhause. Eine leistbare Wohnung wurde nun gefunden, allerdings ist diese komplett unmöbliert. Alle alltagswichtigen Möbel organisierte die Frau gebraucht, die notwendige Küche und die Kautionszahlung schafft sie jedoch nicht aus eigener Kraft. „Steirer helfen Steirern“ greift der Frau bei den Kosten unter die Arme.