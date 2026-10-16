Hilfe für einen Neuanfang
Nicht jede Krise lässt sich allein bewältigen. „Steirer helfen Steirern“ steht Menschen in der Steiermark zur Seite, wenn Schicksalsschläge, Krankheit oder familiäre Belastungen das Leben aus dem Gleichgewicht bringen.
In diesen und vielen weiteren Fällen konnten wir Menschen in herausfordernden Lebenslagen unterstützen:
Neubeginn in Sicherheit
Viel Angst und Leid prägten den Alltag dieser Weststeirerin und ihres siebenjährigen Sohnes, bis gegen den gewalttätigen Lebensgefährten eine Wegweisung ausgesprochen wurde. Sich aus der Gewaltspirale zu lösen und Unterstützung zu suchen, war der erste Schritt in ein neues Leben, der zweite ist die Suche nach einem neuen Zuhause. Eine leistbare Wohnung wurde nun gefunden, allerdings ist diese komplett unmöbliert. Alle alltagswichtigen Möbel organisierte die Frau gebraucht, die notwendige Küche und die Kautionszahlung schafft sie jedoch nicht aus eigener Kraft. „Steirer helfen Steirern“ greift der Frau bei den Kosten unter die Arme.
Zwischen Trauer und Sorgen
Viele Jahre kümmerte sich diese Oststeirerin als Hausfrau um ihren Ehemann und das gemeinsame Zuhause und verfügte über kein eigenes Einkommen. Mit dem Tod ihres Mannes, der im Alter von 95 Jahren verstarb, sind Trauer und Sorgen nun groß: Bis zur Gewährung der Witwenpension kann sie kaum Geld für Lebensmittel aufbringen, gleichzeitig steht ein Wohnungswechsel bevor, da die bisherige Wohnung für sie allein keinesfalls mehr leistbar ist. Dazu kommen die Kosten für die Bestattung. „Steirer helfen Steirern“ unterstützt die Frau bei den Begräbniskosten.
Ein Alltag, der Kraft kostet
Mehrere schwere Schicksalsschläge haben diese junge Frau und ihre achtjährige Tochter in den vergangenen Jahren mehr als einmal an die Grenze ihrer Belastbarkeit gebracht. Das Mädchen benötigt intensive therapeutische Betreuung, damit verbunden sind Sorgen und Kosten. Die Obersteirerin musste die Wohnung wechseln, da die gestiegenen Mietkosten nicht mehr schaffbar waren, ein Kredit muss zurückgezahlt werden. Trotz der vielen Belastungen schafft es die Alleinerzieherin, ihrer Erwerbsarbeit nachzugehen und dem besonderen Betreuungsbedarf für ihre Tochter liebevoll nachzukommen. Um die kleine Familie zu entlasten, übernimmt „Steirer helfen Steirern“ zwei Monatsmieten.
Ausgebremst durch Krankheit
Mitten in ihrer Lehrlingsausbildung kämpfte diese junge Steirerin plötzlich mit schweren gesundheitlichen Problemen im Verdauungstrakt. Aufgrund der immer wiederkehrenden Schmerzen häuften sich die Krankenstände, schließlich verlor die junge Frau ihren Ausbildungsplatz. Die Belastungen sind groß: Die lange Wartezeit auf einen Operationstermin, der Mietrückstand, der sich aufgebaut hat, und die Angst, ihre Wohnung zu verlieren. In dieser schwierigen Lebensphase unterstützt „Steirer helfen Steirern“ bei der Bewältigung des Mietrückstands.
Zur Ruhe kommen
Nachdem die Alkoholsucht ihres Mannes das Familienleben zunehmend belastete, zog die zweifache Mutter die Konsequenzen und verlangte die Scheidung. Immer wieder suchte der Mann Kontakt zu ihr und den beiden Kindern, setzte sie unter Druck und verfolgte sie. Nach einer Beratung durch Expertinnen entschloss sich die Frau zu einem Wohnungswechsel. Die Kosten für den Wohnungseinstieg hat sie gut geschafft, für ein Schlafsofa reichte das Geld aber nicht mehr. Damit die Grazerin zur Ruhe kommen kann, übernimmt „Steirer helfen Steirern“ die Kosten für ein Ausziehbett.