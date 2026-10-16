Spar-Vorstand Kaser: „Mehrwertsteuersenkung ist eine Fehlkonstruktion“

Hier hängt man noch an einem System, das aus meiner Sicht veraltet und nicht nachvollziehbar ist und das geändert gehört.

Es geht nicht nur um Haushaltsenergie, Energie steckt ja in jedem Produkt. Würde man auf europäischer Ebene sagen, wir wollen, dass Energie günstig ist, könnten wir Europäer unsere Wettbewerbsfähigkeit massiv anheben. Das wäre ein Paradigmenwechsel. Denn Europa ist sehr innovativ und der Binnenmarkt funktioniert gut.

Das Einkaufsverhalten hat sich nicht verändert. Wir haben auch keine Reaktionen bei unserem Kundenservice, das ist immer ein guter Gradmesser, was die Menschen bewegt. Wir haben mit vielen Fragen der Konsumentinnen und Konsumenten gerechnet, aber es gab so gut wie keine Reaktionen. Es ist wichtig, dass man sich um leistbare Lebensmittel kümmert, aber die Mehrwertsteuersenkung ist eine Fehlkonstruktion und kostet in Summe mehr als sie bringt.

Die Energiekosten befeuern die Inflation sicherlich am stärksten und das wird mittelfristig auch bei uns ankommen. Daher wäre es extrem wichtig, wenn die Politik bei Entlastungen für den Faktor Energie ansetzt. Mit Kleinstprojekten wie der Mehrwertsteuersenkung auf ausgewählte Lebensmittel werden keine großen Effekte erzielt, mit der Senkung der Energiekosten wäre allen geholfen. Vom Konsumenten bis hin zur Industrie.

MARKUS KASER: Aktuell ist die Inflation bei Lebensmitteln und speziell bei unserem Warenkorb in der Größenordnung von einem Prozent, Tendenz sinkend. Wir haben sogar Produktbereiche in der Deflation, zum Beispiel Brot und Backwaren, nicht Milch, aber bestimmte Milcherzeugnisse und verschiedene Konserven.

Kriege und Krisen befeuern die Preise für Öl, Treibstoffe und Energie – und die Inflation. Wie wirkt sich das auf die Lebensmittelpreise aus?

Seit 2021 ist er im Vorstand und für Sortimentsmanagement, Marketing, CSR, Nachhaltigkeit, IT sowie für Interspar und Maximarkt zuständig. 2028 rückt Kaser an die Vorstandsspitze des Lebensmittelhändlers.

Kommt es durch den Nahostkonflikt zu Problemen in den Lieferketten? Bei den Lebensmitteln aktuell noch nicht. Aber wir sehen aufkommende Probleme bei Zulieferern von Ausstattung. Allerdings sind unsere Systeme durch die vorherigen Krisen resilienter geworden, wodurch Ausweichmöglichkeiten bestehen.

Das nahende Ende der Tiefkühlgemüseproduktion von Ardo in Großenzersdorf trifft den gesamten Lebensmittelhandel. Löst so eine Nachricht bei euch Alarm aus? Alarm ist der falsche Begriff. Aber wir waren erstaunt, dass es so schnell ging, auch überrumpelt von der Entscheidung. Doch innerhalb von zwei Tagen haben wir mit Schneiders Gemüsewelt, einem innovativen familiengeführten Unternehmen im Marchfeld, mit dem wir lange zusammenarbeiten, vereinbaren können, dass sie mehr für uns produzieren werden. Sie werden auch mehr Gemüsebauern ins Programm aufnehmen und müssen jetzt in die Erhöhung der Produktionskapazitäten investieren. Die Schließung des Werks von Ardo ist ein Schock, gleichzeitig tun sich Chancen auf. Das zeigt sich gerade durch die Solidarität mit den heimischen Produzenten.

Im Supermarkt sieht man sofort, wo ein Produkt herkommt. Gehört eine Herkunftskennzeichnung auch in der Gastronomie eingeführt? Was wäre dabei, wenn ich auf die Speisekarte schreibe, dass die Erbsen aus dem Marchfeld kommen? Das wäre eine tolle Vermarktungsmöglichkeit. Oft wird über Lebensmittel gesprochen, als wären es Schrauben, für die eine bestimmte Norm genügt. Ich finde das falsch. Es ist nicht alles das Gleiche. Ich kann einen Apfel nicht mit einem Apfel vergleichen, eine Karotte nicht mit einer Karotte. Denn es ist entscheidend, wo und wie angebaut und wo auch verarbeitet wird. Im Endeffekt hängt somit mehr an der Karotte und an der Erbse – das sieht man jetzt auch am Beispiel Ardo. Es ist wichtig, dass Konsumenten schauen, wo Produkte herkommen.

Die Ernte fiel heuer in einigen Bereichen schlechter aus. Worauf müssen sich Konsumentinnen und Konsumenten einstellen? Möglicherweise werden wir bei dem einen oder anderen Produkt etwas früher in die Importsaison kommen. Da sprechen wir von ein paar Wochen. Die Weinbauern, mit denen ich gesprochen habe, sind mit dem Jahrgang zufrieden. Aber es gibt andere landwirtschaftliche Produkte, wie zum Beispiel Äpfel, die unter der Trockenheit litten. Es ist ein differenziertes Bild, das wir sehen, aber die Lebensmittelversorgung in Österreich ist gesichert. Allerdings sind die Produktionsbedingungen für die Landwirte aufgrund der klimatischen Veränderungen sehr viel schwieriger geworden

Gemeinsam mit der Frutura startete Spar 2023 ein Projekt, um zwei alte heimische Apfelsorten wieder auf den Markt zu bringen. Was treibt euch dabei an? Biodiversität soll nicht nur ein Schlagwort sein. Wir haben eine hohe intrinsische Motivation und glauben, dass das gut ist. Nicht aus Romantik. Es ist unternehmerisches Handeln, ein Bekenntnis zur heimischen Landwirtschaft und ein Investment in die Zukunft. Menschen interessieren sich wieder mehr für Lebensmittel und woher sie kommen. Es geht aber auch um Versorgungssicherheit, weil Diversität Systeme stabilisiert, und darum, dass wir uns damit vom Mitbewerb abheben.

Vor zwei Jahren stritten Händler mit Markenartikelherstellern wegen hoher Preise. Davon hört man nichts mehr. Alles eitel Wonne? Beide Seiten haben gemerkt, dass harte, aber gute Verhandlungen immer noch zum Ziel geführt haben. Wir erwarten auch jetzt, dass intensive Verhandlungen auf uns zukommen. Wir verhandeln vor allem mit der internationalen Markenartikelindustrie knochenhart. Uns hat geholfen, dass in der Bevölkerung bekannter geworden ist, wer eigentlich wie viel verdient bei den Markenartikeln. Die Renditen der Händler sind ja deutlich geringer als die der Markenartikelindustrie.

Auf den „Österreich-Aufschlag“ hat der Handel keinen Einfluss? Groß angelegte Schlechterstellungen einzelner Märkte muss die Politik regulieren. Es ist andererseits nicht in Ordnung, wenn Preisvergleiche gemacht werden, die nicht korrekt sind. In Österreich wird immer Deutschland hergenommen, nie ein anderes Nachbarland. Spar ist auch in Italien tätig und dort würde niemandem einfallen, italienische Qualität mit deutscher Qualität zu vergleichen. Es ist etwas anderes. Schwarzbrot ist nicht Schwarzbrot und Mais in der Dose ist nicht Mais in der Dose. Bei Verarbeitung, Rohstoffen, Qualität, Herkunft und Geschmack gibt es Riesenunterschiede. Lebensmittel haben in Österreich einen anderen Stellenwert und eine andere Qualität als in Deutschland – die Leidenschaft für Essen, Trinken und Genießen ist bei uns auf einem höheren Niveau.