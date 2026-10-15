So feiert ein Osttiroler Sternerestaurant seinen 45. Jahrestag

„Vier Köche, vier kulinarische Handschriften und 45 Jahre Gannerhof.“ Unter diesem Motto begeht Osttirols Vorzeige-Restaurant Ende Oktober sein Jubiläum.

45 Jahre gibt es den Gannerhof in Innervillgraten nun schon. Über die Jahrzehnte hat er sich zu einer der Topadressen für Gourmets in ganz Tirol und darüber hinaus gemausert. Seit 2025 darf Inhaber und Küchen-Mastermind Josef Mühlmann einen Michelin-Stern sowie einen „Grünen Stern“ für Nachhaltigkeit und soziale Aspekte führen. Heuer wurde der Stern bestätigt. Außer Mühlmann wird diese Ehre in Osttirol aktuell nur Shooting-Star David Senfter (32), der selbst am Gannerhof lernte, vom Lienzer Ansitz12 zuteil. Vier Hauben im Gault & Millau kommen für den Gannerhof dazu sowie 95 von 100 Punkten und vier Gabeln im Falstaff – um die wichtigsten Auszeichnungen zu nennen.

Das Jubiläum wird am 26. Oktober mit einer speziellen kulinarischen Veranstaltung gefeiert. Unter dem Titel „Fine Dining & Jazz Kitchen Syndicate“ treffen im Gannerhof vier Persönlichkeiten der Küche aufeinander: Lennart Holzmeister, Monika Mühlmann, Konstantin Filippou und Armin Leitgeb. „Was den Gannerhof seit Jahrzehnten auszeichnet, ist die Verbindung von Herkunft, Handwerk und dem Mut, neue Wege zu gehen. Diese Philosophie wird nun bei einem besonderen Jubiläumsabend auf ganz eigene Weise erlebbar“, heißt es dazu beim Gannerhof.

© Gannerhof Josef Mühlmann übernahm im Jahr 2003 die Verantwortung für die Küche, 2017 die Leitung des Hauses

Vier Persönlichkeiten, eine Küche

Lennart Holzmeister, Küchenchef des Gannerhofs, steht für die heutige kulinarische Handschrift. Gemeinsam mit seinem Team führt er die Tradition des Hofs weiter, verbindet dazu Produkte aus der Umgebung, alpine Küche und zeitgemäße Ideen. Eine besondere Rolle an diesem Abend dürfte Monika Mühlmann zukommen. Die Mutter von Josef prägte die Entwicklung des Hauses entscheidend mit. In den 1980er-Jahren setzte sie gemeinsam mit ihrem Mann Alois die Vision einer gleichzeitig regionalen wie anspruchsvollen Küche im stillen Villgratental um. Im Jahr 1991 erhielt man unter ihrer Küchenleitung die erste Haube im Gault & Millau, kurz darauf folgte die zweite.

© Gannerhof Lennart Holzmeister ist Küchenchef des Gannerhofs

Mit Konstantin Filippou kommt einer der absoluten österreichischen Spitzenköche nach Innervillgraten. Der gebürtige Grazer mit griechischen Wurzeln sammelte Erfahrungen im Steirereck, bei Gordon Ramsay, im Le Gavroche in London oder bei Juan Mari Arzak in San Sebastián. 2013 eröffnete er ein Restaurant in Wien. Aktuell vereint Filippou fünf Hauben und 19 Punkte im Gault & Millau sowie zwei Michelin-Sterne. Armin Leitgeb komplettiert das Quartett. Der Stubaitaler ist nach Jahrzehnten in der Spitzengastronomie, die ihn vom Tantris in München über die French Laundry in Kalifornien bis nach Singapur trugen, heute als Berater für Hotels und Restaurants tätig.

1 / 4 Räume mit viel Holz prägen den Gannerhof © Gannerhof

Geschichte, die weitergehen soll

Nach 45 Jahren ist der Gannerhof mehr als ein Restaurant. Der 1719 errichtete Hof wurde von den Mühlmanns zu einem Ort entwickelt, an dem das vergleichsweise simple Motto „gut essen, trinken, schlafen“ den Takt vorgeben soll. Das heutige Areal umfasst drei fast originalgetreue Villgrater-Bauernhöfe, die im Innenraum mit viel Holz, Liebe zum Detail und heimischer Handwerkskunst neu gestaltet wurden. Zuletzt erweckte man eine alte Mühle in unzähligen Arbeitsstunden wieder zum Leben. Auch Zimmer, Suiten und ein Ferienhaus gehören dazu. Nach Lehr- und Wanderjahren im In- und Ausland übernahm Josef Mühlmann im Jahr 2003 die Verantwortung für die Küche, 2017 die Leitung des Hauses. Das Kochen lernte er natürlich am Hof – von Mutter Monika.

© Gannerhof Das Plakat zur Veranstaltung

Begleitet wird die Veranstaltung vom Jazz Kitchen Syndicate, einer Formation der Wiener Band „Jazz Kitchen“. Dies soll „eine Verbindung von Fine Dining, Musik und Atmosphäre“ schaffen. Los geht es am 26. Oktober um 18.30 Uhr. Wer dabei sein will, kann sich unter www.gannerhof.at einbuchen. 229 Euro pro Person sind dazu aufgerufen.