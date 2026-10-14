Meistertitel für steirisches Kürbiskernöl geht heuer nach Mureck

Der Südoststeirer Hubert Ottenbacher holte den ersten Platz beim Kürbiskernöl-Championat. Der EU-Beitritt spielte in der Erfolgsgeschichte eine Rolle.

Vorgezogenes Geburtstagsgeschenk für Hubert Ottenbacher zum 65er: Er durfte nun mit Partnerin Elke Lachowitz den Titel des Kürbiskernöl-Champions 2026 / 2027 entgegennehmen. Dutzende Juroren haben unter der Regie der Landwirtschaftskammer die Top 20 aus 989 Ölen ermittelt und den Betrieb aus Oberrakitsch (Gemeinde Mureck) erstmals zum „Meister“ erklärt.

Ottenbacher freut sich hörbar darüber, denn „wir haben bei der Prämierung von Anfang an mitgemacht.“ Ein zweiter Platz beim Championat vor zwei Jahren war bisher das Höchste der Gefühle. Wobei: „Wir haben im Laufe der Jahre 40 verschiedene Auszeichnungen erhalten, ich weiß gar nicht, wo ich die alle aufhängen soll“, schmunzelt der Nebenerwerbslandwirt.

Mit 17 Jahren den Hof übernommen

Dessen Eltern hatten schon Kürbisse angebaut, das Kernöl „gab’s für Familie und Nachbarn“. Schon mit 17 Jahren musste Ottenbacher den Hof übernehmen, einmal an der Spitze der Kernölbauern zu stehen, daran dachte er nicht. Auslöser sei der EU-Beitritt gewesen. „Da hieß es, die Kleinen würden alle verschwinden. Ich sagte mir, das kann nicht sein.“

„Meine Leidenschaft war und ist die Natur, sind gesunde und gute Lebensmittel“, schildert der Champion, wie er mit viel Herzblut, Unterstützung (etwa aus dem Freilichtmuseum Stübing – Stichwort Ölkuh) und Erfahrung das Produkt stetig verbessern konnte. Geheimrezept? „Mein Sohn Martin hat den Hof umgestellt“, schwärmt er von „unserem sehr wertvollen Dünger. Der ist das Tüpferl auf dem i.“

Wer das gekrönte Produkt – es wird übrigens bei „Steiraöl“ (Johannes Neuhold) gepresst – kosten will, kann es etwa vor Ort tun. „Wir haben einen Abhofverkauf, ein Vorrat ist immer da.“ Aber auch Restaurants und Gasthäuser in ganz Österreich zählen den treuen Kunden des Südoststeirers.