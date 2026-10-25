Fotos von oben: Graz ist auch nicht mehr das, was es einmal war

Schnappschüsse aus der Luft: Auch nach dem jüngsten „Bildflug“ zeigt der Vergleich mit älteren Aufnahmen eindrucksvoll, wie sich die Landeshauptstadt über die Jahrzehnte hinweg verändert hat.

Wie sehr sich Graz seit dem Jahr 1959 verändert hat, kann man einerseits ganz nüchtern an der Zahl der Einwohner ablesen: Damals waren es knapp 234.000 Grazerinnen und Grazer, heute reden wir bereits von 307.000 Hauptwohnsitzen. Dass insofern aber auch die Infrastruktur wachsen musste, kann man andererseits wunderbar auf Fotos erkennen – aus der Luft: So zeigt ein Vergleich aus der Vogelperspektive eindrucksvoll, wie sich die Stadt beim Ausbau rund um das Liebenauer Stadion zwischen 1959 und 2026 fast verdribbelt hat.

Diese und andere druckfrische Schnappschüsse stammen aus dem heurigen Juni, als einmal mehr ein Spezialflugzeug für eine Vermessung der Stadt sorgte. Dabei wurden „neben Senkrechtaufnahmen in Echtfarben und Infrarot auch detailreiche Schrägluftbilder geliefert. So entstehen beeindruckende Ansichten der Stadt, die weit mehr können, als nur gut auszusehen“, hieß es vorab im Grazer Rathaus.

„Jede Verkehrslösung basiert darauf“

Solche Fotos sind gleichsam das Fundament für das Wachstum der Landeshauptstadt: „Jede Verkehrslösung, jede Firmengründung, jeder Siedlungsbau basiert auf diesen Aufnahmen. Seit dem Jahr 1989 wurde in Graz kein Bebauungsplan realisiert, ohne dass vorher diese Luftbildaufnahmen konsultiert wurden“, verriet man einst im Stadtvermessungsamt. Dort geht man aber auch längst auf Wünsche der Bürgerinnen und Bürger ein: Neben der Möglichkeit, die eigene Hausnummerntafel zu bestellen, bietet man auch derartige Schnappschüsse aus dem Luftbildarchiv an (Tel .0316/872–4103).

Der Vergleich macht sicher

Für die Kleine Zeitung tauchte nun Immanuel Karner, Referatsleiter im Vermessungsamt, ebenfalls tief ins Archiv ein, um bestimmte Ausschnitte von einst mit den aktuellsten Fotos aus derselben Perspektive zu vergleichen. Und um zu zeigen, wie sehr sich Graz verändert hat.