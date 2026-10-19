„Ein Kubikmeter Wasser darf so viel kosten wie ein kleines Bier“

Wasserpreise werden in den nächsten Jahren steigen. Denn in Kärnten sind wie auch im übrigen Österreich hohe Investitionen nötig, um die Versorgung zu sichern.

Wie viel darf ein Kubikmeter Wasser, also 1000 Liter, kosten? Erich Eibensteiner, Ziviltechniker für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, hat im Studium an der Universität für Bodenkultur in Wien gelernt, dass der Preis jenem für ein kleines Bier entsprechen soll. Seit der Studienzeit des Kärntners sind zwar die Bierpreise in Österreich gestiegen, die für Wasser aber nicht im selben Ausmaß. „Wir liegen aktuell etwa bei zwei Euro pro Kubikmeter. Da ist also Luft nach oben, auch wenn das Thema angesichts der aktuellen Teuerung, die die Menschen belastet, unpopulär ist“, sagt der Wasserwirtschaftsexperte.

Derzeit machen laut Studien die Wasserkosten eines Mehrpersonenhaushalts nur knapp 0,1 Prozent der Haushaltskosten aus. Das wird sich wohl in den nächsten Jahren etwas ändern. Denn österreichweit muss massiv in neue Leitungen sowie Anlagen und damit die sichere Versorgung mit Trinkwasser investiert werden.

Wasser, trotz Hitzesommer

„Bis 2050 muss beispielsweise rund die Hälfte der Leitungen erneuert werden“, betonte zuletzt Nikolaus Sauer von der Vereinigung der öffentlichen Trinkwasserversorger (ÖVGW) bei einer Pressekonferenz in Wien. Neben der Erneuerung alter Leitungen bräuchte es neue Wasserspeicher, zusätzliche Brunnen und einen Ausbau der überregionalen Verbindungsleitungen. „Diese Maßnahmen sind entscheidend, um die Trinkwasserversorgung auch unter veränderten klimatischen Bedingungen zuverlässig aufrechtzuerhalten“, erklärte er. Das Gesamtinvestitionsvolumen bis 2050 beziffert Sauer in Österreich mit insgesamt 4,3 Milliarden Euro.

© Markus Traussnig Erich Eibensteiner, Experte für Wasserwirtschaft

In Kärnten werden ebenfalls etliche Millionen in den kommenden Jahren in das Wassernetz fließen müssen. Rund 120 Millionen Euro sollen ab 2028 in eine etwa 100 Kilometer lange „Wasserschiene“ investiert werden. Diese soll die Städte Klagenfurt, Villach, St. Veit und Feldkirchen miteinander verbinden und damit die Trinkwasserversorgung auch in Krisen wie etwa einer langen Hitzeperiode sichern. „Damit sollen regionale Engpässe und Wasserüberschüsse ausgeglichen und bei Ausfällen oder Notfällen zusätzliche Versorgungssicherheit geschaffen werden“, erläutert Eibensteiner. Von dieser Ringleitung könnte es auch Stichleitungen geben, die die Peripherie krisensicherer machen.

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Darüber hinaus müssen die bestehenden Leitungen auch sukzessive erneuert werden. Derzeit werden in Österreich pro Jahr laut einer aktuellen Erhebung nur ein Prozent der Wasserleitungen saniert. Der Wert müsste jedoch bei 2,8 Prozent liegen, um die Lebensdauer nicht zu überschreiten. In den Kärntner Ballungszentren seien die Wassernetze bisher oft „konsequenter erneuert“ worden als in ländlichen Regionen, so Eibensteiner. Das habe unter anderem auch mit den Wassergenossenschaften zu tun, die einen hohen Spardruck haben und für die sich heutzutage nicht mehr so viele Menschen engagieren wie noch vor Jahren. Mitunter müssen auch Gemeinden, die ebenfalls nur über knappe Budgets verfügen, die Aufgaben der bisherigen Genossenschaften übernehmen.

Allein in Klagenfurt umfasst die Wasserversorgung 600 Kilometer Hauptleitungen, 1600 Hydranten und 300 Kilometer Anschlussleitungen. Laut Stadtwerken werden alle Anlagen der Wasserversorgung, zu denen auch Hochbehälter, Druckverstärkeranlagen und Brunnen gehören, kontinuierlich gewartet und Instand gehalten. Für die kommenden 20 Jahre wurden die Sanierungsprojekte in einem Masterplan je nach Dringlichkeit fixiert. Die angestrebte Erneuerung pro Jahr liegt bei rund 1,5 Prozent des Netzes.

Elf Millionen Euro in Klagenfurt

Zuletzt haben die Stadtwerke neun bis zehn Millionen Euro pro Jahr in die Trinkwasserversorgung investiert. 2026 werden es elf Millionen Euro sein, Tendenz steigend. Zwangsläufig wirkt sich das auf die Wasserpreise aus. Denn beim Wasser handelt es sich um einen Gebührenhaushalt. Das heißt, damit darf kein Gewinn erzielt werden und alle Einnahmen müssen dafür verwendet werden, aber die Kosten müssen gedeckt sein.