Ilzer Rose und Co: Spar und Frutura beleben alte Apfelsorten wieder

Äpfel, die schmecken wie in der Kindheit: Dem Lebensmittelhändler Spar und der steirischen Frutura gelang die Nachzucht historischer Apfelsorten. 2027 könnten sie in den Handel kommen.

„Es soll nicht nur beim Schlagwort Biodiversität bleiben, es soll konkret werden. Wir wollen Vielfalt“, sagt Markus Kaser, Vorstandsmitglied von Österreichs größtem Lebensmittelhändler Spar. Kaser inspizierte am Mittwoch eine Obstplantage von Frutura im oststeirischen Herrnberg. Es sind spezielle 0,7 Hektar. Hier begannen Frutura und Spar im Jahr 2023 mit dem Anbau zweier selten gewordener Apfelsorten, des Ilzer Rosenapfels und des Falchs Gulderling mit Tiroler Wurzeln.

Die Idee für das Projekt entstand im Bienenrat von Spar, einem Gremium, das sich unter anderem mit dem Erhalt alter Kulturpflanzen beschäftigt. „Wir machen das nicht aus Romantik“, erklärt Kaser, „es geht auch um Versorgungssicherheit. Je diverser Systeme sind, desto stabiler sind sie. Alte Sorten zu beleben, ist ein Wagnis, und dafür braucht man Verbündete.“

Erste kleine Ernte ist eingefahren

Die fand Spar in der Frutura. Deren Mitgründer und Eigentümer, Manfred Hohensinner, erklärt: „Um das in die Umsetzung zu bringen, braucht es viel Wissen. Die alten Sorten haben eine andere Genetik und verhalten sich anders.“ Immerhin: Heuer erntete Frutura auf ihrer Testanlage die erste Tonne, ein Teil davon kommt demnächst in den Verkauf, wegen der geringen Menge aber vorerst nur in einer Filiale in Wien. „Wenn alles gut geht“, sagt Frutura-Geschäftsführerin Katrin Hohensinner-Häupl, „kommen 2027 größere Mengen in den Handel.“

1 / 3 Alte Apfelsorten in der Testanlage © Spar/Wearegiving Gmbh

Um die Sorte Falchs Gulderling zu beleben, konnten 2023 Edelreiser aus einem Sortenerhaltungsquartier des Versuchszentrums Laimburg in Südtirol gewonnen werden. Die Ilzer Rose stammt, so Hohensinner-Häupl, aus dem steirischen Sortenerhaltungsgarten Wagersbach. Durch die Veredelung auf junge Apfelbäume konnte der Bestand schrittweise aufgebaut werden. In der Testanlage gedeihen aktuell rund 2150 Bäume mit den beiden Sorten, 3000 sollen es werden. „Es dauert Jahre, bis solche Sorten in den Erwerbsobstbau eingebracht werden können.“

Nur noch drei Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung produziert Lebensmittel, Tendenz fallend. Viele Junge tun sich das nicht mehr an. Daher ist es so wichtig, dass Spar das macht, dass dieses Projekt in Österreich passiert. — Manfred Hohensinner , Eigentümer der Frutura

„Die Äpfel schmecken wie jene aus der Kindheit“, betont Hohensinner-Häupl. „Wir sehen bei beiden Sorten viel Potenzial. Die heurige Hitze haben sie überstanden. Es ist ein Zwischenerfolg, doch einige Fragen sind noch zu klären – wie jene des Ernteertrags und der Lagerfähigkeit.“

Klar sei, so Spar-Chef Kaser, dass die Ilzer Rose und der Falchs Gulderling keine Massenware werden. „Es braucht Masse und es braucht Klasse.“ In der Gunst der Kundinnen und Kunden sei der S-Budget-Apfel vorne, doch gleich dahinter folgen Bioäpfel und der „Steiermark Genuss Apfel“. Kaser: „Konsumenten interessieren sich heute wieder stärker dafür, wo Lebensmittel herkommen, welche Sorten dahinterstecken und wie sie schmecken. Mit den alten Apfelsorten können wir uns differenzieren.“