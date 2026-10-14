Nach zehn Jahren: KTS Villach bringt dreijährige Ausbildung zurück

Ab dem Schuljahr 2027/28 bietet die Kärntner Tourismusschule in Villach wieder eine dreijährige Hotelfachschule an. Mit neuen Schwerpunkten reagiert sie auf den Fachkräftebedarf im Tourismus.

Von links: Absolvent und Österreichische Mensen Geschäftsführer Martin Essmann, Fachvorstand Raimund Stani, Direktorin Birgit Pipp und Absolvent Paul Seher bei der Vorstellung der neu konzipierten dreijährigen Ausbildung

Der Tourismus braucht Fachkräfte, die Küche, Service und digitale Anwendungen beherrschen. Solche Fachkräfte will die Kärntner Tourismusschule (KTS) in Warmbad-Villach ausbilden. Am Mittwoch, 14. Oktober stellte Direktorin Birgit Pipp die neu konzipierte dreijährige „Hotelfachschule KTS³“ vor, die 2027/28 startet. Nach fast zehn Jahren kehrt die Schulform zurück.

Jugendliche sollen sich mit 14 Jahren noch nicht auf einen einzelnen Beruf festlegen müssen. „Mit 14 muss man nicht wissen, was man mit 30 sein will“, sagt Pipp. Drei Jahre bleiben, um Stärken zu entdecken und einen Abschluss zu erwerben. Neben Küche, Service und Gästebetreuung stehen Veranstaltungsorganisation, Betriebswirtschaft und digitale Vermarktung auf dem Lehrplan. Auch künstliche Intelligenz wird in dem Zweig mitgedacht.

© KLZ/Klaus Steiner Die Präsentation des neuen Zweigs wurde mit einem Brunch gefeiert

Neben fachlicher Ausbildung soll auch die Persönlichkeit entwickelt werden

Zur Ausbildung gehören 24 Wochen Pflichtpraktikum im In- oder Ausland. Am Ende steht die Diplomprüfung zur Hotelkauffrau oder zum Hotelkaufmann. Danach sind Berufseinstieg oder ein Aufbaulehrgang zur Matura möglich. „Wir bilden für den Tourismus aus. Wir bilden für das Leben aus“, betont Pipp.

Extra zur Präsentation ist Martin Essmann, einer von zwei Geschäftsführern der Österreichischen Mensen, angereist. Er begann Ende der 1980er an der damaligen Hotelfachschule und erinnerte sich beim Pressetermin an die Gemeinschaft und daran, wie sehr er von der dreijährigen Ausbildung profitiert habe. Sein ehemaliger Schulkollege Paul Seher erzählte, dass er nur bei seinem ersten Bewerbungsgespräch ein Zeugnis brauchte, danach nicht mehr.

© KLZ/Klaus Steiner Fachgruppensprecher Stefan Sternad und Hoteldirektor Christopher Zavodnik sind sich einig: Der Tourismus wartet auf gut ausgebildete Fachkräfte

Gastroexperten sehen in der Ausbildung die Zukunft

Stefan Sternad, Fachgruppenobmann der Wirtschaftskammer, unterstrich den Bedarf der Branche. Gut ausgebildete Menschen weüden nach der Ausbildung sofort einen Job finden. Digitale Kundenkommunikation und Beschwerdemanagement würden zudem immer wichtiger. „Gastronomie ist der schönste Job der Welt, auch wenn er anstrengend ist“, sagt Sternad.

Der Tag der offenen Tür findet am 3. Dezember von 13 bis 18 Uhr statt, ein weiterer am 28. Jänner von 16 bis 19 Uhr. Voranmeldungen sind bereits möglich, der offizielle Anmeldezeitraum läuft vom 12. bis 26. Februar 2027.

Die neue dreijährige Hotelfachschule Start: Schuljahr 2027/28

Ausbildungsdauer: Drei Jahre mit Abschluss als Hotelkauffrau bzw. Hotelkaufmann

Schwerpunkte: Küche, Service, Gästebetreuung, Veranstaltungsorganisation, Betriebswirtschaft, digitale Vermarktung und künstliche Intelligenz

Praxis: 24 Wochen Pflichtpraktikum im In- oder Ausland

Tag der offenen Tür: 3. Dezember 2026, 13 bis 18 Uhr, sowie 28. Jänner 2027, 16 bis 19 Uhr

Anmeldung: Voranmeldungen sind bereits möglich. Offizieller Anmeldezeitraum ist vom 12. bis 26. Februar 2027

Informationen: www.kts-villach.at, Telefon 04242/300 75 05

Die Kärntner Tourismusschule bildet seit mehr als 55 Jahren Fach- und Führungskräfte für die Tourismuswirtschaft aus. Die Privatschule des Landes Kärnten verbindet theoretischen Unterricht mit praxisnaher Ausbildung in Gastronomie, Hotellerie und Tourismus. Zum Schulgelände gehört auch das Vier-Sterne-Lehrhotel Atrium, das Schülerinnen und Schülern als Internat dient.