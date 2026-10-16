Bekannt als Dragqueen: Oststeirer kocht jetzt bei deutscher TV-Show
Der gebürtige Markt Hartmannsdorfer Bernd Heinrich-Piebel alias Dragqueen Samantha Gold ist am Mittwoch, 21. Oktober, in der Sat1-Kochshow „The Taste“ zu sehen.
Sie sind international bekannt als Dragqueen „Samantha Gold“, haben sich gegen Mobbing eingesetzt und nun sind Sie in der Jubiläumsstaffel der Fernsehshow „The Taste“ zu sehen. Wie kam es dazu?
BERND HEINRICH-PIEBEL: Ich schaue „The Taste“ seit der ersten Staffel und habe mir so oft gewünscht, selbst einmal dabei zu sein. Ehrlich gesagt habe ich mich aber lange nicht getraut, mich zu bewerben. Letztes Jahr habe ich dann gedacht: Ich probiere es jetzt einfach! Und plötzlich stand ich selbst beim Casting.
Mit welchem Gericht haben Sie beim Casting überzeugt?
Mit gebeiztem, geräuchertem und geflämmtem Lachs, Rote-Beete-Creme, gepickelter Gurke, Dillöl und Haselnuss-Knäckebrot.
Kochsendung „The Taste“
Am 21. Oktober um 20.15 Uhr startet die 15. Staffel von „The Taste“ auf Sat.1 und Joyn.
Als einziger Österreicher nimmt Bernd Heinrich-Piebel teil und versucht die vier Juroren bestehend aus den Spitzenköchen Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue von seinen Kochkünsten zu überzeugen. Gedreht wurde in München. Insgesamt gibt es zehn Kandidatinnen und Kandidaten.
Alle Gerichte müssen so angerichtet werden, dass sie auf einen Löffel passen. Die Jury verkostet die Löffel ohne zu wissen, welcher Koch das Essen zubereitet hat.
Die Juroren entscheiden, ob sie einen Kandidaten in ihr Team holen und coachen diesen dann in den nächsten Wochen. Jeder Juror kann nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen in seinem Team vergeben. Nach jeder Runde scheiden Kandidaten aus. Insgesamt gibt es neun Folgen in der Staffel. Diese wurden bereits abgedreht.
Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, eine hochwertige Küchenausstattung von Fissler und ein Interview plus Titelcover im „prisma“-Magazin.
Nähere Infos gibt es hier.
In der Sendung verteilen die Kandidaten ihr Essen in kleinen Löffeln an die Jury. Wie herausfordernd war das Kochen?
Ich hatte mich wirklich gut vorbereitet, aber sieben Komponenten in einer Stunde zuzubereiten, war trotzdem eine Herausforderung. Zu Hause ist das einfach etwas anderes. Plötzlich stehst du in einer fremden Küche, wirst von Kameras begleitet und weißt, dass die Jury gleich deinen Löffel probiert. Dazu kommt natürlich der eigene Anspruch: Ich wollte nicht nur rechtzeitig fertig werden, sondern einen Löffel abgeben, mit dem ich es in ein Team schaffen kann.
Wie haben Sie sich vorbereitet?
Ich hatte eine grobe Idee im Kopf und habe zu Hause viel ausprobiert, an den einzelnen Komponenten getüftelt und geschaut, was zusammenpasst. Meine Küche ist stark von der österreichischen Hausmannskost geprägt. Kochen habe ich schon als Kind von meiner Oma gelernt, die mittlerweile 95 Jahre alt ist. Für das Casting habe ich mich schließlich für einen nordisch angehauchten Löffel entschieden. Besonders gespannt war ich darauf, was Profiköche zu meinem Essen sagen.
Wie haben Sie den Dreh erlebt?
Es war unglaublich aufregend. Plötzlich in diesem Studio zu stehen, das ich seit Jahren nur aus dem Fernsehen kenne, war schon ein besonderer Moment. Dann musste ich mich erst einmal in der fremden Küche zurechtfinden: Wo steht was, wo sind die Zutaten, wie funktionieren die Geräte? Profis wie Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann, Tim Raue und Angelina Kirsch persönlich kennenzulernen, hat sich zunächst richtig unwirklich angefühlt. Da hatte ich schon Gänsehaut. Meine Mama, meine Nichte und mein Mann Johannes waren am Casting-Tag vor Ort und haben mich unterstützt. Das hat mir sehr viel bedeutet.
Dürfen Sie verraten, ob Sie weitergekommen sind?
Nein, das bleibt noch geheim.
Zur Person
Bernd Heinrich-Piebel (42) ist in Markt Hartmannsdorf aufgewachsen. Nach einer Lehre zum Bürokaufmann in Graz holte er die Matura nach und studierte in Bad Gleichenberg Diätologie. Zwei Jahre arbeitete er als Diätologe, bis er mit seinem Mann Johannes Heinrich-Piebel im Jahr 2014 nach Hamburg zog. Danach lebten sie lange Zeit in Gossendorf in der Südoststeiermark, bis sie vor einem Jahr nach Schweden siedelten.
2014 entdeckte er Drag für sich. Eine Dragqueen ist ein Mann, der auf künstlerische oder humoristische Weise eine Frau darstellt. Dafür wird meist ein eigener Drag-Name und eine weibliche Identität erschaffen. In Heinrich-Piebels Fall ist das Samantha Gold. Als Samantha Gold stand er auf der Hamburger Reeper Bahn auf der Bühne und nahm später auch bei Heidi Klums „Queen of Drags“ teil.
Heinrich-Piebel macht sich stark gegen Mobbing und Bodyshaming, also die Diskriminierung oder Beleidigung von Menschen aufgrund des Aussehens.
Er unterstützt Regenbogenfamilien und Vielfalt und lebt mit seinem Mann Johannes und seinem kleinen Sohn in Schweden. Gemeinsam führen sie die Werbeagentur „crearteum“.
Nähere Infos: https://www.instagram.com/gold.samantha/
Sie sind gemeinsam mit Ihrem Mann und Ihrem kleinen Sohn von der Oststeiermark nach Schweden ausgewandert.
Wir leben seit gut einem Jahr in der Region Höga Kusten in Nordschweden und genießen die Nähe zur Natur und zum Meer sehr. Wir mögen die milden Sommer und freuen uns im Winter über den Schnee. Besonders schön ist es, unseren Sohn hier aufwachsen zu sehen und gemeinsam mit ihm so viel draußen zu entdecken. Einblicke in unseren Alltag teilen wir auch auf Instagram.
Haben Sie vor, jemals nach Österreich zurückzukehren?
Das wissen wir im Moment noch nicht. Wir sind immer wieder in Österreich, um unsere Familie zu besuchen, und die Verbindung zur Heimat ist nach wie vor sehr stark. Gerade fühlen wir uns in Schweden wohl. Was die Zukunft bringt, lassen wir offen.
Sie führen gemeinsam mit Ihrem Mann Johannes eine Werbeagentur. Am 21. Oktober erscheint ein Podcast im Instagram-Format „BUTTERLIEBE“, begleitend zu der Kochsendung und im November veröffentlichen Sie ein Kochbuch. Auf welche Gerichte können sich Ihre Fans freuen?
Das Kochbuch wird „BUTTERLIEBE – Kochen mit Herz“ heißen. Darin finden sich Rezepte, die für mich nach Heimat, Familie und Kindheit schmecken, aber auch neue Kreationen und Gerichte, die ich selbst unbedingt ausprobieren wollte. Mal süß, mal herzhaft und gerne mit einem ordentlichen Stück Butter. Geplant ist die Veröffentlichung für Mitte November, einen genauen Termin gibt es noch nicht.
Auf Instagram habe ich mit „BUTTERLIEBE“ bereits losgelegt. Dort teile ich Rezepte, Videos und Fotos aus meiner Küche. Ich möchte zeigen, was ich gerne koche, und Lust darauf machen, es selbst auszuprobieren.