Kochsendung „The Taste“

Am 21. Oktober um 20.15 Uhr startet die 15. Staffel von „The Taste“ auf Sat.1 und Joyn.

Als einziger Österreicher nimmt Bernd Heinrich-Piebel teil und versucht die vier Juroren bestehend aus den Spitzenköchen Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue von seinen Kochkünsten zu überzeugen. Gedreht wurde in München. Insgesamt gibt es zehn Kandidatinnen und Kandidaten.

Alle Gerichte müssen so angerichtet werden, dass sie auf einen Löffel passen. Die Jury verkostet die Löffel ohne zu wissen, welcher Koch das Essen zubereitet hat.

Die Juroren entscheiden, ob sie einen Kandidaten in ihr Team holen und coachen diesen dann in den nächsten Wochen. Jeder Juror kann nur eine bestimmte Anzahl von Plätzen in seinem Team vergeben. Nach jeder Runde scheiden Kandidaten aus. Insgesamt gibt es neun Folgen in der Staffel. Diese wurden bereits abgedreht.

Dem Gewinner winkt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, eine hochwertige Küchenausstattung von Fissler und ein Interview plus Titelcover im „prisma“-Magazin.

Nähere Infos gibt es hier.