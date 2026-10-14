478 neue E-Autos wurden in Kärnten im September angemeldet, ein Rekordanteil von 30 Prozent. Im Bundesländervergleich bleibt Kärnten dennoch bloß Vorletzter.

Noch nie war der E-Anteil bei Neuwagen in Kärnten in einem Monat so hoch.

Wo bisher stolze Besitzer eines Neuwagens mit Brummen oder gar Dröhnen vom Hof gefahren sind, summt es jetzt nur noch leise. Zumindest bei jedem dritten neuen Pkw, Tendenz stark steigend.

Im September 2026 wurden in Kärnten 1588 neue Pkw zum Verkehr zugelassen. 478 davon fahren rein elektrisch, das sind 30,1 Prozent. Benziner und Diesel kommen zusammen nur mehr auf 410 Autos. Zum ersten Mal haben Elektroautos in Kärnten damit die klassischen Verbrenner (reine Benzin- oder Diesel-Pkw) überholt. Das zeigen Daten der Statistik Austria.

Noch nie war der E-Anteil bei Neuwagen in Kärnten in einem Monat so hoch. Im Gesamtjahr 2025 lag er bei 18 Prozent, 2021 bei zwölf und 2019 bei zwei Prozent. Selbst heuer im Februar war erst jedes siebente neue Auto ein Stromer. Seither hat sich der Anteil verdoppelt.

Diesel spielt kaum mehr eine Rolle

Die Verschiebung trifft vor allem den Diesel. Gerade einmal 82 neue Diesel-Pkw wurden im September in Kärnten zugelassen, lediglich gut fünf Prozent aller Neuwagen. Die größte Gruppe sind mittlerweile Benzin-Hybride mit 677 Pkw, also mehr als vier von zehn Neuwagen. Rein mit Benzin oder Diesel betriebene Autos sind hingegen auf ein Viertel geschrumpft.

© Klz Anteil reiner E-Autos an den Pkw-Neuzulassungen im September

Für den Handel bedeutet das einen Umbau des Geschäfts. Österreichweit wuchsen die E-Auto-Zulassungen im September im Jahresvergleich um gut 80 Prozent. Laut Statistik Austria geht das teilweise auf neue Modelle zurück, die vor einem Jahr noch nicht erhältlich waren. Neue Anbieter drängen in den Markt: Der chinesische Hersteller BYD steigerte seine Zulassungen in den ersten neun Monaten um 68 Prozent und zählt bei E-Autos bereits zu den fünf meistverkauften Marken, neben BMW, Skoda, Tesla und VW.

Hohe Treibstoffpreise treiben E-Autos

Der jüngste Schub ist laut übereinstimmender Expertenmeinung auf die hohen Treibstoffpreise zurückzuführen. Diese machen Stromer für viele Haushalte rechnerisch attraktiver. Dazu kommt, dass in Kärnten zunehmend mehr Haushalte eine Photovoltaikanlage am Dach haben und den Strom fürs Auto selbst erzeugen, so der VCÖ in einer Aussendung.

Der VCÖ argumentiert auch volkswirtschaftlich: „Während die Energie für Elektroautos beispielsweise mit Photovoltaikanlagen lokal zu Hause erzeugt werden kann, muss Erdöl teuer importiert werden“, meint VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk. Jedes Jahr flössen dadurch viele Milliarden Euro aus Österreich ins Ausland.

Kärnten bleibt hinten

Dennoch hinkt Kärnten im Bundesländervergleich bei Stromern hinterher. Österreichweit lag der E-Anteil im September bei 33,6 Prozent, in Oberösterreich bei 42,2 und im Burgenland bei 40 Prozent. Nur die Steiermark kam mit 27,1 Prozent auf einen niedrigeren Wert als Kärnten. Auch über die ersten neun Monate des Jahres gerechnet liegt Kärnten mit 23,6 Prozent auf dem vorletzten Platz, der Österreich-Schnitt liegt bei 26,2 Prozent.

Das Auto als Stromspeicher Für die Energiewirtschaft rückt eine weitere Frage in den Blick. Autos stehen im Schnitt rund 23 Stunden am Tag. 88 Prozent der Ladevorgänge passieren zu Hause, neun Prozent am Arbeitsplatz, nur drei Prozent an öffentlichen Ladestellen. Wird dann geladen, wenn viel Sonnen- oder Windstrom im Netz ist, können E-Autos laut VCÖ als Pufferspeicher dienen und das Netz stabilisieren. Voraussetzung dafür sind digitalisierte Netze, die Erzeugung, Verbrauch und Laden aufeinander abstimmen.

Hebel Firmenauto

Ein Grund für die Unterschiede zwischen den Bundesländern könnte bei den Firmenwagen liegen. Rund zwei Drittel aller Neuwagen in Österreich werden laut VCÖ auf Firmen oder andere juristische Personen zugelassen. Für E-Firmenautos fällt – bis Ende 2026 – noch kein Sachbezug an, was sie für Unternehmen und Dienstnehmer günstiger macht. Der VCÖ fordert, die steuerliche Absetzbarkeit von Verbrenner-Firmenwagen nach belgischem Vorbild schrittweise auf null zu senken.