Zwölf Betriebe rittern bis Ende Oktober um den Titel „Nachfolger des Jahres“. Auch Sandra Schrottner vom „PizzBurg“ in St. Johann ob Hohenburg ist nominiert. Vor einem Jahr übernahm sie das American Diner.

Roswitha und Albert Scherz sind aus der weststeirischen Gastrowelt nicht mehr wegzudenken. Über 40 Jahre lang führten sie den „Hohenburgerhof“ in St. Johann ob Hohenburg, der vor sechs Jahren in das American Diner „PizzBurg“ umgebaut wurde. Längere Zeit sah es so aus, als würde der Betrieb nicht fortgeführt werden, wenn sich das Ehepaar einmal zurückzieht. Anfang letzten Jahres stand das Haus sogar zum Verkauf.

Nachwuchs übernahm doch

Doch es kam anders: Vor einem Jahr wurde das „PizzBurg“ an die nächste Generation übergeben. Seither führt Tochter Sandra Schrottner den Betrieb, Sohn Philipp leitet den Service. „Es gehört viel dazu, ein Restaurant zu führen“, sagt Schrottner, „ich war deshalb lange hin- und hergerissen, ob ich den Betrieb meiner Eltern übernehmen will.“

Nominiert für den „Follow Me Award“ der WKO Die WKO sucht den beliebtesten steirischen Nachfolge-Betrieb. Auch Sandra Schrottner ist mit dem „PizzBurg“ nominiert. „Das PizzBurg ist gelebte Gastfreundschaft und fixer Treffpunkt in Sankt Johann. Vom Handwerker bis zum Stammgast aus der Nachbarschaft erfreut sich das Lokal höchster Beliebtheit“, lobt Lukas Kalcher, Leiter der WKO-Regionalstelle Voitsberg. Für Sandra Schrottner abstimmen kann man einmal pro Tag unter followme.nachfolgen.at. Das Voting endet am 31. Oktober.

Viel Verantwortung, wenig Freizeit, schwierige Personalsuche – dem zum Trotz entschied sich die Weststeirerin schließlich doch für das Familienunternehmen. „Meine Eltern haben hier fast 45 Jahre Herzblut hineingesteckt“, sagt Schrottner, „ich und mein Bruder sind selbst hier aufgewachsen. Da steckt zu viel von uns als Familie drin, um es aufzugeben.“

© KLZ / Dunst Mutter und Tochter vor dem American Diner „PizzBurg“

Die Betriebsübernahme sei dann fließend verlaufen, erzählt Schrottner: „meine Eltern arbeiten auch immer noch sehr viel mit“. Ihr Vater steht nach wie vor in der Küche, Roswitha Scherz ist zusammen mit Philipp Scherz meist im Service und übernimmt die Buchhaltung. Schrottner selbst mischt überall mit, als gelernte Köchin fühlt sie sich in der Küche besonders wohl, als Chefin muss die zweifache Mutter aber auch überall dort einspringen, wo gerade eine Hand gebraucht wird.

Von Mittwoch bis Freitag ist besonders in den Mittagsstunden, in denen ein Menü angeboten wird, viel los, am Wochenende und besonders in Richtung Weihnachten sei es ohnehin „bummvoll“, sagen Sandra Schrottner und Roswitha Scherz.

Was gut läuft, wird nicht verändert

Das Motto, das Schrottner während ihres ersten Jahres als „PizzBurg“-Wirtin begleitet hat: „Ich will nicht aus Prinzip ändern, was gut funktioniert.“ Deshalb stehen auf der Speisekarte nach wie vor amerikanische Diner-Klassiker wie Zwiebelringe, Burger oder Ribs neben Hausmannskost wie Zwiebelrostbraten und Co.

Neuerungen gab es aber auch, so wurde heuer an Fronleichnam der erste Budweiser-Kirtag veranstaltet. „Da sind über 1000 Leute gekommen“, freut sich Roswitha Scherz, die die Organisation übernommen hat. Nächstes Jahr ist die Veranstaltung wieder geplant, „da peilen wir 2500 Besucher an.“

© Robert Cescutti Die Familie bei der Übergabefeier, v.l.: Roswitha Scherz, Philipp Scherz, Sandra Schrottner, Albert Scherz

Trotz aller Hektik, die der Gastrobetrieb mit sich bringt: „Was wir uns nicht nehmen lassen, sind unsere Betriebsurlaube“, sagt Roswitha Scherz. Schaut man da, dass man auch einmal Abstand voneinander bekommt? Im Gegenteil – „wir fahren immer alle zusammen auf Urlaub: Albert, ich, die Kinder und unsere drei Enkelkinder“, lächelt Scherz.