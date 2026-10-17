Gutes Konzept und heimische Zutaten im Walter in Gröbming

Man trifft sich im „Walter“ von Dominik Ferstl in Gröbming. Das liegt auch am kulinarischen Konzept.

Für einen Donnerstagabend ist das „Walter“ in Gröbming sehr gut besucht. Freundesrunden treffen sich, Pärchen verbringen einen netten Abend, fast alle Tische sind besetzt. Das hat seinen Grund auch im kulinarischen Konzept: Vom klassischen Gulasch nach Omas Rezept über Thai Style Hendl bis zu „Börger“- und Salatvariationen reicht die Auswahl. Wo immer es möglich ist, kommen die Grundprodukte von heimischen Produzenten.

Wir wählen mit Hilfe einer Speisekarte auf dem Tablet, scrollen rauf und runter. Insgeheim schleicht sich der Gedanke ein, wie es wäre, das elektronische Gerät auch schneidtechnisch zu verwenden, als es zwischen Messer und Gabel zu liegen kommt. „Bevor du es als Schneidbrettl nimmst, nehme ich es lieber mit“, schmunzelt der aufmerksame Kellner Marcel, als wir darüber reden. In Gröbming ist man per du.

© Pliem „Momnom Wagyu Börger“ (19,80 Euro) mit einem Patty vom lokalen Wagyu Rind vom Zehentmoar mit Trüffelmayo.

Als Vorspeise wähle ich Beef Tataki, hauchdünne geflämmte Rindfleischscheiben vom österreichischen Premium Rind mit Teriyaki Sauce mit österreichischer Sojasauce, eingelegten roten Zwiebeln, Trüffelmayonnaise mit schwarzem Trüffel, regionalen Mungosprossen, Röstzwiebeln, Kresse und Bauernbrotchips (15,90 Euro). Das schmeckt und ist von der Größe her am Sprung zur Hauptspeise. „Wir wollen ja, dass unsere Gäste satt werden“, sagt Inhaber und Küchenchef Dominik Ferstl nach der anonymen Testung. Meine Begleitung wählt „We are the Champignons Frühlingsrollen“ (8,90 Euro) mit Champignons, Gemüse, süßsaurem Dressing und Teriyaki und Sweet Chilli Dip. „Sehr gut, die Saucen sind ein Traum“, lautet die Rückmeldung. „Dominik macht sogar das Ketchup selber“, erfahren wir von Kellner Marcel.

Das Walter ist das Haus der Wortspiele. „Save the Cow Börger“ heißt eine Burgervariante. Ich entscheide mich aber für einen „Momnom Wagyu Börger“ (19,80 Euro) mit einem Patty vom lokalen Wagyu Rind vom Zehentmoar mit Trüffelmayo, frittiertem Ruccola, Röstzwiebel und Mungosprossen. Geschmacklich sehr fein, das Zusammenspiel von Fleisch, Brötchen und Sauce ist absolut stimmig. Die selbst geschnittenen Süßkartoffel Pommes (6 Euro) mit grobkörnigem Salz kommen mit Sauce nach Wahl und sind knisternd knusprig, das Grillgemüse (6,50 Euro) ist angenehm knackig.

© Pliem „Oh yess Zitronensorbet“ (8,50 Euro) mit Minze im Primosecco.

Die Nachspeisen muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Mein Oh yess Zitronensorbet (8,50 Euro) mit Minze im Primosecco, einem steirischen Prosecco, bietet ein gut ausbalanciertes Süße-Säurespiel. Die Austrian Palatschinken (4 Euro) mit Tonkabohne und bei uns mit weißer Schokosauce, Haselnusskrokant und Schlagobers sind süß, großzügig gefüllt und zum Schluss eine angenehme kulinarische Herausforderung.

Die große Auswahl an Getränken ist sicher auch ein Gästemagnet. Der Chai Latte (4,50) ist einer „der besten“, den meine Begleitung je getrunken hat. Ich gönne mir ein Schladminger Märzen Seidl vom Fass und ein Hacker-Pschorr hell vom Fass. Wenn ich schon nicht ins Hacker Zelt beim Oktoberfest in München gekommen bin, in Gröbming ist es auch sehr gemütlich.