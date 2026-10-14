Aus Fresach in die Welt: Kärntner Lebensretter-Software hebt ab

Ein Start-up aus Klagenfurt entwickelte eine weltweit einzigartige Anwendung für Flugretter. Jetzt ist HeliDoc erstmals im Echtbetrieb – und sogar Hongkong klopft an.

Im beschaulichen Fresach in der Station der Rettungscrew des RK 1 auf rund 900 Metern Seehöhe würde man keine technologische Innovation, die von hier aus ihren Siegeszug antreten soll, vermuten. Diese steckt in einem unscheinbaren Tablet (oder Smartphone) und hört auf den Namen HeliDoc. Seit wenigen Tagen dokumentieren die Notärzte der ARA Flugrettung mithilfe der Software alle Einsätze. Deren Herzstück, die autonome, lokal auf dem Gerät gespeicherte datenschutzkonforme KI, die auch offline funktioniert, ersetzt die aufwendige Zettelwirtschaft.

Die leitende Notärztin der ARA, Nina Becker, beschreibt weitere Vorzüge: „Die KI hört mit, erfasst die Stimmen der Crew auch im lauten Helikopter und extrahiert die relevanten Informationen wie etwa Vitalwerte.“ Bisher geschah die Protokollierung retrospektiv, aus dem Gedächtnis. Die von RK1 angeflogenen Krankenhäuser erhalten alle wichtigen Informationen zum Notfall in Echtzeit noch vor der Landung und können sich auf die Patienten im Anflug vorbereiten. Die im Gesundheitswesen chronisch begrenzten Ressourcen könnten durch gezielte Vorinformation besser genutzt werden.

Meine Arbeitswoche hat sieben Tage. — Magdalena Druml , CEO NoxAvis Tech Solutions

Seit Kurzem im Echtbetrieb

Entwickelt hat die Software, deren autonome KI in dieser Form weltweit einzigartig ist, das Klagenfurter Start-up NoxAvis Tech Solutions. CEO Magdalena Druml wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, etwa mit dem „Primus“-Award der Kleinen Zeitung. Nach mehr als einem Jahr gemeinsamer (Weiter-)Entwicklung mit den ARA-Flugrettern ist HeliDoc nun erstmals im Echtbetrieb – und wird von den Rettern in höchsten Tönen gelobt.

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung Leitende Notärztin der ARA Flugrettung Nina Becker: „Erhöht die Sicherheit und spart viel Zeit“

Wie ein Hubschrauber wirbelt auch die Kärntner Software viel Staub auf, Druml führt viele Gespräche mit potenziellen Kunden. „Meine Arbeitswoche hat sieben Tage“, erzählt sie beim Besuch in Fresach leicht gestresst. Denn aktuell ist NoxAvis noch ein Zwei-Personen-Unternehmen mit Druml und Co-Gründer und CTO Marco Sonnberger, löst aber weltweit Interesse aus: In Hongkong gründete NoxAvis eine eigene Gesellschaft, um an Ausschreibungen des „Government Flying Service“ teilzunehmen und Kunden zu generieren. Als Teil des Inkubationsprogramms für Start-ups am Science & Technologie-Park in Hongkong „bauen wir lokale Partnerschaften und das Netzwerk vor Ort auf“, so Druml.

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung ARA-Geschäftsführer Thomas Jank: „Moderne Technologie wird hier im Sinne des Patienten eingesetzt“

Auch für die Rettung auf der Erde

Auch Rettungsdienste am Boden sollen künftig von der Software profitieren. Ein Prototyp für ein neues Produkt namens ShockDoc, gedacht für den Einsatz in Schockräumen, wird bereits mit Forschungspartnern entwickelt, so Druml, die als frühere Gesundheits- und Krankenpflegerin ihr Praxis-Wissen ausspielen kann. Apropos Wissen: Bei den Einsätzen werden anonymisiert Infos zu Notfalleinsätzen gesammelt, ein „hochwertiger Datenschatz für die Forschung“, sagt Druml.

© Weichselbraun Helmuth Kleine Zeitung Erstmals im Echtbetrieb: Die Software HeliDoc von NoxAvis-CEO Magdalena Druml

Sie hätte sich „keinen besseren ersten Kunden als die ARA Flugrettung vorstellen können“, sagt Druml. Man habe gemeinsam mit Becker „vor Ideen nur so gesprudelt“, schmunzelt sie, Entscheidungen erfolgten auf kurzem Wege. Mittlerweile ist der dritte Prototyp im Einsatz, die Usability, also Nutzbarkeit, werde laufend verbessert. „Seit dem ersten Prototyp hat sich HeliDoc grundlegend verändert. Es wird nie fertig sein“, so Druml, „und sich stetig weiterentwickeln – so wie die Notfallmedizin“.

Die KI hört mit, erfasst die Stimmen der Crew auch im lauten Helikopter und extrahiert die relevanten Informationen wie etwa Vitalwerte. — Nina Becker , Leitende Notärztin der ARA

Was Vorteile für Patienten und Gesundheitspersonal bringt, ist für die Flugretter hingegen teuer: „Wir sind begeistert. Moderne Technologie wird hier im Sinne des Patienten eingesetzt“, freut sich ARA-Geschäftsführer Thomas Jank. Allerdings seien die Mehrkosten immer schwieriger zu refinanzieren. Zur Investition im sechsstelligen Bereich kämen Kosten für den laufenden Betrieb. Dennoch ist Jank mit „HeliDoc“ hochzufrieden: „In Kärnten entstanden und eingesetzt, zum Wohle der Kärntner Bevölkerung.“ Von HeliDoc erfahren hat Jank, auf der Suche nach einer elektronischen Dokumentation, zufällig – aus der Zeitung.

Deutlich verbesserte Übergabe

ARA-Notärztin Nina Becker ist voll des Lobes: „Früher mussten die Daten mehrfach in verschiedene Systeme eingegeben werden, das war fehleranfällig. Fehlerquellen an den Schnittstellen sind heute minimiert.“ Auch die Interaktion mit den Krankenhäusern sei deutlich verbessert: „Die Übergabe im Schockraum wird dank des Live-Datenstreams beschleunigt. Das erhöht die Sicherheit und erspart viel Zeit.“ Weitere Einsatzorte sind schon fix: Die ARA-Crews in Reutte (RK 2) und am Nassfeld (RK 3) bekommen „HeliDoc“, auch die deutsche Muttergesellschaft DRF mit 50 Helikoptern sei interessiert.