Morillon statt Chardonnay: Steirischer Weißwein mit eigener Identität

Die Welt trinkt Chardonnay, die Steiermark Morillon. Warum Christoph Neumeister aus der Ried Moarfeitl einen der spannendsten Weißweine des Landes macht.

Morillon ist Chardonnay. Aber eben nicht ganz. Winzer Christoph Neumeister zeigt Sommelier René Kollegger, warum seine Ried Moarfeitl in Straden der Rebsorte einen unverwechselbaren Charakter verleiht.

Die Franzosen haben ihren Chardonnay, die Steirer ihren Morillon. Klingt nach einer eigenständigen Rebsorte, ist aber genetisch ein und dieselbe. Was die Steirer allerdings daraus machen, ist eine andere Geschichte. Und eine, die im südoststeirischen Straden besonders eindrucksvoll erzählt wird. Dort hat Christoph Neumeister aus dem Morillon von der Ried Moarfeitl längst mehr gemacht als einen guten Weißwein. Nämlich ein Markenzeichen, das weit über die Landesgrenzen hinaus Beachtung findet. Sommelier René Kollegger zählt jedenfalls zu den überzeugten Anhängern. „Das ist und war immer einer meiner absoluten Lieblingsweine“, schwärmt er. Und das nicht erst seit gestern.

Dabei beginnt die Geschichte mit einer kleinen Verwechslung. Angeblich sollen die Steirer nach der Reblauskatastrophe Chardonnay-Reben aus einem französischen Ort namens Morillon mitgebracht und kurzerhand nach diesem benannt haben. „Es gibt zu Morillon zwei Geschichten. Eine ist lustig und die andere ist richtig“, erklärt Neumeister schmunzelnd. Tatsächlich dürfte die Bezeichnung vom historischen Synonym „Morillon Blanc“ stammen. Einen bemerkenswerten Hinweis entdeckte der Winzer gemeinsam mit seiner Frau Kathi vor drei Jahren in einem Antiquariat in Verona: ein altes Buch mit Abbildungen der Rebsorte. „Wir haben die Beeren gesehen, wir haben die Blätter gesehen und das ist hundert Prozent Chardonnay.“

Video – Zu Gast bei Christoph Neumeister

Was heute durch genetische Untersuchungen bestätigt ist, war lange keineswegs selbstverständlich. Noch vor wenigen Jahrzehnten hielt man Morillon für eine eigenständige Sorte. Dass er trotzdem eine steirische Identität besitzt, steht für Neumeister außer Frage. Schließlich hinterlassen Klima, Böden und über Generationen selektierte Reben ihre Spuren. Oder anders gesagt: Ein Chardonnay aus dem Burgund muss nicht wie einer aus Straden schmecken. Und soll es auch gar nicht.

Womit wir beim Moarfeitl wären. Die Große STK Ried gehört zu den bekanntesten Lagen des Weinguts und ist seit Generationen in Familienbesitz. Schon die Großeltern bewirtschafteten hier Weinreben, die Eltern pflanzten den Weingarten Ende der 1980er-Jahre neu aus. Heute stehen dort entsprechend alte Stöcke, denen Neumeister eine entscheidende Rolle zuschreibt. „Wenn der Chardonnay einmal 20, 25 Jahre alt ist, ist das das minimale Alter für einen guten Lagerwein“, erklärt er. Die Reben liefern auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig ausgereifte Trauben. Auf Masse war die Anlage ohnehin nie ausgelegt. Qualität statt Quantität war schon damals die Devise.

© Koenigshofer In Straden beweist Christoph Neumeister, dass großer Wein nicht unbedingt große Worte braucht.

Und dann wäre da noch der Boden. Wer mit Neumeister durch den Weingarten spaziert, bekommt nebenbei eine kleine geologische Vorlesung. Kalkhaltiger sandiger Lehm, feiner Schluff, Sarmatschotter und sogar vulkanisches Geröll finden sich unter den Rebstöcken. Letzteres macht laut Neumeister rund 20 bis 25 Prozent des Gesteinsmaterials aus. Einen Vulkan gibt es direkt unter dem Moarfeitl allerdings nicht. Das Material wurde einst von Flüssen angeschwemmt. Im Vulkanland darf man also auch ohne eigenen Vulkan groß aufspielen.

Entscheidend ist vor allem der Kalk. „Die besten Chardonnays wachsen auf mehr oder weniger stark kalkhaltigen Böden“, sagt Neumeister. Ohne ihn würden dem Morillon jene Präzision und Finesse fehlen, die große Weine auszeichnen. Gleichzeitig sorgen Schotter und feine Sedimente für einen eigenständigen Charakter. Das Ergebnis beschreibt der Winzer als würzig, strukturiert und lang. Nicht unbedingt schlank, aber auch nicht überladen. Eine Balance, die den Moarfeitl auszeichnet.

© Mirco Taliercio Ein bisschen Kalk, eine Portion Schotter und Rebstöcke mit ordentlich Lebenserfahrung: Christoph Neumeister hat in Straden die Zutaten für einen großen Morillon.

Eine weitere Besonderheit ist die West-Südwest-Ausrichtung der Lage. Was früher nicht immer ideal war, erweist sich angesichts steigender Temperaturen zunehmend als Vorteil. Die tiefgründigeren Böden können Wasser länger speichern als besonders karge Südhänge. Gerade Morillon profitiert davon. „Das ist positiv“, sagt Neumeister. Eine ziemlich nüchterne Beschreibung für etwas, das im Weinbau inzwischen Gold wert sein kann.

Dazu kommt die Handschrift des Winzers. Seit 2013 werden die Weingärten zertifiziert biologisch bewirtschaftet. Im Keller setzt Neumeister auf spontane Vergärung, Holzfässer und lange Reifezeiten. Der Morillon Moarfeitl 2023 etwa verbrachte 18 Monate auf der Hefe in großen, alten Holzfässern. Das Holz soll den Wein begleiten, nicht übertönen. Die Herkunft soll schließlich im Vordergrund stehen und nicht die Ausstattung des Kellers.

© Johann Schleich Morillon ist Chardonnay. Aber eben nicht ganz.

Wie gut das funktioniert, zeigt sich spätestens bei der Verkostung. Kollegger entdeckt zitrische Noten, Saftigkeit, dunkle Würze und vor allem eines: „Der Wein strotzt vor Energie.“ Dazu komme eine Länge, die „wirklich atemberaubend“ sei. Für den Sommelier ergibt sich ein schlüssiges Gesamtbild aus Boden, Rebstöcken, Klima und der Arbeit des Winzers. Sein Urteil fällt entsprechend deutlich aus: „Ein Monument der Steiermark.“

Dass Neumeister mit seinem Moarfeitl eine unverwechselbare Handschrift entwickelt hat, liegt nicht an einem einzelnen Geheimnis. Vielmehr am Zusammenspiel vieler Faktoren, an jahrzehntelanger Erfahrung und am Willen, die Eigenheiten dieser Lage konsequent herauszuarbeiten. Während andernorts gerne internationalen Vorbildern nachgeeifert wird, zeigt man in Straden, dass großer Chardonnay durchaus steirisch sprechen darf. Und das sogar ziemlich fließend. Nur eben unter seinem hiesigen Namen: Morillon.