Musikschul-Förderung gestrichen: Auch Köflach fehlen 100.000 Euro

Das Bildungsressort der Landesregierung hat die Ausgleichszahlungen letzte Woche überraschend eingestampft – und zwar schon für das laufende Schuljahr.

Das Ressort von Bildungslandesrat Stefan Hermann (FPÖ) hat vor kurzem, wie berichtet, Ausgleichszahlungen an die Trägergemeinden schon für das laufende Schuljahr gestrichen. Nicht nur in Bärnbach und Voitsberg, auch in Köflach fehlt damit für kommendes Jahr Geld, „bei uns sind es rund 100.000 Euro“, berichtet Bürgermeister Helmut Linhart. „Dass wir im laufenden Schuljahr damit konfrontiert werden, ist eine Frechheit.“

Das Haushaltsbudget der drei Stadtgemeinden tangiert das natürlich, in den kommenden Wochen müssen sich die Bürgermeister und ihre Gemeinderäte damit für den Voranschlag 2027 beschäftigen. Ob und inwieweit die Beiträge für die Eltern im kommenden Schuljahr erhöht werden, dazu wollen sich die Musikschulen absprechen, erklärt Linhart. In der Zwischenzeit hoffe er aber, dass der Bildungslandesrat nach der breiten Kritik einlenke: „Dass das Land sparen muss, ist klar. Aber wo eingespart wird, obliegt dem Ressort. Da kann Stefan Hermann sich nicht aus der Verantwortung ziehen“, so Linhart.