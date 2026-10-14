Kinder bei Bootsunglück in Indien ertrunken

Bei einem Bootsunglück auf dem Ganges in Indien sind mehr als ein Dutzend Kinder ertrunken. Das Boot kenterte am Dienstagabend (Ortszeit), als es Menschen zu einer religiösen Feier in einem Dorf im Bundesstaat Bihar bringen sollte, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Anrainer eilten zu dem Fluss und leuchteten mit ihren Handys, um Opfer des Schiffsunglücks zu finden. Zunächst wurden 13 tote Kinder geborgen.

Unter den sechs Menschen, die gerettet wurden, waren Berichten zufolge zwei Kinder in einem lebensbedrohlichen Zustand. Ein Mitarbeiter des örtlichen Gesundheitszentrums sagte, vier Erwachsene und zwei Kinder seien ins Bezirkskrankenhaus gebracht worden.

Der Rettungs- und Bergungseinsatz wurde in der Nacht unterbrochen und am Mittwochmorgen fortgesetzt, wie ein Behördenvertreter des Bezirks Vaishali AFP sagte. Mehrere Menschen wurden demnach noch vermisst. "Es war schon dunkel, als wir plötzlich Kinder schreien und um Hilfe rufen hörten", berichtete der Dorfbewohner Ravi Yadav, der sich am Dienstagabend an dem Rettungseinsatz beteiligte. "Wir konnten nur drei Kinder retten, indem wir Handy-Lichter und Fackeln nutzten, weil es dunkel war."

Der Dorfbewohner Ramlakhan Rai sagte, das verunglückte Boot sei "klein" und "in keinem guten Zustand" gewesen. Viele Menschen hätten sich auf dem Boot gedrängt, obwohl es eigentlich nur für eine Handvoll Menschen geeignet gewesen sei. "Es war niederschmetternd: Einige Familien haben all ihre Kinder verloren."

Rai hob zuvor, dass die Dorfbewohner angesichts der Überschwemmungen in den vergangenen zwei Monaten dringend auf Boote angewiesen seien. Die örtliche Regierung habe aber nichts unternommen, um Boote in schlechtem Zustand zu reparieren oder zu ersetzen.

Indiens Regierungschef Narendra Modi nannte das Unglück "zutiefst schmerzhaft". Er sagte den Angehörigen der Opfer Entschädigungszahlungen zu. Auf Indiens Wasserwegen ereignen sich häufig Bootsunglücke. Oftmals werden sie auf Überladung der Boote, andere Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften und unzureichende lebensrettende Ausrüstung an Bord zurückgeführt.