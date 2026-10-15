Kärntner Bürgerinitiative fordert Polizeikontrollen für Lkw

Der Landtag beschloss im Juli verstärkte Schwerpunktkontrollen auf der Lavamünder Straße. „Seitdem ist aber noch nichts passiert“, kritisiert die Bürgerinitiative Ruden.

Aufgrund der hohen Belastung für die Anrainer kämpft die Bürgerinitiative Ruden seit Jahren gegen den starken Schwerverkehr entlang der Lavamünder Straße (B 80) im Bereich von St. Nikolai bis Wunderstätten. Im Jahresschnitt rollen bei der Zählstelle in Eis den jüngsten Daten des Landes Kärnten zufolge täglich knapp 2100 Fahrzeuge vorbei – fast jedes achte davon ist ein Lkw. „Der Großteil davon sind Mautflüchtlinge“, glaubt Wolfgang Grillitsch, der Sprecher der Bürgerinitiative Ruden, die bei ihrer Gründung 2020 hunderte Unterschriften für ihre Forderungen für verkehrsberuhigende Maßnahmen auf dieser Strecke sammeln konnte.

Neben dem massiven Lärm sorgen sich die betroffenen Bewohner von Anfang an vor allem auch um die Verkehrssicherheit infolge von überhöhten Geschwindigkeiten der Lkw. „Beim Einbiegen aus den Ortsausfahrten auf die Lavamünder Straße kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen“, schildert Grillitsch, der mit seiner Familie in St. Nikolai lebt.

Ersten „minimalen Teilerfolg“ errungen

Um den permanenten Geschwindigkeitsübertretungen auf der B 80 Einhalt zu gebieten, fordert die Bürgerinitiative die Einhaltung und Überwachung des Lkw-Nachtfahrverbots in der Marktgemeinde Lavamünd sowie der geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen für Lkw in der Gemeinde Ruden. „Bislang fühlten wir uns allerdings nicht ernst genommen“, klagt Grillitsch, der mit seinen Mitstreitern erst heuer im Sommer einen „minimalen Teilerfolg“ erringen konnte.

In der 38. Sitzung des Kärntner Landtags am 9. Juli brachte der Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Mobilität unter dem Vorsitzenden Hannes Mak (ÖVP) einen selbstständigen Antrag für verstärkte Schwerpunktkontrollen auf der Lavamünder Straße ein. Dem Ersuchen ging bereits im Frühjahr ein Lokalaugenschein vor Ort voraus. „An diesem Tag hat man gesehen, dass in erster Linie der Schwerverkehr das Problem ist, der zwar zum Großteil dem Ziel- und Quellverkehr geschuldet ist, aber auch der Durchzugsverkehr hat hier ein sehr starkes Ausmaß erreicht“, berichtete der Landtagsabgeordnete Karl Markut (Team Kärnten) in der Sitzung. Der Verkehrsstrom ziehe sich von Slowenien kommend über Lavamünd einerseits in Richtung der Südautobahn (A2) bei Griffen sowie andererseits weiter auf der Lavamünder Straße nach Dürrenmos.

SPÖ schlägt Section Control vor

Unterstützung erhielt die Bürgerinitiative Ruden in dieser Sitzung auch vom Landtagsabgeordneten Armin Geißler (SPÖ), der die Strecke als gebürtiger Lavamünder selbst bestens kennt. „Ich habe noch nie einen Transit-Lkw gesehen, der dort nur 70 km/h fährt, was er gesetzlich eigentlich müsste“, sagte Geißler, der im Hinblick auf fehlendes Personal bei der Polizei bereits in der abgelaufenen Legislaturperiode zur Überwachung eine Section Control auf der Strecke anregte.

Nach weiteren Wortmeldungen von Unterkärntner Landtagsabgeordneten beschlossen SPÖ, FPÖ, ÖVP und Team Kärnten einstimmig, dass die Landesregierung aufgefordert wird, sich gemeinsam mit der Landespolizeidirektion auf eine verstärkte Kontrolltätigkeit der bestehenden Regelungen auf der B 80 zu verständigen. Weiters soll in diesem Zusammenhang auch geprüft werden, inwieweit dabei auch automationsgestützte Vorrichtungen wie etwa Videokameras oder Lärmradars zum Einsatz kommen könnten.

© Simone Jäger Wolfgang Grillitsch, Sprecher der Bürgerinitiative Ruden

Bei der Bürgerinitiative Ruden ist die Freude über den Beschluss drei Monate danach allerdings wieder verflogen. „Seitdem ist nämlich noch nichts passiert“, klagt Grillitsch, der mit seinen Mitstreitern nach wie vor keine Polizeikontrollen an der Lavamünder Straße wahrnehme.

„Das Bezirkspolizeikommando Völkermarkt führt immer wieder Schwerpunktkontrollen mit Schwerverkehrskontrollorganen durch – auch in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrsabteilung“, widerspricht Werner Pucher von der Landespolizeidirektion Kärnten der Darstellung der Bürgerinitiative. Die Tempolimits im betreffenden Abschnitt würden sowohl zu Tages- als auch Nachtzeiten von der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Griffen regelmäßig kontrolliert werden. „In den letzten 14 Tagen wurde ein Organmandat wegen einer Überschreitung der Geschwindigkeit ausgestellt“, sagt der Polizeisprecher.

Besprechung mit der zuständigen Behörde

Aus dem Verkehrsreferat des Landes Kärnten wird der Kleinen Zeitung auf Anfrage mitgeteilt, dass es Ende Oktober eine Besprechung mit der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt und dem Bezirkspolizeikommando Völkermarkt geben wird. „Erst im Zuge dieses Termins werden dem Land die Messdaten sowie die Anzahl der Kontrollen und ihre Ergebnisse präsentiert“, heißt es in der schriftlichen Beantwortung der Abteilung 7 des Amtes der Kärntner Landesregierung. Auch die Frage nach dem Einsatz technischer Hilfsmittel könne erst danach beantwortet werden.

Bei der Bürgerinitiative Ruden wolle man diesen Termin indes einmal abwarten. „Wenn das Lkw-Nachtfahrverbot in Lavamünd weiterhin missachtet wird, müssen wir uns weitere Schritte überlegen“, spielt Grillitsch etwa auf die rechtliche Klärung durch die Volksanwaltschaft an.