Lungenkrebs bei Papst Leo XIV.: Was ist ein Adenokarzinom?
Papst Leo XIV. wurde am Dienstag ein bösartiger Tumor an der Lunge entfernt. Worum es sich bei dem Adenokarzinom handelt und wie es behandelt wird.
1 Was ist ein Adenokarzinom der Lunge?
Antwort: Ein Lungenadenokarzinom ist ein primär in der Lunge entstandenes Gewebegewächs (Tumor), wie die Ärztin Juanita Mora, Sprecherin des Amerikanischen Lungenverbands (ALA), erklärt. Er ist bei Papst Leo XIV. also der Ausgangspunkt der Krebserkrankung, es handelt sich nicht um Metastasen eines anderen Tumors. Lungenkrebs wird zudem in zwei Hauptgruppen unterteilt: die sogenannten nicht-kleinzelligen Karzinome, die häufigste Art von Lungenkrebs, und die kleinzelligen Karzinome, die deutlich aggressiver sind und nach Angaben der Amerikanischen Krebsgesellschaft etwa zehn bis 15 Prozent der Lungenkrebserkrankungen ausmachen. Das Lungenadenokarzinom gehört zur ersten Gruppe und ist die häufigste Form von Lungenkrebs, wie der US-Onkologe David Spigel erklärte, der am Sarah Cannon Research Institute in Nashville zu Lungenkrebs forscht. Obwohl Rauchen mit Abstand der wichtigste Risikofaktor für Lungenkrebs ist, „betrifft die Mehrzahl der heute diagnostizierten Lungenkrebserkrankungen Menschen, die niemals geraucht oder vor vielen Jahren aufgehört haben“, sagt David Carbone, Direktor des Thoracic Oncology Center der Ohio State University.
2 Was ist zu den Prognosen bei dieser Krebserkrankung bekannt?
Antwort: Lungenkrebs ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit die häufigste krebsbedingte Todesursache. Die Prognose hängt bei Lungenkrebs stark von der genauen Krebsart und vom Stadium des Tumors zum Zeitpunkt der Diagnose ab. Das Lungenadenokarzinom kann beispielsweise sehr gut behandelt werden, wenn es früh erkannt wird, wie die US-Expertin Mora erklärt. Wenn die Behandlung in einem frühen Stadium beginnt und der Tumor bei einem chirurgischen Eingriff vollständig entfernt wird, liegt die sogenannte Fünf-Jahres-Überlebensrate ihren Angaben zufolge bei „80 bis 98 Prozent“. Der Patient gelte dann als geheilt, hebt Spigel hervor.
3 Und wie wird dieses Lungenkarzinom behandelt?
Antwort: Papst Leo XIV. hatte selbst am Sonntag gesagt, der Knoten in seiner Lunge sei „in einem sehr frühen Stadium“ entdeckt worden. Bereits am Dienstag wurde dieses Gewächs bei einem chirurgischen Eingriff entfernt. Um eine Entfernung des gesamten bösartigen Gewebes sicherzustellen, wurde dem Papst nach Angaben des Vatikans der komplette Unterlappen des rechten Lungenflügels entfernt. „Das entspricht dem Standardverfahren“, sagt der US-Onkologe Carbone. Die Entfernung eines Lungenlappens beeinträchtige zudem nicht zwangsläufig die Lungenfunktion: „Die Lungen verfügen über eine große Reservekapazität und man kann sich sogar einen ganzen Lungenflügel entfernen lassen und trotzdem ein normales Leben führen“, erläutert Carbone. Er rechne daher damit, dass der Papst sich schnell von dem Eingriff erholen werde.
4 Wie geht es in der Therapie nun weiter?
Antwort: Als nächstes muss geklärt werden, ob Leo XIV. nach der OP noch zusätzliche Behandlungen wie eine Chemo- oder Strahlentherapie erhalten muss. Das hängt den befragten Fachleuten zufolge von mehreren Faktoren ab: der Größe des entfernten Tumors, seiner Aggressivität, seinen genetischen Eigenschaften und davon, ob er sich schon ausgebreitet hat oder nicht. Nach Angaben aus Vatikankreisen laufen bereits weitere Untersuchungen. Für Onkologe Carbone ist die Tatsache, dass der Papst direkt operiert wurde, schon eine gute Nachricht: Wenn festgestellt worden wäre, dass sich der Krebs „zum Beispiel auf die in der Mitte des Brustkorbs gelegenen Lymphknoten ausgebreitet hätte, hätte er vor der Operation eine Behandlung bekommen, was nicht der Fall war“, erläutert Carbone. „Das deutet darauf hin, dass es sich um einen Tumor in einem sehr frühen Stadium gehandelt hat, mit einer ziemlich guten Prognose“, sagt der Onkologe. Generell hätten sich die Behandlungsmöglichkeiten bei Lungenkrebs in den vergangenen Jahrzehnten zudem deutlich verbessert und die Heilungschancen seien „besser als je zuvor“. Er hoffe beim Papst daher auf eine „vollständige Genesung“.