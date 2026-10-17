Katrin Rosa Hüttmannsberger verlor bei einem Unfall ihren Partner, wurde selbst lebensgefährlich verletzt. Am 21. Oktober spricht sie darüber, wie sie zurück ins Leben fand

15 Minuten lang hat Katrin Rosa Hüttmannsberger Zeit, um von einem Leben zu erzählen, das sie sich selbst lange nicht mehr vorstellen konnte. Von der Intensivstation, dem mühsamen Weg zurück auf die Beine und einer Reise bis auf den 5416 Meter hohen Thorong-La-Pass in Nepal. Am 21. Oktober steht die 33-Jährige aus Landskron beim „RealTalk“ im Konzerthaus in Klagenfurt auf der Bühne. Was sie dem Publikum mitgeben möchte: „Auch wenn man nicht weiß, wie es weitergeht: Es gibt immer ein Weiter.“

Hüttmannsbergers Geschichte handelt von einem schweren Verlust und dem Mut, wieder ins Leben zu finden. Die Kleine Zeitung hat bereits darüber berichtet. Am 5. Februar 2021 verursachte Hüttmannsberger auf der Friesacher Bundesstraße einen schweren Verkehrsunfall. Ihr Partner Martin starb noch an der Unfallstelle. Sie selbst überlebte mit lebensbedrohlichen Verletzungen, lag zwei Wochen im Koma. Es folgten zahlreiche Operationen, Reha-Aufenthalte und Traumatherapie. Zu den körperlichen Verletzungen kamen die Trauer und die Schuldgefühle.

Heute spricht Hüttmannsberger öffentlich über das, was ihr widerfahren ist und darüber, wie ihr Leben wieder schön werden konnte. Auf einer Bühne zu stehen, ist für sie inzwischen nichts Neues – besonders bleibe es trotzdem, sagt sie im Gespräch mit der Kleinen Zeitung: „Ich persönlich muss nicht unbedingt ins Rampenlicht, aber ich denke, die Geschichte muss ins Rampenlicht.“

© KK/Privat Hüttmannsberger freut sich auf den Abend

Als die Anfrage von „RealTalk“ kam, sagte sie sofort zu. Bei der österreichischen Veranstaltungsreihe erzählen an einem Abend drei Menschen jeweils 15 Minuten lang aus ihrem Leben. Was Hüttmannsberger an dem Abend anspricht, sind die Lebensgeschichten der Vortragenden: „Hier wird nicht nur gelerntes Wissen weitergegeben, sondern wirklich Erlebtes.“ Sie selbst möchte an dem Abend zeigen, dass nach einem schweren Verlust wieder Lebensfreude möglich ist, ohne dass die Trauer verschwindet: „Das Leben ist nicht nur schwarz-weiß“, sagt sie. Diesen Gedanken greift sie auch in ihrem Buch „Trauer dich glücklich“ auf, das an dem Abend auch käuflich erwerbbar sein wird. Besonders freut sie sich auf die Gespräche nach dem Auftritt: „Auf den Austausch mit den Menschen – das ist mir das Wichtigste.“

Heute begleitet sie andere durch schwierige Zeiten

Auch beruflich hat Hüttmannsberger neue Wege eingeschlagen. Vor dem Unfall war sie im Marketing und in der Grafik selbstständig, heute hält sie Vorträge und bietet Coachings an. Sie begleitet Menschen, die beruflich oder privat etwas verändern möchten, im Leben nicht weiterwissen oder einen Verlust erlebt haben.