Fabio Ingolitsch und Marco Rose: „Man kennt sich, man schätzt sich“

Die Trainer von Bournemouth und Sturm kennen sich aus Salzburg. Was Ingolitsch von Rose gelernt hat und warum beide gerne Heavy Metal spielen.

Mitunter sieht man sich mehr als ein Mal im Leben. Viele in der Sturm-Familie freuen sich schon auf den Ausflug nach Hoffenheim Ende November, wenn es beginnend mit Andreas Schicker und Christian Ilzer ein Wiedersehen mit einstigen schwarz-weißen Protagonisten geben wird. Für Fabio Ingolitsch stellt das Gastspiel beim AFC Bournemouth (21 Uhr, Sky& ServusTV live) die Begegnung mit einem alten Bekannten dar.

Von 2017 bis 2019 arbeitete der Trainer der Grazer in Salzburg mit Marco Rose, dem nunmehrigen Coach des Premier-League-Vereins, zusammen, als dieser die Kampfmannschaft der „Bullen“ betreut hat. Ingolitsch ging seine ersten Schritte als Co-Trainer des FC Liefering. „Man kennt sich, man schätzt sich. Ich war damals 25 Jahre alt, und natürlich habe ich immer zu ihm aufgeschaut. Er hat seine Sache in Salzburg fantastisch gemacht. Wie er medial kommuniziert hat, wie er mit den Spielern umgegangen ist – er war ein lockerer und lässiger Typ, aber trotzdem streng und klar in der Art und Weise, wie er seinen Fußball sehen will. Das war für mich immer ein cooler Mix“, unterstreicht der 34-Jährige und meint, Dinge gelernt zu haben, von denen er heute noch profitieren würde.

© GEPA Das Abschlusstraining am Mittwochabend

Albert Vallci, den Rose einst in die Mozartstadt geholt hat, kennt beide Trainer und ortet im Umgang mit den Spielern und im Spielstil Ähnlichkeiten. „Beide sind in ihrer Kommunikation sehr offen, beide wollen sehr intensiv spielen“, erklärt der Innenverteidiger, der nach seiner verletzungsbedingten Pause ebenso wie der zuletzt gesperrte Jürgen Heil in den Spieltagskader zurückkehren wird. Ansonsten ist die Liste der Ausfälle im Vergleich zum Sieg bei der Austria nicht kürzer geworden.

Dass beide Trainer aus dem Red-Bull-Universum stammen, könnte man der Partie anmerken. Laut Ingolitsch gibt es Parameter, die sich überschneiden: „Vom Spielstil her heißt einer Heavy Metal. Da sind wir in der Bundesliga mit Abstand Erster. Sie sind Zweiter in der Premier League.“ Der Sturm-Coach stellt sich auf ein Spiel ein, in dem seine Elf weniger den Ball haben wird als normalerweise. „Speziell in den ersten 20 Minuten fahren sie immer hohes Tempo, eine brutale Intensität. Wir haben eine Mannschaft gegen uns, die ähnlich wie wir versucht, weniger über Ballkontrolle zu kommen, sondern über ein intensives, vertikales Angriffsspiel.“

© GEPA Marco Rose kennt die Bundesliga aus eigener Erfahrung

Der Salzburger ermutigt seine Mannschaft, frech und mutig aufzutreten, sich zuzutrauen, das eigene Spiel durchzuziehen, und damit den Gegner zu ärgern. Über die Favoritenrolle erübrigen sich alle Diskussionen. „Bournemouth bewegt sich in anderen Dimensionen als wir“, erläutert Ingolitsch, „sie haben den größten Marktwert der Europa League, wertvollere Spieler als AC Milan oder Juventus. Bournemouth hat einen höheren Marktwert als die ganze österreichische Bundesliga zusammen.“ Dieses mathematische Kräftemessen entscheiden die Engländer nicht einmal knapp für sich. Insgesamt 624,4 Millionen Euro ist ihr Kader aktuell laut „transfermarkt“ wert, die zwölf Bundesligisten kommen auf 408,76 Millionen. „Wir wissen, dass wir klarer Underdog sind, fühlen uns in dieser Rolle in der Europa League aber sehr wohl“, so Ingolitsch.

Normalerweise wissen Trainer aus der Premier League weniger über den österreichischen Fußball — Fabio Ingolitsch

Vergleichswerte wie diese zeigen auch, welche Stufen Rose seit seiner Salzburger Zeit genommen hat. „Er hat es geschafft, aus dieser Liga und von diesem Verein aus eine große Karriere zu machen. Ich bewundere und verfolge natürlich den Weg, den er gegangen ist“, meint der Trainer der Grazer, der es für einen Nachteil hält, dass Rose ein rot-weiß-roter Insider ist: „Normalerweise wissen Trainer aus der Premier League weniger über den österreichischen Fußball und haben wahrscheinlich wenig Ahnung, mit welcher Art und Weise wir Fußball spielen.“

Diesen Gefallen wird Rose Sturm nicht tun, das konnte man schon bei seiner Pressekonferenz vor der Partie erkennen: „Die österreichische Liga hat sich stark verbessert, speziell Sturm Graz. Das ist ein ziemlich gutes Team, sie spielen sehr intensiv, es ist nahe dran am Premier-League-Level. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“