Hunderte Strafen nach Verkehrskontrollen auf der B317 im Murtal

Exekutive, Arbeitsinspektorat, Kfz-Techniker und die Finanzpolizei nahmen am Dienstag auf der B 317 rund 120 Fahrzeuge unter die Lupe.

Das Tempo, der technische Zustand des Fahrzeuges und die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten: Das alles wurde am Dienstag im Zuge einer „Aktion scharf“ an der B 317 in St. Peter ob Judenburg (Murtal) überprüft. Fazit: 318 Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden gemessen, mehr als 30 Organmandate ausgestellt und mehrere Kennzeichen abgenommen. Außerdem setzte es rund 100 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz.

Den Kontrollschwerpunkt hat die Landesverkehrsabteilung geplant: Exekutive, Arbeitsinspektorat, Techniker des Landes und die Finanzpolizei taten sich zusammen und überprüften 120 Fahrzeuge bzw. 49 Betriebe. Vom Anhänger eines Schaustellers, wo die Betriebssicherheit bemängelt worden ist, bis zu Fahrzeugen mit desolten Bremsanlagen, undichten Bremsleitungen und gebrochenen Fahrzeugrahmen war an der B 317 einiges dabei. In zehn Fällen wurden die Kennzeichen noch an Ort und Stelle abgenommen.

Finanzpolizei machte Anzeigen

Die Kontrollen des Güterverkehrs „brachten zahlreiche Gesetzesverstöße zutage. Insgesamt wurden 93 Anzeigen nach dem Kraftfahrgesetz erstattet“, teilte die Landespolizeidirektion mit. Kollegen der Finanzpolizei haben unterdessen diverse Anzeigen wegen Übertretungen des Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetzes, der Gewerbeordnung sowie des Ausländerbeschäftigungsgesetzes ausgestellt.