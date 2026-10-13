Schladminger Passantin geriet unter das Rad eines Lkw

Eine 82-Jährige geriet in Schladming unter einen Lkw und wurde schwer verletzt. Lkw-Lenkerin hat die Fußgängerin zu spät bemerkt.

Die 22-jährige Lkw-Lenkerin fuhr am Dienstagvormittag mit ihrem beladenen Fahrzeug von einer Baustelle in Schladming fort. Routine, aber als sie in die Gemeindestraße einbog, dürfte die junge Frau eine Passantin übersehen haben. Die 82-Jährige wurde von der Lkw-Fahrerin erst bemerkt, „als sie bereits verletzt unter einem Rad des Lkw lag“, teilte die Polizei später mit.

Rasch eilten Passanten herbei und leisteten Erste Hilfe. Die 82-Jährige war zum Glück noch ansprechbar. Der Notarzt kümmerte sich um die Erstversorgung, dann raste die Rettung mit der schwer verletzten Frau in das Krankenhaus Schladming. Von dort ging es zur medizinischen Versorgung ins LKH Salzburg.

Ein Alkotest mit der 22-jährigen Lkw-Lenkerin verlief negativ. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen.