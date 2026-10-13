WHO-Experten empfehlen HPV-Impfung für Vier- bis Achtjährige

Zum besseren Schutz vor den Folgen einer Infektion mit den potenziell krebserregenden Humanen Papillomviren (HPV) haben Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vorgeschlagen, eine routinemäßige HPV-Impfung für vier- bis achtjährige Mädchen unter bestimmten Voraussetzungen in Betracht zu ziehen. Staaten könnten diese zur Steigerung der Impfquote in Betracht ziehen, sagte Anthony Scott von der Strategischen Beratungsgruppe von Experten (Sage) für Impfungen am Dienstag.

Die weltweite HPV-Impfquote liege derzeit bei 33 Prozent und damit weit unter dem Zielwert von 90 Prozent, sagte Scott nach einer Sitzung der Expertengruppe, die zwei Mal im Jahr zusammentritt. Nach einer Überprüfung von Daten kam die Sage-Gruppe zu dem Schluss, dass eine Impfung von Mädchen im Alter von neun bis 14 Jahren mit einer Einzeldosis "der wirksamste Ansatz" sei, um weltweit eine Impfquote von 90 Prozent zu erreichen, sagte Scott.

Bereits 2022 hatte die WHO festgestellt, dass eine HPV-Impfung mit einer Einzeldosis für Neun- bis 14-Jährige einen ähnlichen Schutz biete wie zwei Dosen. Staaten könnten auch die Impfung jüngerer Mädchen in Betracht ziehen, "wenn dies voraussichtlich die Inanspruchnahme der Impfung" steigere, sagte Scott nun. Nachfolgend könnten auch andere Gruppen mit einer Einzelimpfung immunisiert werden, führte Scott weiter aus - darunter Buben und Männer.

Humane Papillomviren werden sexuell übertragen und können Gebärmutterhalskrebs sowie Krebs im Mund-Rachen-Raum, an weiblichen und männlichen Geschlechtsorganen und im After verursachen. Fast alle sexuell aktiven Menschen infizieren sich laut WHO im Laufe ihres Lebens mit HPV. In den meisten Fällen bekämpft das menschliche Immunsystem das Virus, und es treten keine Symptome auf. In bestimmten Fällen kann eine Infektion allerdings zu Zellveränderungen und zu Krebs führen.

Eine HPV-Infektion ist die Hauptursache für Gebärmutterhalskrebs, die weltweit am fünfthäufigsten bei Frauen diagnostizierte Krebserkrankung. Im Jahr 2024 wurden laut WHO gut 600.000 Neuerkrankungen an Gebärmutterhalskrebs und 280.000 Todesfälle registriert. In rund 165 Ländern ist ein Impfstoff gegen eine HPV-Infektion verfügbar.