Grazer Anwalt verzeichnet massive Zunahme von Urheberrechtsabmahnungen. Meta- und TikTok-Musikbibliotheken sind kein Freibrief für die Gratis-Nutzung der Songs.

Die Musikbibliotheken auf Instagram, Facebook oder TikTok bieten Benutzern Hits, Hits und nochmals Hits. Auf diese kann man zugreifen, um damit seinem Reel oder seiner Story auf Social-Media-Plattformen einen professionellen Soundtrack zu verpassen.

Doch die Hintergrundmusik kann einen teuer zu stehen kommen, warnt nun der Grazer Anwalt Stefan Schoeller. In seiner Kanzlei gibt es eine massive Zunahme an Fällen von Urheberrechtsabmahnungen. Denn die kostenfreie und unkomplizierte Nutzung dieser Musikbibliotheken bei Meta oder TikTok ist nur privaten Konten erlaubt. Accounts von Unternehmen oder Content-Kreatoren, die die sozialen Medien kommerziell nutzen, sollten beim Posten etwa von Oasis und „Don’t look back in Anger“ lieber die Finger lassen, wollen sie verhindern, dass sie auf dieses Reel voll Zorn zurückblicken müssen.

Klagsdrohungen und teure Lizenzierung

„Gerade Klein- und Mittelbetriebe oder Content-Kreatoren, deren Social-Media-Auftritte oft an der Schwelle zwischen persönlicher Präsentation und kommerzieller Werbung stehen, tappen hier gutgläubig in eine kostspielige Rechtsfalle. Da sie davon ausgehen, die in der App angebotenen Musikstücke kostenfrei unter ihre Beiträge und Reels legen zu dürfen“, sagt Schoeller. Die Konsequenz: Es flattert ihnen ein Anwaltsbrief ins Haus mit der Androhung einer teuren Klage und einer Forderung von unverhältnismäßig hohen Nachlizenzierungsgebühren von Tausenden Euro ins Haus. Erreicht haben laut dem Grazer Anwalt in der Steiermark zuletzt solche Abmahnschreiben etwa einen Weinbauern, einen Buschenschank-Betreiber und einen Fotografen, der Social-Media-Auftritte für ein Skigebiet betreut.

© velvetlove.at/Maria Schnabl Der Grazer Anwalt Stefan Schoeller warnt vor dem Zugriff auf die Mediatheken von Meta & Co

Bei kommerzieller Nutzung muss man also auf tatsächlich explizit rechtefreie Musik zurückgreifen oder sich eben um eine rechtlich einwandfreie Lizenzierung der Hintergrundmusik kümmern. Liegt der Verstoß aber bereits vor und ist der Brief des auf Abmahnungen spezialisierten Anwalts schon im Haus, was dann? Schoeller kennt nur einen Weg aus der Kostenfalle: „Die Lösung ist, eine juristisch geprüfte Unterlassungserklärung abzugeben und für die Nachlizenzierung einen Betrag zu leisten. Dieser liegt jedoch regelmäßig weit unter dem, den die Rechteinhaber fordern.“ In Österreich und Deutschland gebe es noch keine Judikatur dazu, die das angemessene Entgelt festschreibt, so der Jurist. Folglich seien zumeist Vergleichsverhandlungen mit den Rechteinhabern und ihren Anwälten notwendig.

Vorsicht bei Umstellung privater Profile auf Business-Accounts

Und noch eine gefährliche Falle wartet da im Netz, weiß Schoeller: „Besondere Vorsicht ist bei der nachträglichen Umstellung eines vormals privaten Profils in einen Business- oder Creator-Account geboten, weil ältere Beiträge mit geschützter Musik dadurch plötzlich in einen gewerblichen Kontext rücken.“ Denn über geschäftliche Accounts darf Musik aus der allgemeinen Plattform-Mediathek eben grundsätzlich nicht ohne gesonderte, ausdrückliche Synchronisations- und Werbelizenz des jeweiligen Rechteinhabers verwendet werden.