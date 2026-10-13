Brutale Ironman-WM: „Am Ende musste ich eine Entscheidung treffen“

Im Vorjahr Fünfte, diesmal Sechste. Wie zufrieden sind Sie? LISA PERTERER: Ich bin mega happy. Mein Ziel war, wieder ganz vorne mitzumischen und das Rennen mitbestimmen zu können. Das ist mir gelungen. Die Abstände waren bis zum Schluss gering, auf das Podium haben mir nur rund sechs Minuten gefehlt. Das motiviert mich für die nächsten Jahre.

Sie wollten diesmal mehr riskieren. Ist Ihr Plan aufgegangen? Ja. Mir war klar, dass ich mehr riskieren muss als im Vorjahr, wenn ich wieder unter die Top fünf kommen will. Beim Schwimmen wollte ich möglichst lange vorne dabei sein. Auch auf dem Rad ist mein Plan voll aufgegangen. Ich konnte auf die Führenden sogar rund zwei Minuten gutmachen.

Wo haben Sie Zeit gewonnen, wo verloren? Mit dem Schwimmen und Radfahren bin ich sehr zufrieden, mit dem Marathon am wenigsten. Auf der zweiten Hälfte bin ich ziemlich eingegangen und musste ordentlich beißen. Dazu kamen zwei Toilettenstopps, die mich Zeit gekostet haben. Aber das gehört dazu.