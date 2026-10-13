Brutale Ironman-WM: „Am Ende musste ich eine Entscheidung treffen“
Lisa Perterer wurde bei der Ironman-WM auf Hawaii Sechste. Im Interview spricht die Kärntnerin über ihre mutige Renntaktik, Probleme beim Marathon und den dramatischen Zusammenbruch einer Konkurrentin.
Im Vorjahr Fünfte, diesmal Sechste. Wie zufrieden sind Sie?
LISA PERTERER: Ich bin mega happy. Mein Ziel war, wieder ganz vorne mitzumischen und das Rennen mitbestimmen zu können. Das ist mir gelungen. Die Abstände waren bis zum Schluss gering, auf das Podium haben mir nur rund sechs Minuten gefehlt. Das motiviert mich für die nächsten Jahre.
Sie wollten diesmal mehr riskieren. Ist Ihr Plan aufgegangen?
Ja. Mir war klar, dass ich mehr riskieren muss als im Vorjahr, wenn ich wieder unter die Top fünf kommen will. Beim Schwimmen wollte ich möglichst lange vorne dabei sein. Auch auf dem Rad ist mein Plan voll aufgegangen. Ich konnte auf die Führenden sogar rund zwei Minuten gutmachen.
Wo haben Sie Zeit gewonnen, wo verloren?
Mit dem Schwimmen und Radfahren bin ich sehr zufrieden, mit dem Marathon am wenigsten. Auf der zweiten Hälfte bin ich ziemlich eingegangen und musste ordentlich beißen. Dazu kamen zwei Toilettenstopps, die mich Zeit gekostet haben. Aber das gehört dazu.
Die Norwegerin Solveig Løvseth brach kurz vor dem Ziel völlig entkräftet zusammen. Wie knapp bewegt man sich auf Hawaii an der Grenze?
Das ist brutal. Die Luftfeuchtigkeit war extrem hoch, wirklich jede war am Limit. Normalerweise versucht man, immer die Kontrolle über seinen Körper zu behalten. Aber wenn du bei einer Ironman-WM auf Hawaii um das Podium kämpfst, denkst du wahrscheinlich nicht mehr so. Dann kann so etwas passieren.
Sie haben selbst mit Imogen Simmonds, der späteren Fünften, lange um eine Spitzenplatzierung gekämpft. Waren Sie auch am Limit?
Ich bin rund 25 Kilometer mit ihr gelaufen. Auf den letzten drei Kilometern habe ich mich überhaupt nicht mehr gut gefühlt. Da musste ich eine Entscheidung treffen: Riskiere ich noch einmal alles oder komme ich sicher ins Ziel? Ich habe mich für das sichere Finish entschieden. Man muss das schon abwägen.
War es ein Vorteil, dass Sie die Strecke bereits aus dem Vorjahr kannten?
Schwierig. Vielleicht war es sogar ein Nachteil, weil ich schon gewusst habe, wie hart es werden würde. Und diesmal waren die Bedingungen noch schwieriger als im Vorjahr.
Was steht jetzt auf dem Programm?
Zunächst ein paar Tage am Strand entspannen und eine Auszeit nehmen. Danach bleibe ich noch in Amerika, mein Freund wohnt in Colorado. Vielleicht bestreite ich Ende November noch einen Ironman in Mexiko.