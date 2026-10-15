Die erfolgreichen „Beumer-Boys“ feiern ein Oktoberfest in Ludersdorf

Adrian Kachelmaier, Jürgen Neugebauer und Bernd Grobbauer gründeten ein Start-up, verkauften dieses an einen Weltkonzern und eröffnen nun ihren neuen Standort in der Oststeiermark. Eine logistische Erfolgsstory.

Sie haben das neue Werk in der Tasche: Bernd Grobbauer, Jürgen Neugebauer und Adrian Kachelmaier (v.l.) am neuen Standort in Ludersdorf

Wer schon umgezogen ist, weiß, wie stressig und anstrengend das Siedeln sein kann. Wer eine ganze Firma übersiedelt, wird das nur bestätigen. Im Frühling verlegten die Logistik-Experten der „Beumer Group Austria“ ihren Standort von Graz-Straßgang nach Ludersdorf. Dort wurden die Hallen und Gebäude der früheren Baufirma Kirschner übernommen, modernisiert und erweitert. Der Vermieter ist Hubert Kulmer, Eigentümer des Areals.

Die eher abgenutzten Flächen wurden massiv aufgewertet. Der Empfangsbereich erinnert an ein Hotel, mit großer Bar und einer offenen Küche, mit langen Tischen und einer Leinwand für Präsentationen. Der Boden wurde angehoben, Holzpanele sorgen für Gemütlichkeit, die Besprechungsräume sind hell. Dahinter wurden die Hallen aufgehübscht und ausgebaut.

1 / 10 Beumer Group Ludersdorf © KLZ / Thomas Wieser

Aber was verbirgt sich darin? Viel Hightech, Knowhow und etwas Spirit eines Start-ups (um englische Begriffe zu verwenden). Wer ist die „Beumer Group Austria“, was geschieht in Ludersdorf, woher kommt das Unternehmen?

Begonnen hat alles im September 2018. Der Birkfelder Adrian Kachelmaier, Absolvent der HTL und eines Studiums für internationales Management, sein Birkfelder Jugendfreund Bernd Grobbauer und Jürgen Neugebauer aus Semriach gründeten die Firma „Stylogs“. In hängenden Taschen sollten Waren (etwa Kleidung) von großen Unternehmen schnell sortiert und kurzfristig gelagert werden. Diese riesigen Taschensorter wurden entwickelt, hergestellt und aufgebaut. Sechs Leute waren am Anfang mit von der Partie.

Viel Freiraum

Ein Jahr später kaufte der deutsche Logistik-Konzern Beumer das junge Unternehmen. „Es war anfangs nicht so geplant. Wir wollten ja nur unser Produkt verkaufen, nicht unsere Firma. Aber es war eine glückliche Fügung. Beumer ist ein familiengeführtes Unternehmen, denkt nachhaltig und hat einen Premiumanspruch“, schildert Adrian Kachelmaier. Die drei Mitt-Dreißiger gaben die Mehrheitsanteile ab.

Die Beumer Group Der Beumer-Konzern hat weltweit mehr als 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen ist in der Logistik- und Förderbranche tätig, man entwickelt und errichtet unter anderem Lager-, Sortier- und Transportsysteme. Mehrheitsgesellschafter ist Christoph Beumer, Enkel des Firmengründers Bernhard Beumer. Unternehmenssitz ist in Beckum (Nordrhein-Westfalen).

Sie erhielten das Pouvoir, den österreichischen Standort aufzubauen, weiter Verantwortung zu tragen, möglichst eigenständig und kreativ zu arbeiten, flache Hierarchien beizubehalten. „Beumer lässt uns viel Freiraum“, sagt Kachelmaier.

In Österreich wurde kräftig investiert: Aus den sechs Mitarbeitern wurden rund 100. In Graz wurde es zu eng, am neuen Standort in Ludersdorf arbeiten nun mehr als 70 Personen. In Graz gibt es zudem eine IT-Abteilung. „Wir haben alle irrsinnig viel gelernt. Wir waren zuerst wie eine Familie, sind dann ziemlich gewachsen.“ Und der Mitgründer des Start-ups liefert nun regelmäßig Reportings in der Konzernzentrale in Deutschland ab.

Was macht ein Taschensorter? In Lagern werden Waren (etwa Kleidung oder Kosmetikartikel) manuell oder auch automatisch in Kunststofftaschen gegeben. Diese haben Codes. Die Gegenstände werden dann sortiert, teils werden auch andere Gegenstände hinzugefügt (etwa aus Retourwaren). Diese tausenden Taschen werden über Förderschienen möglichst schnell transportiert. Die Gegenstände werden dann an den Ausgängen händisch oder auch automatisch verpackt – etwa in Kartons und Papiersäcken – und versandfertig gemacht. Damit werden weniger Lagerflächen benötigt, die Gegenstände werden nur kurzfristig und platzsparend gelagert.

Bald nach der Übernahme gab es Großaufträge für die Firma in der Steiermark. Um rund 50 Millionen Euro wurden Lagerhäuser in Polen und Deutschland eingerichtet. Zu den Kunden gehören die deutsche Otto-Gruppe und der italienische Modekonzern Calzedonia.

Kernmarkt ist Europa, zuletzt wurde aber auch ein Projekt in Kansas City (USA) in Betrieb genommen. Tätig ist man nicht nur in der Kleidungsindustrie, sondern auch in Produktbereichen wie Pharma und Kosmetik sowie in Postverteilzentren.

100.000 Taschen

In Ludersdorf werden riesige Sortiermaschinen – die Förderschienen sind teils mehr als 20 Kilometer lang und haben Platz für mehr als 100.000 Taschen – entwickelt, produziert und getestet. Bei den Kunden werden diese wieder errichtet.

Das Geschäft brummt, der heurige Jahresumsatz beträgt um die 30 Millionen Euro. „Ein Rekordwert“, freut sich Kachelmaier. Neue Kolleginnen und Kollegen sind willkommen, etwa in der Steuerungstechnik. Sieben Projekte mit einem Gesamtvolumen von rund 60 Millionen Euro hat man in Arbeit.

Und so darf am Freitag (16. Oktober) getrost gefeiert werden – bei einem Oktoberfest auf der „Beumer Wiesn“ mit der Belegschaft und geladenen Gästen. Da wird der Standort offiziell eröffnet. „O‘zapft is“ steht auf der Einladung. Und da viele Deutsche ja angeblich gut feiern können, werden auch Rudolf Hausladen, Chef der Beumer-Gruppe, und Volker Jungbluth (Technischer Vorstand) aus Nordrhein-Westfalen in die Oststeiermark kommen.