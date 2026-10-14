Alle Hürden sind geschafft: Steirerin eröffnet ihr eigenes Tierheim

Seit Jahren engagiert sich die Murtalerin Eva Wolfsberger ehrenamtlich im Tierschutz. Mit viel Herzblut eröffnet sie nun das „Katzenhaus Murtal“ – ein Tierheim, das völlig ohne Förderungen auskommt.

Es ist geschafft: „Wir können wirklich aufsperren“, freut sich Eva Wolfsberger. Die Steirerin hat in Eigeninitiative ein kleines, aber umso feineres Tierheim geschaffen. In Tierschutzkreisen ist die Murtalerin seit Jahren bekannt und geachtet. Mit ihrem Verein „Aus Liebe zum Tier“ kümmert sie sich vor allem um die Kastration von Katzen, ist Tag und Nacht für ihre vierbeinigen Schützlinge im Einsatz. Unglaubliche 500 Katzen konnte der Verein im Vorjahr kastrieren, die horrenden Kosten stemmt man mit Spenden und Versteigerung von Flohmarktware in einer eigenen Facebook-Gruppe.

Verletzte Katzen, Kitten, die alleine aufgefunden werden – bisher haben Eva Wolfsberger und ihre Mitstreiterinnen die Tiere Zuhause versorgt. Bis zu 80 Katzen vermittelt man pro Jahr. „Es ging einfach nicht mehr, unsere Pflegestellen platzen aus allen Nähten“, erzählt die Tierschützerin. Kurzerhand beschloss sie, den Tieren ein Zuhause auf Zeit zu bauen. Das „Katzenhaus Murtal“ war geboren. Zumindest in der Theorie, denn praktisch galt es viele bürokratische Hürden zu überwinden. Die letzte nimmt Wolfsberger gerade in Angriff: „Ich absolviere in Graz die Ausbildung für Tierhaltung und Tierschutz, damit ich offiziell ein Tierheim leiten kann“, erzählt die Steirerin.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Knallbunt präsentiert sich das neue Katzenhaus

Ehrenamtliches Engagement

Für die Ausbildung hat sie Urlaub genommen, hauptberuflich arbeitet sie nämlich in einem Pflegeheim. „Unter der Woche bin ich in Graz, am Samstag gehe ich gleich wieder in den Nachtdienst. Momentan ist es natürlich wahnsinnig eng, aber ich freue mich einfach, dass wir bald aufsperren können.“ Am Sonntag, 25. Oktober, öffnen sich die Türen des „Katzenhauses“ in Spielberg (neben dem alten „Automaten Berger“-Haus, Oberer Dorfgrund) für alle Besucherinnen und Besucher, ab diesem Tag ist das Tierheim für Katzen offiziell in Betrieb. Rund 40 Tiere können dort gleichzeitig versorgt werden, der Bedarf ist riesig.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Eva Wolfsberger steckt ihre gesamte Freizeit in den Tierschutz

40 Tiere, viele Kosten

Apropos Versorgung: Der komplette Betrieb des Tierheims ruht auf den Schultern von Freiwilligen. Das Kernteam rund um Eva Wolfsberger besteht aus drei Personen, dazu kommen ehrenamtliche „Katzenstreichler“. Förderung vom Land gibt es keine, man ist auf Spenden und Gönner angewiesen. „Nächste Woche trudeln wieder Tierarztrechnungen ein, wir mussten wieder viele Bauernhofkatzen kastrieren lassen. Es ist ein Fass ohne Boden“, seufzt Eva Wolfsberger. Sie hofft auf weitere Sponsoren, die im Gegenzug ihr Logo am Katzenhaus anbringen können. Und natürlich Spenden: „Futter wäre besonders wichtig, aber auch Streu und natürlich Geldspenden.“ Miete, Strom und Heizung für das Katzenhaus müssen ebenso bezahlt werden wie der tägliche Bedarf der 40 Tiere.

© KLZ / Sarah Ruckhofer Blick in das neue Katzenhaus

Am Tag der offenen Tür können sich Besucher von 12 bis 18 Uhr selbst ein Bild vom Katzenhaus machen. Umgebaut wurde die alte Lagerhalle in mühevoller Handarbeit. Es gibt einen Vergaberaum, einen Besucherraum und eine Quarantänestation. „Jeder kann vorbeikommen, wir freuen uns, das Katzenhaus endlich herzeigen zu dürfen“, so Eva Wolfsberger.